Un grupo de monjas de Salamanca con voto de pobreza abre una colecta para reparar su convento del siglo XVI Las franciscanas, que habitan el imponente convento de La Madre de Dios en el centro histórico, necesitan 22.000 euros para poner fin a los desprendimientos de la torre

Félix Oliva Salamanca Martes, 9 de septiembre 2025, 18:51

La comunidad de las Franciscanas de Salamanca, una comunidad con voto de cobreza, ha abierto una colecta, lo que ahora se conoce como 'crowdfunding', para financiar las obras urgentes que requiere su histórico convento. La torre, que corona el impresionante edificio de estilo gótico-renacentista y portada barroca, sufre desprendimientos frecuentes y es imprescindible arreglarlas. Las obras han empezado ya, pero las religiosas no disponen de los fondos necesarios para afrontar el gasto y han iniciado lo que ahora se conoce como 'crowdfunding'.

La comunidad tiene que hacer frente a una urgente reparación y consolidación de la cornisa de la torre porque, a veces, se desprenden partes de la mampostería, con el consiguiente riesgo que implica para quienes transitan por estas calles, que reciben a miles de turistas. El convento está en pleno centro histórico de Salamanca, frente a la iglesia de San Benito y 'vecino' de otros monumentos como el palacio de Maldonado y la Clerecía en una de las áreas patrimoniales más importantes de Salamanca.

Los daños se concentran en la torre del edificio, en el lado que da a la calle Compañía; es es la zona de la cornisa que necesita una reparación. El coste no ha trascendido, pero la comunidad ha fijado su objetivo para la recaudación en 22.000 euros; a día de hoy han recaudado el 34%. La cuestación sigue abierta hasta el 31 de octubre y el dinero va íntegro a la reparación: aquí se puede participar.

Las obras ya han empezado. Desde hace unas semanas, los andamios cubren dos de las fachadas del edificio, las que dan a la calle Compañía y la plaza de San Benito.

Un convento monumental

Según su ficha, se trata de un inmueble protegido por el catálogo municipal. Está fechado en el año 1544 y su protección es integral, la más alta posible, con lo que sus propietarias están obligadas a su conservación y mantenimiento de sus elementos característicos.

El edificio es de estilo renacentista y se remonta al siglo XVI, cuando se construye en el palacio de Francisco Maldonado, capitán de los comuneros de Castilla, y en el solar de la casa de Francisco de Loarte, catedrático en la Universidad de Salamanca que fue fundador y benefactor del convento junto a su esposa María de Castro.

Desde entonces el convento alberga una comunidad femenina de la Tercera Orden Regular de San Francisco, que mantiene vivo el carisma de pobreza, humildad y entrega de su fundador. San Francisco de Asís hizo posible la Tercera Orden como una Orden de Penitencia para seglares que deseaban seguir su especial forma de vida, pero con el tiempo fueron creando comunidades. En 1289, el Papa Nicolás IV escribió una regla tripartita que diferenciaba los estilos de vida para frailes, monjas y seglares, sentando las bases para diferenciar la Tercera Orden Regular (TOR), formada por religiosos, y la Tercera Orden Seglar (OFS), formada por laicos.