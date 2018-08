«Las fiestas del pueblo son una de sus señas de identidad y no se pueden perder» Marze Mateo, concejal de Festejos, junto al cartel indicador de entrada en el pueblo. / M.J. GUTIÉRREZ NAVA DE FRANCIA El edil manifiesta cómo tanto los vecinos como los que vuelven en las vacaciones piden que las celebraciones continúen todos los años M. JESÚS GUTIÉRREZ / WORD NAVA DE FRANCIA Viernes, 17 agosto 2018, 08:17

Llegan las fiestas de Nava de Francia y si hay una persona que sabe muy bien cómo transcurren, ese es Francisco Marze Mateo, concejal de Fiestas, quien lleva años encargándose de la organización de forma directa, junto al resto de compañeros de la Corporación, y quien las vive de una forma muy intensa.

- Llegan las fiestas patronales de Nava de Francia, ¿con qué novedades cuentan este año?

- Las personas que lean el programa de fiestas de este año no van a descubrir novedades. Seguimos con la idea de mantener lo que funciona, lo que le gusta a la gente, lo que esperan cada año. Es verdad que se nos pasan muchas ideas por la cabeza, pero por razones, a nuestro entender bastante poderosas, las tenemos que descartar. Fundamentalmente de orden económico. Y otras, por pura lógica. Un ejemplo: toboganes de agua. No estamos para desperdiciar agua cuando estamos pidiendo a los vecinos mesura y contención en el consumo de agua.

- ¿Qué es lo que más demandan los vecinos de Nava de Francia para estos días?

- Muchas de las personas regresan al pueblo en agosto con la disculpa de las fiestas (bendita disculpa) pero, creo, y es una opinión muy personal, es para encontrarse con sus familias, con sus amigos de la infancia y juventud, con sus raíces. Esa opinión está basada en lo que te cuentan, lo que expresan cuando nos encontramos, después de un año, cada uno en las ciudades donde trabajan y residen. Los que residen en el pueblo durante el año, y los que regresan en estas fechas, nos piden una cosa solamente: que no se pierdan las fiestas. ¡Podrán ser buenas o menos buenas, pero que no se pierdan las buenas costumbres!. Y las fiestas del pueblo es una de sus señas de identidad.

- La noche de la presentación de las fiestas y la elección de la corte de honor, ¿es quizás la más esperada de todas las fiestas?

- Creo que no hay un momento especialmente esperado de las fiestas. Lo que las personas de Nava de Francia desean es que llegue el día 17 de agosto. Luego es verdad, que cada uno tendrá el suyo... para unos serán los oficios religiosos (misa, procesión y ofertorio), otros esperan a la parrillada y la paella; los más peques, los hinchables, fiesta de la espuma, los juegos; y otros, la música con la disco móvil y las verbenas... o también la música tradicional de la gaita y el tamboril. Y luego hay otro grupo, que somos los que nos apuntamos a todo.

- Han incorporado hace poco tiempo el pregón de fiestas, un acto que ustedes celebran el mismo día grande y durante el ofertorio al Cristo, ¿por qué eligieron este momento y no como en otros pueblos, la primera noche de las fiestas?

- El pregón de fiestas lo pasamos el pasado año 2017 al día grande de las fiestas, concretamente al finalizar el ofertorio. Con anterioridad se leía la noche del 17. Un pequeño cambio... Lo que si mantenemos en secreto es el nombre de la persona encargada de pronunciar esas palabras. Y siempre optamos por alguien vinculado a nuestro pueblo. ¿Quién va a expresar mejor la esencia de un pregón que alguien que sienta a su pueblo en el corazón?

- ¿Cuáles son los actos más destacados, bien por tradición, por vistosidad o por cualquiera otra cuestión?

- Como te dije antes, las fiestas las miramos en su conjunto. Cada persona tiene sus gustos y preferencias, pero lo importante son los cuatro días que tenemos para pasarlo bien. Si que es verdad que los que vienen por primera vez se quedan impresionados al ver tocar las campanas de la iglesia, al modo tradicional, subidos en el campanario.

- ¿Qué presupuesto se destina para estas fiestas? ¿Todo es sufragado por el Ayuntamiento o cuenta con colaboración de algún tipo?, ¿los vecinos también colaboran con alguna cuantía económica?

- Es verdad que nos gustaría incorporar al programa de fiestas algunas novedades, pero el tema económico es muy importante en nuestra gestión. Hay que pensar que el pueblo no es solo los cuatro días de fiesta de agosto... En 'La Nava' viven personas durante todo el año y son los que mantienen vivo el pueblo. Y hay necesidades que tienen que estar siempre cubiertas. Por ello, cuando pensamos en el programa de fiestas, la idea fundamental es que tendremos unas actividades que se puedan pagar. Que todo el que venga a desarrollar su trabajo, tenga la seguridad que no se va a quedar sin cobrar. Así, el presupuesto de las fiestas está en unos 15.000 euros. Destacar la colaboración por parte de los vecinos (con cuotas de 20 y 10 euros) y las aportaciones de distintas empresas, que nos ayudan a disminuir la aportación del Ayuntamiento. Esa colaboración es fundamental para tener un programa de fiestas, creemos que bastante completo, y sin la cual sería imposible un programa de actividades como el que se va a desarrollar en los próximos días.

- ¿Qué es lo más complicado a la hora de organizar las fiestas: compaginar todas las actividades, conseguir aquello que demandan los vecinos o implicar a la gente para que todo esté apunto en el momento oportuno?

- Elaborar el programa de fiestas puede parecer sencillo, y más cuando ya llevas cierto tiempo en el Ayuntamiento... pero no es así. Hay bastante trabajo antes, durante y después de las fiestas. Mis amigos me dicen que me ven poco en estos días, que siempre estoy liado con historias de las fiestas, pero es lo que toca ¡Incluso hay momentos que tienes que dejar a un lado a la familia, para dedicar ese tiempo a esos temas...! Y esto, nos pasa a todos los del Consistorio, que estamos metidos en la organización de las fiestas. Destacar también la ayuda de muchas personas en esa organización. Tenemos la suerte de contar con un grupo que siempre está dispuesto a echar una mano: desde la elaboración del cartel de fiestas (magnífico el trabajo de Juan José Díaz Len); con los juegos de los niños, con la comida, con las competiciones deportivas, etc. Sin ese espíritu de colaboración y ayuda sería imposible unas fiestas como las que celebramos en nuestro pueblo.

- ¿Por qué una persona que no conozca Nava de Francia debería visitar el pueblo durante las fiestas?

- ¿Por qué visitarnos en estas fechas? Pues porque además de estar en fiestas, nuestro pueblo dispone de un entorno de naturaleza excepcional, enclavado en la Sierra, a los pies de la Peña de Francia. Disponemos de un paraje, en el mismo pueblo, La Mata, perfecto para una comida campestre, con la tranquilidad como nota dominante. Y si lo que quieres es buena carne a la brasa, El Casarito, que pertenece a Nava de Francia, dispone de restaurantes para dar de comer al viajero. En estos días, el visitante, además, se puede encontrar con música de gaita y tamboril por las calles del pueblo; puede acudir a los oficios religiosos; los más peques pueden participar en juegos infantiles, hinchables, fiesta espuma.... y al entrar la noche, echarse unos bailes en la Plaza Mayor con dos magníficas orquestas. Desde el Ayuntamiento de Nava de Francia queremos invitaros a que visitéis nuestro pueblo. Sino es en estas fechas, a lo largo del año os esperamos. No es una localidad muy conocida, pero cambiarás de opinión cuando nos descubras.