«Me gustaría tener un frontón cerrado para eventos cuando hace mal tiempo»

VILVESTRE Jueves, 16 agosto 2018

Vilvestre se prepara para vivir los días más grandes de la fiesta de San Lorenzo, en el que los toros y las verbenas serán los platos más fuertes. No faltará la tradición y los días dedicados a mayores y niños. De todo ello habla el alcalde, Manuel Domínguez, pero también de los proyectos que le gustaría llevar a cabo en lo que queda de legislatura y de la situación actual de la comarca de Las Arribes, por la que hay que trabajar y luchar unidos entre todos los pueblos.

- ¿Cómo está el pueblo estos días previos a las fiestas?

- El ambiente festivo en Vilvestre es total, llevamos desde el fin de semana pasado a pleno rendimiento. La gente está muy animada, hay mucha juventud, el tiempo parece que va acompañar… La prefiesta va muy bien.

- Se apuesta por la fórmula de siempre.

- Tenemos un programa continuista. Lo que funciona es mejor no tocarlos, si lo que hacemos está funcionando buena gana de cambiarlo. Las novedades pueden ser buenas pero también malas y como el programa está muy comprimido, si hacemos algo nuevo tenemos que quitar algo que funciona. Tenemos unos actos centrales alrededor de los toros pero también dedicamos días a nuestros mayores y a los niños.

- Es una buena noticia que se sigue la tradición de los quintos un año más.

- Hubo un año que no se hizo porque no había chavales y ahora hay pocos que viven todo el año en el pueblo, pero todos lo que tienen alguna descendencia por parte de sus padres o abuelos sí que les gusta hacer los quintos. Antiguamente eran los quintos de la gente que iba a hacer el servicio militar y ahora ya son quintos y quintas. Por suerte, siempre surge algún grupo entre 8 y 12 chicos para ser quintos. Y los que aún son pequeños ya están con ganas de serlo cuando cumplan la edad.

- Una tradición que sigue gracias a los burros.

- Igual en algunos años hay que pensar en otros sistemas de correr las cintas y la rotura de cántaros. Por suerte todavía mucha gente aún tiene burros en sus casas y sus dueños cumplen con los quintos para que se pueda mantener la tradición.

- Unas fiestas que no se entienden sin el toro.

- La mayor parte del presupuesto se lo llevan los toros y las verbenas. Los encierros y las novilladas se llevan gran parte del dinero, pero también del tiempo, llevamos más de un mes gestionando todo el tema del festejo, papeleo, permisos… El cartel de las fiestas es 'Fiestas del toro de Vilvestre en honor a San Sebastián', pero sin toros no sería lo mismo. No se entienden las fiestas sin los toros, si suprimimos los toros tenemos que salir corriendo toda la Corporación.

- ¿Cómo afrontan el futuro los pueblos en la zona?

- Tenemos que vender comarca, Las Arribes son Las Arribes, en fiestas y todo el año. No podemos mirar solo para nuestro ombligo, tenemos que trabajar y luchar como comarca. El turismo hay que venderlo como zona, en Vilvestre puedo tener entretenida a la gente tres días haciendo cosas diferentes, pero si lo vendemos como comarca podemos hacer que la gente pase mucho más tiempo en la zona de Las Arribes. Uno de los mayores problemas que tenemos es la despoblación, cada año perdemos habitantes. Si cada vez vamos perdiendo lugareños y no luchamos por traer gente los fines de semana, festivos, vacaciones… Tenemos que conseguir que venga más gente, porque eso da alegría al pueblo y ganas de luchar por seguir haciendo cosas.

- ¿Cuál es su reto personal como alcalde pendiente para Vilvestre?

- Tengo una espinita clavada con algo que me gustaría llevar a cabo en el pueblo, que es un pabellón o frontón cerrado porque hay muchas ocasiones en las que lo necesitamos. Tenemos una marcha de senderismo en marzo en la que participan cerca de mil personas y este año tuvimos muy mal tiempo y no tenemos dónde meter a esa gente. Ahora vienen las fiestas en las que triplicamos la población y si nos sale una noche mala y no acompaña el tiempo, no tenemos donde meterlos a todos. Se podría utilizar para muchas cosas como la feria del olivar a la que acude mucha gente. Y no lo hemos hecho porque no tenemos un lugar donde construirlo, la situación económica del municipio es buena pero por unas razonas u otras al final no hemos podido conseguir ese solar.

- ¿Y además de eso?

- Otro de los puntos fuertes que sí creo que vamos a lograr es la concentración parcelaria que nos va a ayudar a mantener la población, gente que se pueda quedar en el municipio para tener una explotación agraria rentable. Y antes de acabar la legislatura, pues llevar a cabo los Planes Provinciales y el mantenimiento de los servicios del municipio.

- ¿Le lanza un mensaje a todo el mundo para estos días?

- Las fiestas las hacemos con todo el cariño para los vecinos de Vilvestre que están aquí todo el año, para sus amigos y familiares y para todos aquellos que nos quieran conocer y visitar estos días, que sepan que serán bien recibidos y acogidos en el pueblo y que van a disfrutar de unas buenas fiestas.