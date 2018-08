FÚTBOL - Segunda B Admonio: «Espero marcar muchos goles de cabeza con Unionistas, la celebración me sale en ese momento» Admonio celebra su tanto ante el Talavera. / MANUEL LAYA El defensa de Guinea Bissau, autor del tanto de la victoria de Unionistas en el Memorial UDS, explica sus retos para la próxima temporada JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Viernes, 10 agosto 2018, 13:51

Está siendo sin duda unas de las sensaciones de la pretemporada de Unionistas de Salamanca. El central nacido en Guinea Bissau hace 24 años, Admonio Vicente Gomes, se ha adueñado junto a Ayoze del centro de la zaga del equipo de Roberto Aguirre y está demostrando muy buenas cualidades en el corte, la salida del balón y, sobre todo, un poderosísimo salto de cabeza que le llevó, por ejemplo, a marcar un gran gol de cabeza el pasado miércoles que le dio el VMemorial UDS a Unionistas ante el Talavera.

–Nació en Guinea Bissau. ¿Cuándo llegó a España?

–Fue en el año 2000 (7 años tenía). Me vine a Almería. Empecé en un equipo de allí, la Mojonera, que es donde yo resido con mi familia. Vine a España con siete años, mi padre había venido unos años antes, yo me quedé con mi hermana y mi madre en África y luego nos trajo a nosotros. Los otros hermanos ya nacieron aquí, somos seis hermanos.

–¿Cómo empezó en el fútbol?

–Comencé a jugar con diez años y los entrenadores que he ido teniendo me animaban a continuar porque me decían que tenía cualidades para llegar arriba. Todos me han ayudado a mejorar como futbolista.

–¿Ha sido muy difícil separarse de la familia para venir a Salamanca?

–Mi familia está muy orgullosa, es lo que me da fuerza para seguir con el fútbol. Mi familia es lo más importante. La decisión de venir fue difícil, estaba muy contento en el Linares, era muy querido allí. Pero en la vida hay que tomar decisiones y yo quería tirar para arriba en el fútbol porque los entrenadores que he tenido me dicen que tengo cualidades para jugar en una categoría superior. Eso me dio ánimos y ya este año decidí pensarlo bien con mi familia y tirar para adelante. Otro año en Tercera me iba a perjudicar. Aproveché la oportunidad para volver a Segunda B. Mi madre es la que más me apoya en el fútbol y siempre me dice que tire adelante aunque a veces tenga bajones. En ese momento está ella para decirme que nunca lo deje.

–¿Ha jugado siempre como central?

–No (ríe). Empecé de portero cuando era pequeño, luego de lateral, pero terminé de central. Fui probando y me adapté muy bien a esta última posición para ir creciendo como futbolista e ir cogiendo todos los conceptos de central.

–De central... y alguno de delantero porque ante el Talavera intentó marcar de chilena en el área.

–Sí (ríe). Es que vi el balón ahí arriba, no podía dejarlo pasar e intenté rematar como pude.

–En su último año en el Linares fue titular indiscutible. Querían subir pero no salió bien.

–Sí, era un proyecto para jugar al menos el play-off pero al final por ciertas cosas no se pudo lograr el objetivo.

–¿Qué piensa cuando le dicen que Unionistas estaba interesado en sus servicios para jugar en Segunda B?

–Llevo dos años hablando con Astu. Me llamó ya varias veces para que me viniera para acá. Y este año decidí ya venirme.

–Seguro que se sorprendió cuando tras ficharle Astu para Unionistas, el club decide prescindir del técnico asturiano.

–Sí, me sorprendió mucho, y más quedando poco tiempo para empezar la pretemporada. No sé lo que ha pasado pero me ha dado pena que se haya ido.

–¿Qué tal con el nuevo entrenador?

–Muy bien, me siento muy bien con él. Me estoy adaptando pero por ahora muy contento con él.

–Admonio ya conoce la Segunda B en El Ejido.

–Tuve una mala experiencia, pero sí que conozco la categoría.

–De lo que ha visto de la plantilla de Unionistas, ¿le gusta?

–Desde el primer día que llegué el equipo transmite mucha confianza, somos jóvenes y todos tenemos ganas, ponemos todos de nuestra parte. Y además el vestuario es magnífico y eso ayuda mucho a que el equipo sea más fuerte.

–¿Dónde se puede poner el objetivo de Unionistas para esta temporada?

–No lo puedo decir ahora mismo. Acaba de empezar la pretemporada y no me puedo mojar por ahí todavía.

–En pocas semanas Admonio se está convirtiendo en uno de los ídolos de la afición...

–Es una cosa que me enorgullece. Yo estoy pendiente de hacer mi trabajo en el campo para hacer lo mejor posible en los partidos.

–De las cualidades que ya se le han visto destaca su poderosísimo salto de cabeza. Marcó un gran gol ante el Talavera saltando mucho más que sus rivales en el área.

–El fútbol es trabajo constante, luchar por lo que se quiere. Si los entrenadores me dicen que tengo cualidades, a mí lo único que me queda ahora es trabajarlo todos los días.

–¿Va a marcar muchos goles de cabeza esta temporada?

–Sí, eso espero (ríe).

–¿Cree que Unionistas es un buen trampolín para que Admonio llegue al fútbol profesional?

–Para mí todos los clubes en los que juego son una oportunidad. Siempre me lo tomo muy en serio.

–Seguro que los rivales están viendo vídeos, ya estarán avisados de su poderoso salto de cabeza y que no pueden dejarle solo en el área.

–Sí, eso seguro que me va a pasar mucho porque los rivales ya te ven, te conocen. Pero por eso ahora tenemos también que trabajar nosotros para cambiar las jugadas. En el campo nunca se sabe lo que va a pasar aunque te estudien.

–Celebró el gol ante el Talavera dando una vuelta en el aire sobre sí mismo en el aire con su poderoso salto. ¿Los celebra todos así?

–No, depende de cómo me pille.

–¿Tiene más formas espectaculares de celebrarlos?

–Sí, tengo más formas. No todas tan espectaculares, pero depende. Cuando marcas un gol no sé qué hacer, no me paro a pensar y hago lo que me viene a la cabeza en ese momento.

–¿Qué le parece la afición de Unionistas?

–Hay pocos clubes que tengan una afición como la de Unionistas, eso hay que valorarlo. Ojalá sigan así porque juntos seremos más fuertes.