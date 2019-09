BALONCESTO - Mundial José Ignacio Hernández: «Me he sentido muy integrado en la selección durante el Mundial, esto es una gran familia» José Ignacio Hernández posa con la Copa del Mundo conquistada en China por la selección nacional de baloncesto. El entrenador charro, actual director deportivo de la FEB, ha vivido en primera persona el gran éxito del segundo Mundial logrado por la selección masculina JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Martes, 17 septiembre 2019, 12:21

El segundo campeonato del mundo de la selección española de baloncesto masculina también ha tenido un toque salmantino. El entrenador charro José Ignacio Hernández (12 de agosto de 1969) forma parte del staff de la Federación Española de Baloncesto desde 2017 y desde este año ha pasado a ser el director deportivo. Hernández, que llevó las riendas del CB Avenida en varias etapas desde 1995 hasta 2009 dándole al club charro sus primeros títulos, que luego dirigió al Wisla polaco, al Rivas madrileño y que pasó por las selecciones inferiores de España y la selección absoluta con la que logró el bronce en el Mundial del año 2010, ha vivido por tanto en primera persona en China el éxito del equipo de Scariolo y así lo relata para El Norte de Castilla.

–Ha sido un verano increíble de resultados para la FEB, que arrancó con el oro en el Eurobasket femenino y concluye con el oro mundial masculino con otro reguero de medallas de las selecciones inferiores.

–Estamos muy felices, es la primera vez en la historia que dos selecciones sénior logran el oro, las chicas en el Eurobasket y los chicos en el Mundial. En la parte masculina se han logrado cuatro medallas por primera vez también y en cómputo global son siete más las dos del 3x3. Muy contentos porque detrás de todo esto hay mucha gente trabajando.

–Centrándonos en el último éxito, no puede hablarse de sorpresa pero con las importantes bajas (Pau Gasol, Ibaka, Mirotic, el Chacho....), España no llegaba como la gran favorita. El oro es un exitazo.

–Sí, es cierto, al principio nadie daba a España en la terna de grandes favoritas aunque siempre entre los importantes. La selección ha dado un nivel increíble tanto de los jugadores como a nivel táctico y así se ha visto con esa solvencia en la final. Se ha ganado el respeto y la admiración del baloncesto mundial.

–¿Dónde ha estado la clave?

–Para mí el partido de Italia fue el que marcó el punto de inflexión, se ganó y a partir de ahí llega el gran encuentro ante Serbia. Luego ya el equipo da su verdadero potencial.

–¿Cómo se ha visto integrado en el grupo?

–Mi relación es más con los técnicos y a la gran mayoría los conocía desde hace muchos años. Me he sentido muy integrado, aquí mucha gente de todos los departamentos arropando a la selección sénior y ha sido fácil. He ido de forma progresiva desde las ventanas FIBA. Aunque aquí los verdaderos protagonistas son Sergio Scariolo, sus ayudantes y los jugadores.

–En redes sociales se habla y hablan los jugadores de 'La Familia' para referirse a la selección. ¿Lo es?

–Sí, pero no solo la selección sino toda la FEB arropando al equipo. Es una grandísima familia, todos los jugadores, técnicos, comunicación, marketing, eventos, presidencia... Y dentro del núcleo duro, que es lo que interesa a la gente, puedo asegurar que es así. Es la razón por la que estos jugadores consiguen estos éxitos. Hay algo especial que no tienen otras selecciones.

–¿Cómo son estas estrellas del baloncesto mundial y de la NBA en el día a día?

–Sobre todo gente muy trabajadora y profesional, realmente muy implicados en todo.

–¿Qué ha supuesto para José Ignacio vivir todo esto en primera persona?

–Algo que hace no mucho tiempo no esperaba. Estaba en la FEBcon las selecciones femeninas y muy agradecido tanto al presidente Garbajosa como a Sergio Scariolo por confiar en mí para estar aquí ayudando en algunos aspectos de la masculina. Gracias a ellos he podido vivir esta experiencia tan magnífica.

–Lleva desde 2017 en la FEB y sin parar de crecer.

–Está siendo una etapa muy bonita. Pude tener muchos éxito en la etapa como seleccionador y ahora como director deportivo no era fácil mantener el nivel de los anteriores años. Hay que seguir luchando para crecer. Es un orgullo trabajar, coordinador o dirigir con toda esta gente de todos los departamentos.

–Y Salamanca dónde queda en todo esto... ¿se acuerda de su tierra viviendo estos éxitos?

–Siempre he llevado el nombre de Salamanca allá por donde voy con orgullo, siempre hablo de mi tierra.

–¿Le gustaría tener un reconocimiento en el Ayuntamiento de Salamanca por su gran carrera deportiva?

–Bueno eso no depende de mí. Estoy muy orgulloso de lo que tengo, he trabajado mucho para llegar aquí. Me preocupa ser honesto y honrado conmigo mismo, los éxitos están siendo a nivel más internacional más que local por los motivos que todos sabemos. Agradezco los mensajes de apoyo por redes sociales del alcalde, de Podemos Salamanca y del PSOE.

–Por último, ¿se siente un privilegiado?

–Sin duda, tengo la gran suerte de haber podido vivir de mi pasión, que la he convertido en mi profesión, al principio con el baloncesto femenino viviendo casi todo. Ahora poder vivir eventos de este tipo, a este nivel o vivir el día de hoy (por ayer) que hemos pasado por la Casa Real, la Moncloa,con Madrid volcado con la selección... me hace sentir un privilegiado porque son situaciones que pocos estamos viviendo. Doy las gracias a quien esté por encima de todo porque nunca pensé que podía llegar a pasar.