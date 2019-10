La AECC reúne a casi 20.000 personas en una caminata de récord

La marea verde crece año tras año. La marcha anual de la Asociación Española Contra el Cáncer en Salamanca volvió a pulverizar ayer su propio récord de participación y congregó a 19.787 personas. Uno de cada siete vecinos de la ciudad acudió al evento y mostró públicamente su solidaridad con los afectados por el cáncer y su apoyo a la lucha contra esta enfermedad.

La jornada fue un éxito sin paliativos, y eso que la mañana no invitaba precisamente al optimismo. Las nubes ocupaban todo el cielo de Salamanca y cada minuto que pasaba sin descargar agua se celebraba como un gol en el último minuto. La presidenta de la AECC en Salamanca, Inmaculada Rodríguez, mantenía la fe y estaba convencida de que el tiempo respetaría la marcha. Y acertó de pleno. De vez en cuando cayeron algunas gotas, pero no fue nada que un paraguas y la fuerza de voluntad de los participantes en la caminata no pudieran solventar. Mucho tendría que haber llovido para echar atrás a los asistentes.

La Plaza de la Concordia volvió a ser el kilómetro cero de la solidaridad. Cientos de personas ocupaban la explanada cuando comenzó la caminata. La mayoría lucían ropa deportiva y peto color verde esperanza. También había muchos lazos rosas contra el cáncer de mama y globos verdes, siempre verdes, para dar aún más colorido a la mañana. La música invitaba a moverse y a entrar en calor.

La calle Toro se atascó el año pasado y éste se optó por Azafranal y Pozo Amarillo

A la hora H, las 10:30, los representantes políticos y los integrantes de la AECC se colocaron en la línea de salida, escoltados por decenas de personas. Segundos antes de comenzar el recorrido de seis kilómetros por el centro de la capital salmantina, varios voluntarios vaciaron extintores cargados con polvo verde sobre los participantes. Más de un representante institucional acabó embadurnado de arriba abajo.

Nueva ruta

La organización retocó parte de la ruta de este año. La calle Toro se convirtió el año pasado en un tapón y este año pensaron que era mejor prevenir que curar. Así, de la Plaza de la Concordia se pasó a María Auxiliadora y de ésta a la plaza de España, Azafranal, Pozo Amarillo, San Pablo y Palominos. Y de ahí a la Rúa y la plaza de Anaya hacia el entorno del río, Vaguada de la Palma y calle Compañía. Se perdió la foto de la calle Toro atiborrada de gente pero se ganó en comodidad. Apenas hubo aglomeraciones y la Policía Local y los voluntarios, armados con carteles con flechas señalizadoras, indicaron en todo momento por dónde continuar con el recorrido. Algunos participantes atajaron por otras calles o dieron por finalizada su participación al llegar a la calle San Pablo o a la plaza de Anaya, pero en estos casos la intención es lo que cuenta.

La presidenta de la AECC no se cansó de agradecer la solidaridad vecinal, la labor de los voluntarios y el apoyo de la sociedad civil a este evento, que ha crecido exponencialmente. En la primera edición, hace seis años, participaron unos 2.000 personas. Ayer se entregaron casi 20.000 dorsales.

Minutos antes de la salida de la «marea verde», Rodríguez recordó a «toda la gente que ha comprado su dorsal, aunque el día no nos acompañe mucho», en alusión a la adversa meteorología.

Rodríguez también aludió a la «solidaridad» y reconoció «esa labor contra el cáncer que se hace todos los días y ese apoyo de toda la población y de la sociedad a la AECC y contra el cáncer». «Los días como el de hoy nos ayudan a dar visibilidad al increíble apoyo que esta sociedad muestra a los enfermos y a concienciar a la sociedad frente al cáncer», añadió.

La AECC sufragará una beca predoctoral de investigación con los fondos recaudados

La presidenta confió en que con la recaudación lograda en la marcha con la venta de camisetas se pueda financiar una beca predoctoral de investigación. Ésta suele estar dotada con más de 20.000 euros, comentó.

También se mostró «muy contenta y agradecida» por haber logrado un nuevo récord de participación.

Finalmente, tildó de «decisiva» la prevención. Sería fantástico no tener que investigar», pero como no lo hacemos «no podemos dejar de lado la investigación en la que estamos todos volcados».

No faltó nadie

La marcha de la AECC fue como una partida de 'Quién es quién'. Era imposible dar un paso y no encontrarse con alguien más o menos conocido. Participó la plana mayor del Ayuntamiento, representantes de los partidos de la oposición, empresarios, cargos de la Diputación y de la Junta, procuradores... y miles de familias anónimas con carritos de bebé y mascotas (muchas con dorsales, por cierto), abuelos con sus nietos, grupos de amigos y gente con ganas de arrimar el hombro en lo que pudiera. Y todo el mundo hablaba de los conocidos que padecieron (o padecen) la enfermedad y de que darse un paseo solidario por ellos es lo mínimo que podían hacer.

Los casi 20.000 participantes se disgregaron conforme avanzaba el recorrido. Muchos no llegaron a completarlo, pero a última hora de la mañana aún se veía por las calles de la ciudad a gente ataviada con petos de color verde, con zapatillas de deporte y con la satisfacción de haber aportado un granito de arena contra el cáncer. El año que viene, otra vez.