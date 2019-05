FÚTBOL - Segunda B Cuentas muy claras para CD Guijuelo, Unionistas CF y Salamanca CF Molina y Amaro se saludan tras el derbi de la capital. / María Serna Los chacineros sueñan aún con el play-off, los de Aguirre quieren la novena plaza para la Copa y los de Calderón se juegan la permanencia JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Sábado, 11 mayo 2019, 13:27

Dos jornadas restan para que acabe la temporada en Segunda B y los tres equipos salmantinos todavía tienen objetivos por lo que luchar... aunque muy diferentes entre sí. El CD Guijuelo, séptimo con 58 puntos, todavía puede soñar con el play-off de ascenso al que tiene a cuatro puntos con seis por disputarse; Unionistas CF, décimo con 48 puntos ya está salvado de todo peligro y se ha puesto como reto la novena plaza que ostenta el Coruxo, su próximo rival y al que tiene a solo un punto, para jugar la Copa del Rey por segunda vez en su historia; y, por último, la situación más angustiosa es la del Salamanca CF, que ocupa plaza de promoción de descenso tras caer ante el Valladolid B y que incluso no ha dicho adiós al descenso directo.

El CD Guijuelo es el que peor lo tiene para lograr su sueño. No le vale otra cosa que ganar los seis puntos en litigio ante el Valladolid B este domingo en el Municipal y luego al Internacional fuera en la última, y además esperar que fallen mucho al menos tres de los cuatro rivales que tiene por encima: los de Ángel Sánchez todavía podrían coger al tercero, la Ponferradina (63 puntos), o al cuarto, el Castilla (62) pero también deberían pinchar el quinto, la Cultural (59) y el sexto, el Pontevedra (59). Difícil pero no imposible. Si la Ponferradina empata un partido ya no podría pasarla porque tiene el goalverage perdido, y si el Castilla gana uno de los dos ya sería también imposible: visita al Rápido de Bouzas que se juega sus últimas opciones de seguir con vida y luego recibe al Pontevedra CF, unos gallegos que reciben al Atlético de Madrid B este domingo.

La Cultural Leonesa también debe sumar seis de seis para tener opciones y recibe al UD San Sebastián Reyes y acaba el campeonato en casa del Coruxo.

Por su parte, Unionistas CF lo tiene más asequible porque aunque algunos equipos que tienen por debajo todavía tienen opciones, lo más lógico es que Coruxo y Unionistas se disputen esa ansiada novena plaza que da derecho a la Copa la próxima temporada tras el cambio de formato de la competición. Si los de Aguirre caen en OVao el domingo quedarían apeados de la lucha porque los gallegos se alejarían a cuatro puntos, mientras que si empatan todo quedaría para la última jornada en la que el Coruxo visita a una Cultural que es posible que necesite los tres puntos para soñar con el play-off, mientras que Unionistas recibirá a un Rápido de Bouzas que este domingo podría quedar incluso ganando ya descendido.

Los de Calderón

Por último, al Salamanca CF solo le vale la victoria este domingo en el Helmántico ante el Inter de Madrid para depender de sí mismo en la última jornada porque si empata incluso podría descender de forma directa en la última jornada siempre y cuando el Rápido de Bouzas gane sus dos partidos.

Ahora aventaja en cinco puntos al Rápido de Bouzas, con el que tiene el goalverage particular perdido y si los gallegos ganan al Real Madrid-Castilla el domingo se colocarían con 41 puntos, mientras que un empate del Salamanca CF dejaría a los de Calderón con 44 o con 43 si caen. Es decir, que en la última jornada el Salamanca CFnecesitaría incluso ganar en Vigo al Celta B si llega con 43 o empatar si lo hacen con 44 siempre que el Bouzas gane sus dos encuentros -termina la Liga en Las Pistas ante Unionistas-.

Lo más 'lógico' es que el Salamanca CF tenga que pelear 'solo' por eludir el puesto de promoción que ahora ocupa. Por encima tiene a LasPalmas con 44 y que tiene un asequible duelo en casa ante un Unión Adarve que ya no se juega nada por estar descendido. El siguiente es el propio Inter de Madrid con 45 puntos, al que un empate le serviría para llegar a la última jornada dependiendo de sí mismo mientras que una victoria le salvaría del todo. Eso sí, si cae en el Helmántico y Las Palmas gana podría convertirse en el gran candidato al play-out en la última jornada.

Tampoco están salvados el Valladolid B y el Burgos CF, ambos con 45. Los pucelanos visitan al CDGuijuelo y acaban en casa con el descendido Fabril; mientras que el Burgos CF y el Celta B (46)se miden en El Plantío. Un triunfo burgalés no beneficiaría al Salamanca CF porque haría muy posiblemente que el Celta B llegara a la última jornada sin salvarse y por tanto jugándose todo, mientras que un empate en el choque o una victoria céltica, además de mantener al Burgos en el 'lío' haría que los vigueses llegaran mucho más relajados al duelo con los charros.

Es decir, que lo único que tiene claro el Salamanca CF es que ganando sus dos partidos estará salvado de todo. Ganando uno será imposible que pierda la categoría y con menos de tres sería arriesgado si el Rápido de Bouzas gana el Castilla. Y con cuatro puntos lo tendría casi hecho pero dependiendo de terceros. Por ejemplo, podría dar caza a Las Palmas Atlético -le tiene el goalverage ganado- si los canarios vencen al Adarve y caen en casa del Atlético de Madrid B en la jornada final. Incluso si gana al Inter, podría solicitar un 'favor' al CDGuijuelo en la última jornada, que son los que visitan su campo para cerrar el campeonato.