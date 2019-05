BALONCESTO Evelyn Akhator: «Mi objetivo en el CB Avenida es ganar títulos» Evelyn Akhator, con la selección de Nigeria. / Fiba La nueva jugadora de Avenida señala que «llevo tiempo siguiendo al equipo así que no fue nada difícil tomar esta decisión. Además, la opción de jugar en Euroliga, la mejor liga del continente, era un plus» JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Martes, 21 mayo 2019, 16:18

Evelyn Akhator, uno de los tres fichajes que ha anunciado por ahora el CB Avenida para la próxima temporada junto al de Andrea Vilaró y el regreso de Kristine Vitola -además han sido renovadas o tienen contrato Silvia Domínguez, Laura Gil y Erika de Souza- ha concecido una entrevista al club salmantino en el que analiza su llegada a la capital charra la próxima campaña procedente del Besiktas turco, donde ha promediado 15 puntos y más de 10 rebotes ante en la Liga otomana como en la Eurocup.

Akhator, que ya hizo un gran Mundial con Nigeria en España el pasado verano y que fue elegida en el Afrobasket de 2017 en el quinteto ideal, señala tras concretarse su llegada que «estoy emocionada con poder ser parte de este equipo. La verdad es que he seguido mucho a Avenida esta último año y estoy muy feliz de ser una más de la familia de Avenida».

Sus razones para llegar a Salamanca son las siguientes: «Siempre quise jugar en España, la Liga allí es dura y fuerte y, como dije anteriormente, llevo tiempo siguiendo al equipo así que no fue nada difícil tomar esta decisión. Además, la opción de jugar en Euroliga, la mejor liga del continente, era un plus», significa Akhator.

«Lo primero es el baloncesto y en eso pienso ahora mismo, pero creo que me voy a adaptar muy bien a todo. Cada jugadora que ha pasado por Salamanca siempre comenta grandes cosas sobre la ciudad y me han dicho lo feliz que voy a estar en Salamanca y mi agente me dijo lo mismo. Con estas referencias, no tengo duda que no tendré ningún problema y seré feliz, así que estoy lista para ir», afirma la nigeriana.

En cuanto a los retos para la próxima temporada, Akhator es rotunda al afirmar que «lo tengo claro, mi objetivo es ganar títulos, he venido a eso y, si Dios quiere, eso es lo que vamos a conseguir. Es algo muy positivo que una deportista mejore su juego y crezca cada año y, desde luego, me hace muy feliz escuchar que la gente piense eso porque demuestra que sigo trabajando y sí, creo que aún estoy creciendo. Cada día es un proceso de aprendizaje para mí».

La nigeriana prefiere no defenirse como jugadora porque «soy una persona positiva, me gusta ver ese lado positivo sin importar la situación, especialmente cuando hay cosas que no puedo controlar. Dicho esto, creo que una vez que llegue a España, con tiempo, el equipo podrá conocerme mejor».

Por último, Evelyn Akhator no oculta que ya hablado con su compatriota Elonu -que cambiará este verano Salamanca por Girona- sobre el CB Avenida y Salamanca. «Claro, Elonu ha jugado allí durante muchos años y es mi compañera de selección y amiga. Le pedí referencias y sólo me dio buenas palabras del equipo, de los aficionados, del entrenador y del estilo de juego de Perfumerías Avenida».