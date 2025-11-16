El Valladolid Promesas vuelve a las andadas Pasa de una buena imagen en Los Anexos a otra muy gris ante un eficaz Marino de Luanco que se lleva el botín

El Valladolid Promesas perdió el único resquicio que había hecho que su temporada hasta el momento no fuera de suspenso: su imagen en casa. Los blanquivioletas chocaron de bruces contra un Marino de Luanco muy trabajado, consciente de sus armas, y que siempre pone en aprietos a los pucelanos cada vez que se miden. Prueba de ello es que acumulan seis partidos sin ganarles.

La derrota se entiende desde varios puntos y el primero es apostar todo a la segunda mitad del choque. El conjunto de Baraja se escaqueó de la primera, como ya le sucedía a principio de curso (problema que hasta hoy parecía superado). Desde luego, no por tema futbolístico. Solo hay que ver que el inicio del segundo acto fue arrollador.

Valladolid Promesas Álvaro de Pablo; Koke, Aranda, Arco, Hugo San; Rulo (Ivorra, min. 46), Jesús Martínez; César Porras, Riki, Sergi Esteban (Mario Domínguez, min. 46); y Carvajal (Tony, min. 67). 0 - 2 Marino de Luanco Álvaro de Pablo; Koke, Aranda, Arco, Hugo San; Rulo (Ivorra, min. 46), Jesús Martínez; César Porras, Riki, Sergi Esteban (Mario Domínguez, min. 46); y Carvajal (Tony, min. 67). Árbitro: Lago Barreiro (Comité gallego). Amonestó a los locales Rulo, Jesús Martínez y Koke y a los visitantes Ange y Borja Álvarez.

Goles: 0-1 Tito (min. 9), 0-2 Ange (min. 93)

Incidencias: Anexos José Zorrilla. 300 espectadores.

Claro que para entonces el Promesas ya necesitaba el doble de goles para ganar porque en esa dimisión de funciones del primer tiempo llegó el gol del Marino de Luanco. Además, en un fallo absurdo. A los dos equipos les costaba generar y si ya la única ocasión del primer tiempo se forma a raíz de un regalo es, directamente, pegarse un tiro en el pie.

Sergi Esteban se vistió de inoportuno asistente para Tito, que marcó a placer ante Álvaro. No sé volvió a ver a los porteros hasta el descanso, fruto de un Promesas sin ideas. Mario Domínguez e Ivorra fueron las apuestas de Baraja y, sea 'por ellos' o 'con ellos', el equipo regresó con otra cara muy distinta.

Eso sí, sin el acierto necesario para remontar. Con el área muy poblada se demandaban centros medidos y remates limpios y con el conjunto asturiano tan replegado había que esperar un desajuste que no terminaba de llegar. Jesús Martínez tuvo la más clara en una falta directa que se estrelló en el portero y Mario Domínguez, más impulsivo que certero, mandó arriba un remate muy forzado.

Sin embargo, el buen fútbol fue dando paso más al desorden y a la heroica. Y en el caos el filial blanquivioleta no pesca este curso. Con la entrada de Tomy, Baraja quemó sus naves. El filial reclamó una mano al borde del descuento que el árbitro obvió, igual que con una acción con 0-0 en la que agarran a Carvajal cuando se quedaba solo. Suerte con los colegiados, desde luego, el Promesas no está teniendo.

Tampoco contra equipos de este calibre. Con espacios, se muestra como uno de los rivales a batir. Brillante por momentos. Sin ellos es otra historia. La de este domingo, con derrota. Ángel sentenció en el 93 cuando ya nadie estaba para defender. El Promesas termina su doble capítulo en casa con un punto de seis.

