TRIATLÓN Álex Sánchez Palomero: «En los Juegos de Tokio 2020 aspiro al podio» Álex Sánchez Palomero. / Foto cedida por el triatleta El triatleta charro se clasificó el domingo para sus terceros Juegos Paralímpicos al ganaren la Copa del Mundo JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Miércoles, 11 septiembre 2019, 13:02

El triatleta Alejandro Sánchez Palomero (Salamanca, 1986) volverá a estar en unos Juegos Paralímpicos después de que este pasado domingo lograra su pase definitivo al imponerse en la prueba de la Copa del Mundo disputada en Banyoles. Así, tras participar como nadador en los Juegos de Pekín 2008 -donde logró el bronce en los 100 metros braza- y de Londres 2012 como nadador, ahora estará en Tokio 2020 como triatleta después de no poder estar en los de Río 2016 debido a que por entonces la categoría de minusvalía que padece el deportista afincado en Mallorca no estaba entre las incluidas para la cita. Sánchez Palomero valora la victoria de este pasado domingo «de forma muy positiva, primero porque es una victoria internacional que siempre es positivo, encima en una Copa del Mundo y sobre todo porque ha significado la clasificación para los Juegos Olímpicos que pone un broche de oro a una temporada que, aunque todavía me falta el Campeonato de Europa, ha sido muy positiva».

«El doble premio de la victoria y además el pase para los Juegos me ha puesto muy contento, un objetivo buscado desde hace muchos años. Desde 2014 empecé a hacer triatlón y por fin ahora lo puedo conseguir. No poder ir a los de Río fue un golpe duro pero nunca me plantee dejarlo porque al final lo importante es que estoy contento con el triatlón y tenía entonces claro que tenía que seguir pensando siempre que en Tokio 2020 tendría otra oportunidad o no y al final ha sido así», explica Álex.

A pesar de quedarse fuera de Río «nunca pensé en tirar la toalla porque en el triatlón he encontrado otra vez mi deporte, la felicidad , volver a practicar deporte y sentirme deportista cosa que en los últimos años de natación fueron complicados por las normativas y demás... Entonces, a pesar de quedarme fuera de los Juegos tenía claro que el triatlón es mi deporte y espero que para varios años más».

«Volver a unos Juegos Olímpicos en otra disciplina es un orgullo. No es algo fácil y no hay muchos deportistas que hayan conseguido ir a unos Juegos Olímpicos o Paralímpicos en varias disciplinas», señala el charro, que añade diciendo que «el reto de Tokio 2020 no es otro que subir al podio y lo más alto posible mejor que mejor... sé que todavía falta mucho para que llegue la prueba y mucho en lo que tengo que mejorar, pero el objetivo cuanto más alto y más grande, mejor. Esa es la idea, llegar a Tokio para disputar la prueba y aspirar a lo máximo». Por último, Palomero advierte que «no veo Tokio como una culminación de mi carrera porque espero que me queden más años de carrera deportiva. No creo que Tokio sea mi final sino que estará, espero, mucho más allá».