El último servicio del Pucela en Primera: jueces del descenso

De vuelta a Zorrilla, en el que será el penúltimo partido en Primera del Real Valladolid en su feudo, el equipo de Álvaro Rubio anhela ... este martes dar una alegría a una parroquia necesitada y, de paso, darse un chute de optimismo antes de despedirse de la categoría.

Con un punto en toda la segunda vuelta, y sin ganar desde el mes de enero, el equipo pucelano recibe al Girona FC (19:00 horas), en una jornada festiva en la ciudad, con el patrón como trasfondo (San Pedro Regalado) y el deseo de que algo cambie cuando el colegiado pite el final del partido. «Para eso trabajamos», defiende Rubio, que se puso primero delante de las críticas por los fallos defensivos que tantos puntos le han costado al equipo esta temporada. «Quizá me explico mal», valora en relación a la jugada del segundo tanto del RCD Mallorca el pasado sábado y que tanto se pareció al del barcelonista Fermín hace diez días.

Precisamente, el Real Valladolid regresa a su estadio, en el que completó buena parte de los mejores minutos de esta segunda vuelta para olvidar en el partido ante el FC Barcelona. A esas sensaciones se agarra el vestuario, junto a los buenos minutos y la primera mitad del partido en Son Moix. «Esta semana va a ser muy corta, siempre después de una derrota cuesta levantarse, y más después de la del otro día en la que el equipo hizo méritos suficientes para sacar un resultado positivo. Hay que levantarse y encarar este partido con opciones de ganar», analiza el técnico riojano que también se agarra a los pequeños brotes verdes que puede tener el equipo para el proyecto de futuro, como lo es la eclosión de Chuki. «En la situación que nos encontramos vemos algo de luz. Ha demostrado que tiene un nivel muy alto, compite bien, trabaja como el que más, y para el club es un orgullo que un jugador así al que conocemos desde abajo esté demostrando que el año que viene puede estar aquí», agrega para enseguida valorar la situación de otros futbolistas que también estarán, pero que no cuentan para el preparador blanquivioleta, como Kenedy. «Robert no está ahora por delante de los que están», reconoció Rubio para contestar a una pregunta sobre si no sería bueno colocar al futbolista en el escaparate con vistas a una posible venta a final de temporada. La respuesta fue clara con respecto a un jugador que ostenta la ficha más alta, con contrato hasta 2027 y que condicionará de nuevo el mercado estival del club.

De vuelta a la actualidad, la doble cita semanal, ante el Girona y ante el Alavés, el domingo (19:00 horas), condiciona la convocatoria del entrenador riojano, así como previsiblemente lo hará el once que salte a Zorrilla.

De nuevo, el preparador logroñés tendrá que escoger entre Karl Hein y André Ferreira, con el estonio prácticamente recuperado, pero con el que quizá ya se esté pensado en la próxima campaña en la que Ferreira seguiría en el club, y el meta báltico regresará tras su cesión al Arsenal.

La defensa sigue siendo el talón de aquiles del equipo, y a las bajas por lesión de Javi Sánchez y David Torres, que no volverán a jugar en lo que resta de temporada, se suma la de Aidoo, que sigue lesionado y entrenando al margen. De ahí que de nuevo el canterano Iago Parente complete la convocatoria, y Cömert y Cenk apunten a la titularidad como pareja de centrales por tercera jornada consecutiva –y eso es noticia–, en una zona del campo, donde cada semana ha habido una dupla diferente desde que arrancó la competición.

En la línea defensiva no está en la lista por decisión técnica Luis Pérez, al que Rubio vuelve a rotar para evitar el enfrentamiento con la grada después de ser titular en Mallorca.

Álvaro Rubio también tendrá que elegir en el perfil zurdo entre Aznou y Henrique y puede que el que inicie hoy ante los arlequinados no lo haga ante el Alavés. Con dos partido en tan pocos días, el entrenador admite que «te condiciona el haber jugado, pero a mí y al rival» por lo que «veremos quiénes son la mejor opción para iniciar, considerando que algunos jugadores tienen algo más de carga que otros».

Un ojo a la cantera

La convocatoria de Álvaro Rubio está marcada por la importancia de los jugadores del filial, incluso juveniles que han participado en los últimos meses en el Promesas. Es el caso de Alani, centrocampista nigeriano de 18 años, y que debutó esta misma temporada con el División de Honor para ir saltanto fases hasta que le ha llegado la convocatoria de Rubio. El africano es la principal novedad en la lista del riojano, así como la inclusión de nuevo de Iago Parente, que espera su oportunidad en el banquillo para debutar. No son los únicos, ya que a expensas de posibles descartes antes del partido, también está en la convocatoria Arnu, aunque no es la primera vez que el '9' palentino se queda fuera, en una demarcación en la que el Pucela cuenta con Latasa, Sylla y Marcos André.

Además de la presencia de canteranos, y lejos del influjo local, el encuentro está marcado por la importancia que puede tener en la lucha por la permanencia. Con el Real Valladolid descendido, los blanquivioleta no se juegan nada deportivamente «más que terminar con la cabeza alta» ante tres equipos que luchan por eludir la Segunda División.

Los blanquivioleta pueden ser jueces del descenso al medirse al Girona, Alavés y Leganés en la última jornada. Aunque no han ganado un partido en toda una vuelta, los rivales temen que los pucelanos reaccionen precisamente con ellos, y se los lleven de la mano a la división de plata. «El Real Valladolid va a sacar algún punto de aquí al final de temporada», vaticinó el técnico del Osasuna, Vicente Moreno, hace semanas, y aunque aún no se ha cumplido, el tembleque es para los rivales, con los blanquivioleta libres de objetivos.