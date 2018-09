Campos considera que la posición del Deportivo Fabril es algo engañosa José Miguel Campos. / WORD El entrenador del Salamanca CF UDS cree que deben corregir los errores en las transiciones defensivas REDACCIÓN / WORD Viernes, 28 septiembre 2018, 14:00

El Salamanca CF UDS quiere resarcirse de la derrota en el derbi ante el Guijuelo con una victoria sobre el Deportivo Fabril que le haga salir de los puestos de descenso. El partido será el domingo a las 12 del mediodía en tierras gallegas y los de José Miguel Campos llegan a él habiendo encajado seis goles en los últimos dos partidos, una situación que el equipo cree haber corregido para no cometer los mismos errores.

Y es que las transiciones defensivas están siendo una de las principales dificultades para el Salamanca CF UDS. «Sobre todo en los dos últimos partidos. Aunque la alineación del último fue casi de circunstancias. Vamos a buscar el equilibrio dentro del juego. Se puede decir que somos dominadores del juego y creamos ocasiones de gol, pero sí es verdad que en el último tramo, el rival se favoreció de dos malas vigilancias y dos transiciones. Lo hemos trabajado y analizado, porque la mayoría de los goles encajados se han producido en situaciones muy similares», indicó, añadiendo que eso no va a significar que quien se enfrente al Salamanca se va a encontrar a un equipo timorato y cerrado atrás, «nosotros siempre salimos hacia adelante».

Respecto al rival , Campos aseguró que «mantiene algún jugador aunque se han ido piezas importantes del equipo. Es un equipo que va a crecer con la competición y no me creo que su puesto actual su en la clasificación sea el que le corresponde. Nosotros no estamos mucho mejor. Tenemos que pensar en que hay que hacer un partido igual de serio que en Burgos, donde hicimos todo para ganar».

El equipo mantiene las bajas de los partidos precedentes por lo que Campos afirmó que «voy a buscar alternativas dentro de la plantilla. Las bajas son de larga duración. Podemos utilizar el mismo plan que el domingo pero también hemos buscado soluciones nuevas. Tenemos lo que tenemos».

En relación a la situación y el estado anímico del equipo, el técnico afirmó que «la plantilla ha sido autocrítica y ellos mismos han alzado la voz para mejorar. Todos tenemos que poner nuestro granito de arena».