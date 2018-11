Adriss promociona los productos de la Sierra de Salamanca con varias jornadas Ignacio Polo, Juan Bautista Alonso, Miguel Ángel Luengo y Pablo Hernández, en la presentación / MARJES LINARES DE RIOFRÍO Las diferentes acciones se desarrollarán en los municipios de La Alberca, Candelario y Linares de Riofrío, que es donde hay más hostelería MARÍA JESÚS GUTIÉRREZ / WORD Jueves, 1 noviembre 2018, 12:57

Potenciar los recursos de las Sierras de Francia y de Béjar es uno de los objetivos de la Asociación para el Desarrollo Rural Integral de las Sierras de Salamanca (Adriss) que, en la jornada de ayer, presentó en Linares de Riofrío (donde se encuentra su sede), una iniciativa formada por 12 jornadas para «promocionar la 'cultura alimentaria' en el territorio, de modo que seamos capaces de valorar 'lo nuestro', fomentar el consumo de producto local y divulgar las bonanzas de nuestra gastronomía», explicaba el gerente de Adriss, Juan Bautista Alonso.

Con este tipo de jornadas se consigue que los participantes sean las primeras personas que hablen y promocionen las bondades del territorio y lo positivo que tiene el medio rural. Y se consigue un fin muy claro: «mejorar la competitividad de nuestros productos, incrementar las ventas y consolidar y ampliar negocios en la zona y en la provincia».

No se puede promocionar algo que no se conoce y no se valora, por eso es muy importante que las personas del territorio defiendan la calidad de los mismos y se adquiera una 'cultura del producto local', caminando todos en el mismo sentido. Esta dirección es por la que apuesta Adriss, fijándose en los productos estrella de la gastronomía, para que, desde amas de casa hasta jóvenes, comercios y restaurantes adquieran una 'cultura alimentaria' a la vez que se abren nuevas posibilidades de empleo en el medio rural o sinergias con otros sectores como la restauración o el comercio; siendo la hostelería la punta de lanza de la promoción de productos de la zona.

Con las acciones previstas, además, se ayuda a la pervivencia de los pequeños productores de la zona.

Los municipios de La Alberca, Candelario y Linares de Riofrío son los elegidos, por contar con un mayor número de establecimientos hosteleros, para llevar a cabo las diferentes jornadas, de ahí que durante la presentación de ayer también estuvieran sus alcaldes, Miguel Ángel Luengo, Pablo Hernández e Ignacio Polo, respectivamente.

Cuatro jornadas diferentes

De esta forma en cada uno de los municipios se llevarán a cabo cuatro jornadas diferentes. Una consistirá en una cata de aceite de oliva virgen extra, de la mano de Jesús Ángel Blanco, que en el caso de Candelario ya se ha realizado y que en La Alberca será el 28 de noviembre y el 30 en Linares de Riofrío.

Otra de las jornadas lleva por título 'Cocinando alimentos de las Sierras de Salamanca', que contará con Rosa Encinas y Margarita Barrero como docentes, y que tendrán lugar este mes: el 3 de noviembre en Candelario, el día 10 en Linares de Riofrío y el día 20 en La Alberca. Son talleres de cuatro horas de duración en los que se elaborarán tres platos con alimentos de las Sierras de Salamanca, de los que se ofrecerán sus propiedades, características, modos de elaboración y combinación gastronómica con otros productos de la zona; además de una breve explicación de identificación de las marcas de garantía y etiquetado de los alimentos utilizados.

El análisis sensorial de mieles centrará la tercera de las jornadas, ofrecidas por Santiago Canete, que hablará de la composición y tipos de mieles, realizará prácticas para el entrenamiento con escalas y un análisis sensorial de mieles monoflorales. Las fechas de estos cursos aún no han sido cerradas.

Y las cuartas serán unas jornadas destinadas a la hostelería bajo el nombre 'Cocina con producto local', con el cocinero Santiago Agre como docente, en las que se incidirá en los productos locales y su maridaje con los vinos de la zona, así como en las nuevas tendencias de la cocina y los nuevos hábitos alimentarios. Asimismo, habrá una parte práctica con elaboración, conservación, emplatado y elaboración de tapas. Para estos cursos tampoco se han cerrado las fechas de realización.

Estas doce jornadas, que tienen una veintena de plazas cada una y que tienen abierto el plazo de inscripción, suponen un coste total de 4.000 euros, según afirma Juan Bautista Alonso.

Por otro lado, los alcaldes asistentes manifestaron la importancia de este tipo de iniciativas para dar a conocer los productos locales, así como las pequeñas empresas del sector agroalimentario y lo que éstas comercializan.

Además, el primer edil de Candelario, Pablo Hernández, señaló que no sólo hay que promocionar los productos más conocidos, sino que habría que recuperar la promoción de otros como, por ejemplo, las manzanas o las castañas, de gran calidad en la zona.