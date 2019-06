FÚTBOL - Segunda B Ángel Sánchez: «El CD Guijuelo es un club sensato y he visto un proyecto interesante» Jorge Hernández, Ángel Sánchez y Natalia González. / CDG El renovado técnico chacinero señala que le gustaría contar con gran parte de los jugadores que terminaron la Liga JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Jueves, 13 junio 2019, 15:42

El bejarano Ángel Sánchez cumplirá su segunda temporada al frente de la dirección técnica del CD Guijuelo tras su gran primer campaña, la de su debut en los banquillos. El club hizo oficial su continuidad el pasado martes y también la de todo su equipo técnico, que ya está manos a la obra para intentar retener a gran parte de la plantilla que tuvo al club salmantino luchando por el play-off de ascenso hasta a dos jornadas del final de la Liga.

«Estoy contento porque han demostrado confianza en mí, me siento valorado, es un club muy sentado que lleva trabajando bien ya varios años en la categoría, así que ilusionado de volver a formar parte de esta familia», explica Ángel Sánchez, que se muestra satisfecho de que Jorge Hernández, expresidente, siga formando parte de la directiva. «Sí, que la figura de Jorge siga involucrado a todos nos da tranquilidad porque es uno de los mayores artífices de que Guijuelo lleve tantos años consolidado en la categoría».

Para Sánchez, las razones de haber aceptado continuar están en que «es un club muy sensato, he visto un proyecto interesante, confío en que le podamos dar continuidad al bloque de los jugadores de esta temporada y hacer una segunda campaña para que el Guijuelo vuelva a dar que hablar, siendo conscientes de nuestras limitaciones porque somos un club humilde y sabemos contra quién vamos a competir, pero queremos ilusionarnos».

Los jugadores de CD Guijuelo se han desecho en elogios hacia el bejarano tanto delante de los 'micros' como detrás de ellos y esas buenas palabras «me enorgullecen, no voy a mentir, pero eso no te puede llevar a la relajarte. Una de mis virtudes, creo, que es el trabajo y la constancia».

El club anunció en la mañana de ayer que Astu, éxtécnico de Unionistas y Unión Adarve, será el nuevo 'secretario técnico' del CDGuijuelo para reemplazar el adiós de Ángel Marcos tras dos años en la entidad y el técnico explica que «por un lado me da cierta tristeza porque Ángel es una figura con la que he trabajado muy a gusto y me ha ayudado constantemente en el día a día, siempre muy pendiente, es muy amable y le echaremos de menos. Y contento por Astu porque creo que el club firma una persona con conocimientos, preparada en ese campo y desde luego que es una buena noticia. Viene con ganas de aportar».

La llegada de Astu, técnico que por ejemplo logró todos los ascensos de Unionistas CF, no incomoda al técnico para nada «porque yo sé cómo es el mundo del fútbol. Si hago las cosas mal, sea Astu o sea otro entrenador me van a destituir y va a ocupar otro mi puesto. Esto es así. Hay que verlo con naturalidad. No me siento 'amenazado' ni por él ni por otro entrenador. Si hago las cosas bien seguiré ejerciendo como tal. Pero en cualquier caso Astu me quiso dejar claro y el presidente también que no querían que estuviera intranquilo. Y no lo estoy».

El preparador chacinero es consciente de que le va a costar retener a todos los jugadores que quieren renovar por la gran campaña realizada: «Nos gustaría contar con un número importante porque ellos son los culpables de que el CDGuijuelo haya tenido éxito, sabemos que van a tener ofertas de otros clubes porque han llamado mucho la atención. Ojalá que pudiéramos retener a un gran número de ellos porque facilitaría mucho las cosas».

En este sentido, Sánchez entiende que el prometedor Manu Fuster, único jugador con contrato en vigor, salto este verano por el gran nivel mostrado y las ofertas de equipos superiores. «Sí, todos entendemos en el club que vaya a salir. Para nosotros es una gran pérdida, pero debe de ser así y me alegraré mucho por él. A nivel deportivo es un chico que tiene que seguir creciendo y debe dar un paso más. Con la pena que nos supone su marcha, todos estaremos contentos de que Manu Fuster haya pasado por el Guijuelo y que nos haya regalado estos dos años».

En cuanto a que Salamanca CF Unionistas CF puedan 'pescar' en el plantel chacinero, el míster afirma que «es algo que temo, pero no solo por el Salamanca o Unionistas, sino por el resto de 79 equipos de Segunda B. Seguro que han llamado la atención y que tendrán ofertas. Haremos un esfuerzo por intentar retenerlos pero sin volvernos locos porque sabemos los que somos. Espero que no solo el aspecto económico sino que también el deportivo les ayude a tomar esa decisión».

El próximo objetivo

Por último y en cuanto al objetivo que debe marcarse el CDGuijuelo para la temporada 2019-2020 tras su gran campaña previa, Ángel Sánchez confiesa que «el reto debe ser el mismo de todos los años aunque suene a repetitivo y tópico. Todo lo que sea salirnos de buscar los 48 puntos que certifican la salvación sería un error. Hemos hecho una buena campaña, pero eso no garantiza que la siguiente vaya a ser buena. Hay que ir con la misma cautela y trabajando igual o más porque los rivales cuando se midan al Guijuelo den un plus. El reto es volver a hacer las cosas buen y trabajar duro».