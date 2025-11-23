El Valladolid Promesas rescata un punto en el descuento El equipo de Javi Baraja se levantó tras un 2-0 adverso, y a punto estuvo de llevarse la victoria

Carlos López-ADG Ávila Domingo, 23 de noviembre 2025, 21:14 Comenta Compartir

El Valladolid Promesas logró un valioso punto en su visita al Adolfo Suárez. El equipo de Javier Baraja vio cómo un sólido Real Ávila llegó a situarse con dos tantos de ventaja, pero el conjunto pucelano creyó en sus posibilidades y en el tramo final, una diana de Sergio Esteban y otra de Carvajal, ésta ya en el añadido, le dieron un empate de mérito.

La primera ocasión del partido la tuvo Runy para el conjunto abulense. Aprovechó una confusión en la salida de balón del filial vallisoletano para llevarse la pelota, aunque su definición fue errónea y el disparo no cogió portería. El primer aviso del equipo dirigido por Javier Baraja llegó tras una pérdida de Pascual ante Carvajal. El balón le cayó a Mario Domínguez, que estrelló el balón contra el cuerpo de Samu.

Real Ávila Samu; Urbina, Pascual, Sebas, Fer Díaz (Prince, min. 83); Markel, Sissé (Vitolo, min. 55), Carlos Pérez (Diego Lorenzo, min. 68); Adri Carrión, Gonzalo Serrano (Marcos, min. 68) y Runy (Sarr, min. 56). 2 - 2 Valladolid Promesas Álvaro; Yago Rodríguez, Aranda, Iago Parente, Hugo San; César Porras (Sergio Esteban, min. 74), Ivorra (Rulo, min. 70), Jesús (Murcia, min. 70), Xavi Moreno (Riki, min. 61); Mario Domínguez (Tomy, min. 70) y Carvajal. Árbitro: Sánchez Ingidua (Comité castellano y leonés). Amonestó a Fer Díaz, Sarr y Prince, por parte del Real Ávila; y a Carvajal, Mario Domínguez, Aranda y Tomy, por parte del Valladolid Promesas

Goles: 1-0 Runy (min. 27). 2-0 Sarr (min. 73). 2-1 Sergio Esteban (min. 82). 2-2 Carvajal (min. 92).

Incidencias: Adolfo Suárez. 1.500 espectadores.

Minutos antes de la media hora de juego, el Real Ávila consiguió adelantarse aprovechando un error en la salida de balón del Promesas. Runy fue nuevamente el beneficiado y esta vez no perdonó ante Álvaro. Tras el gol, César Porras, con un disparo potente desde la frontal del área, hizo trabajar a Samu, que, con el puño, se mantuvo firme para desviar el balón a córner.

En los últimos instantes del primer tiempo, tras una buena contra, el balón acabó en los pies de Mario Domínguez en una zona cercana al área pequeña del equipo abulense. El delantero no se lo pensó y su disparo encontró nuevamente la respuesta de Samu con una pierna salvadora. El portero acabó frustrando ese nuevo intento del equipo pucelano poco antes del descanso.

Con una doble ocasión temprana tras la reanudación siguió avisando el cuadro vallisoletano. Primero disparó Mario Domínguez, que volvió a ver cómo Samu despejaba su remate. Cazó el rebote Carvajal, que voleó con su pierna derecha sin poder dirigir el balón a la portería. Pasada la hora de partido, Riki, que entró al campo con mucha energía, superó a Samu con un disparo desde fuera del área. Sin embargo, el tanto no fue concedido por una falta previa de Mario Domínguez apreciada por el colegiado.

El gol no llegaba para el Promesas, que empujaba mucho, aunque el Real Ávila no renunciaba a atacar. Así iba a llegar el 2-0. Sarr, en una acción individual, se quedó solo contra Álvaro y definió con mucha tranquilidad para duplicar la renta. Pese a eso, no se rindió el equipo de Javier Baraja, que recortó distancias con un gol de Sergio Esteban a falta de menos de diez minutos para el final.

La diana le puso picante al duelo y, ya en el tiempo añadido, un Valladolid Promesas volcado desde minutos antes consiguió el empate. En una acción con un par de rebotes, el balón acabó en las botas de Carvajal, que en el área fue letal superando a Samu.

Tras el empate, el conjunto pucelano tuvo incluso la victoria en las botas de Riki, que se encontró la pelota en el punto de penalti. Su remate lo desvió Samu con el pie en otra demostración de reflejos. El empate definitivo no aleja al filial pucelano, que lleva cuatro jornadas sin ganar, de la zona de descenso, pero debe darle moral para seguir en la lucha por la manera de conseguirlo y por la entidad del rival.