Alejandro Mesonero expone en La Salina sus 'Pinturas leídas' Alejandro Mesonero, junto al presidente, el diputado de La Salina y la alcaldesa de Peñaranda. Jueves, 11 octubre 2018

La sala de exposiones de La Salina alberga por primera vez las obras del pintor peñarandino Alejandro Mesonero, después de que sus cuadros hayan recorrido salas de toda España y Europa. Bajo el título de 'Pinturas leídas', invita al espectador a entablar u diálogo con sus cerca de 40 trabajos expuestos. Durante la inauguración, el diputado de Cultural, Julián Barrera, recordó que como también se refleja en el catálogo de la exposición (de 60 páginas), «sus personajes no dejan indiferente a nadie«, y buscan interpretar »lo que nos quieren decir, entablar un diálogo con sus pinturas, «en las que nada es lo que parece, que es lo que pretende».

Junto a cada cuadro de la sala se puede leer un texto vinculado en la cartela, escritos por la hija de su autor, Elena Mesonero. Por su parte, el pintor salmantino, natural de Peñaranda de Bracamonte, resaltó en su intervención que después de 40 años pintando y exponiendo fuera, «expongo en esta casa», porque reconoció a veces «lo que tenemos más cercano es lo último que atendemos».

Mesonero reconoce también que su pintura va a contrapié y es distinta a lo que hay hoy en el arte, «porque no he necesitado de la pintura para vivir, porque es muy duro». En su caso, se ha dedicado profesionalmente al dibujo y la creación gráfica, «y en pintura he hecho lo que he querido y he sentido». El pintor argumenta que aunque no parecen cuadros de este tiempo, «mirando detenidamente son muy contemporáneas».

La exposición de Alejandro Mesonero, 'Pinturas leídas' se extenderá del 11 de octubre al 11 de noviembre en la sala de exposiciones de La Salina, de martes a domingo, de 11:30 a 13:30 horas, y de 18:00 a 21:00 horas, y los festivos, de 11:30 a 13:30 horas. Los lunes permanece cerrado.