David Torres: «Creo que con 6 o 7 puntos el Salamanca CF podrá salvar la categoría»
JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Miércoles, 17 abril 2019, 13:07

El Salamanca CF también ha presentado esta mañana a su nuevo delantero, el alicantino David Torres, jugador que pertenecía al Ontinyent, club del grupo III de Segunda B recientemente desaparecido, y que gracias a ello ha podido llegar a la capital charra para intentar ayudar al club del Helmántico a lograr la salvación. El jugador, que ha pasado por equipos como el Alicante, Real Murcia, Ontinyent, Ceuta, Albacete, Alcoyano, Platanias (Grecia), Deportivo Alavés, Alcoyano, Hércules y, de nuevo, Ontinyent, ya debutó el pasado sábado en el derbi ante Unionistas.

«Las sensaciones fueron muy buenas. El equipo hizo un gran partido dominando muchos minutos del encuentro, la afición estuvo increíble y tenemos que quedarnos con lo positivo, conseguimos darle la vuelta al resultado aunque nos quitaron un gol que fue legal. Estoy seguro de que van a llegar resultados y de que esto se va a sacar adelante», expresó el punta.

David Torres ha vivido una temporada de sensaciones, primero con la desaparición de su anterior club y con su llegada de inmediato a Salamanca. «Desde octubre o noviembre veíamos que las cosas no pintaban bien, siempre había mentiras y falsas esperanzas. Por desgracia hace cuestión de tres semanas desapareció el club sin previo aviso y sin saber nada. Nosotros estábamos comprometidos con que íbamos a llegar hasta el final porque sabíamos la situación que había pero no nos han dejado. Se abrió entonces opción de poder venir aquí y de renovar las ilusiones. Agradezco al club su interés y a la afición que desde el primer minuto me ha mostrado su cariño».

De esta forma, al nuevo delantero del Salamanca CF le ha tocado cambiar el chip de inmediato. «Sí, es complicado porque yo ya estaba adaptado, soy de Alicante e iba y venía todos los días. Ahora a cambiar el chip y coger las maletas, dejar a la familia es complicado, pero los compañeros me han tratado desde el primer minuto fenomenal, me han recibido muy bien. Ojalá que pueda hacer goles y que el Salamanca sume puntos».

Sobre la desaparición de club de fútbol en 2019 en España, a David Torres se le hace «raro. Nosotros con las reuniones que tuvimos con la RFEF y la AFE les explicamos que no era normal que ahora mismo sucediese este tipo de cosas en el fútbol. Se debería de tener un control quizá mayor para que estas cosas no sucedan porque los perjudicados siempre son los trabajadores. No es normal que un club desaparezca falta de ocho jornadas de la noche a la mañana».

El delantero confía en que el Salamanca CF se pueda salvar «yo creo que sacando seis o siete puntos. Ahora todos los equipos en la segunda vuelta se están jugando algo y tenemos que intentar rascar algo fuera y sacar los partidos de Casa sea como sea para lograr la salvación lo antes posible».

Su llegada a Salamanca es solo en principio hasta el final de la presente temporada. «Sí, de momento me centro en estos 5-6 partidos para lograr el objetivo cuanto antes y ojalá que sea ayudando con goles y del año que viene ya hablaremos, no hay prisa». Sobre su posición en el campo, añadió que «soy delantero centro y aunque algunas veces puedo actuar de mediapunta vivo cerca del área que es donde puedo generar peligro» y lanzó un último mensaje a su nuevo afición: «Espero poder celebrar un gol pronto con esta camiseta y que todos los compañeros estamos comprometidos en sacar esto adelante».