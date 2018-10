FÚTBOL - Segunda B Campos: «La destitución me parece increíble por las situaciones que se han dado desde la pretemporada en el Salamanca CF» Campos, con la camiseta del Salamanca CF UDS en el Helmántico. / MANUEL LAYA El técnico, despedido esta mañana por el club salmantino tras seis jornadas en el cargo, señala que «cortar mi cabeza habla más de una desconfianza hacia mi trabajo que de los resultados porque en seis jornadas creo que no es tiempo suficiente para tomar una decisión así» JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Miércoles, 3 octubre 2018, 13:34

El Salamanca CF UDS ha anunciado esta mañana de miércoles la destitución del entrenador murciano José Miguel Campos al frente del primer equipo tras la disputa de las seis primeras jornadas del Campeonato de Liga en el grupo I de la Segunda B con el equipo, recién ascendido, en posición de descenso directo a Tercera. El club le ha prohibido despedirse de la afición con una rueda de prensa en la sala de prensa del Helmántico y el míster analiza así su salida del club en esta entrevista en El Norte de Castilla.

- ¿Cuándo se lo comunican y qué razones le dan para la destitución?

-Me lo comunican en la tarde del martes a las 19 horas el director general y director deportivo. Y las razones son los malos resultados. A partir de ahí creo que no estoy de acuerdo, me parece algo increíble por muchas situaciones y variables que se han dado en la pretemporada y durante la competición pero tengo que aceptarla. Creo que la situación no es tan límite, ni mucho menos pero como profesional que soy lo tengo que aceptar.

- Usted no se esperaba ni mucho menos una reacción así a estas alturas y sobre todo cómo ha ido la formación de la plantilla.

- No, ni mucho menos. De puertas para afuera la gente puede pensar y decir lo que quiera. Ha sido una pretemporada atípica, llevo 18 años entrenando y ha sido la pretemporada con más dificultades por las razones que sean. Empezamos la pretemporada con solo seis elementos, suspendimos dos partidos amistosos las primeras dos semanas por no tener jugadores; nos fuimos de concentración a Sigüenza con 10-11 jugadores de la primera plantilla y todo lo demás chavales del B para completar 20; la plantilla se ha cerrado tarde porque quizá se ha apostado por una serie de jugadores que no se decidían y al final,algunos de ellos han llegado, otros no. Estoy satisfecho al final con los que han venido pero han venido tarde. Incluso en la última semana de inicio de competición se dio la baja a dos centrales para traer a tres. Si a eso además le añadimos un número de lesionados importantes, alguno de ellos que ya venían lesionados... pues te hace penar que todo el mundo va a pensar que en el proceso de cohesión va a ser tardío y que no vamos a empezar al 100% por estas razones. No ha sido así y creo que el equipo ha hecho buenos partidos, en casa la actitud ha sido buena aunque hemos tenido lagunas pero tras dos derrotas yo creo que no es suficiente para tomar esta medida. Ahora a digerirlo lo más rápido posible.

- ¿Es la primera vez que vive una situación así?

- En 18 años he sufrido cuatro destituciones. Ha habido una parecida pero no con tantos matices como esta. A un profesional no se le puede juzgar por cómo, cuándo y de qué manera se ha terminado de hacer la plantilla, por cómo han llegado algunos jugadores lesionados y además hemos tenido la desgracia de acumular lesiones importantes como la de Pumar o incluso la de Amaro, que al principio parecía que no era nada y estará tres o cuatro semanas de baja. Si a eso le unimos que hay jugadores que no han hecho apenas la pretemporada... Yo creo que después de empatar con el líder, que hemos sido el único equipo que le hemos quitado por ahora puntos a la Ponferradina, de ganar en casa con buen juego al Adarve, de en Burgos merecer la victoria, luego vienen dos derrotas pero no creo que sean argumentos suficientes como para desconfiar de uno, pero desde mi sorpresa solo puedo respetar la decisión de los que deciden.

- ¿Se siente un poco como cabeza de turco?

- Sí, no sé. Me siento cabeza de una situación que no es tan dramática ni es tan exagerada ni preocupante. Cortar mi cabeza habla más de una desconfianza hacia mi trabajo que de los resultados porque en seis jornadas con las variables que hemos hablado antes creo que no es tiempo suficiente para tomar una decisión así. Estamos en la jornada 6.

- ¿Es buena la relación con la plantilla?

- Sí, era una relación de respeto pero cercana. Desde el primer día he tratado de poner soluciones a todos los problemas del juego o cualquier otro tipo de problemas y yo siempre he estado cerca de ellos siendo directo y claro. Pensando siempre en lo mejor para el equipo.

- El club siempre ha dicho de puertas para afuera que esta temporada, la primera en Segunda B, era para asentar el proyecto. ¿A usted le decían otra cosa dentro?

-A mí cuando me presentaron el proyecto, un proyecto nuevo que ya empieza 15 días tarde en la confección de todo, yo pensaba que esto se iba a tener en cuenta. Y que este año una plantilla súper nueva y creando una estructura nueva en muchas partes del club, que iba a ser un año de consolidación. Y lo digo ahora, al final el equipo va a estar en la zona noble, seguro entre los diez primeros clasificados, que no iba a haber tantas prisas. Las notas no se dan en el mes de octubre.

- ¿Le dijo Movilla de quién era la decisión?

- Del club.

- ¿En todo este tiempo ha conocido el empresario mexicano Manuel Lovato?

- No, no tengo el gusto personalmente de conocerlo ni nunca he hablado con él.

- ¿Qué mensaje de despedida le manda a la afición?

- Que siento si he dejado algún decepcionado en este corto periodo de tiempo sacare el máximo rendimiento a la parte de plantilla que he podido disponer. He trabajado por lo mejor para este club. Cuando el equipo ha jugado en casa ha mostrado esas ganas de ganar y juego hacia adelante y ellos han transmitido en muchos momentos de los partidos estar con la plantilla. No creo que esta decisión venga porque la afición lo haya pedido. Les agradezco el apoyoy que sigan apoyando a su club, porque al finales un patrimonio del equipo y de la ciudad.