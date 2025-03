Ronaldo Nazário dice que comprará el Corinthians si se convierte en sociedad anónima

Ronaldo Nazário afirmó durante una larga entrevista en el espacio 'Charla Podcast' que el día que el Corinthians brasileño decida convertirse en una sociedad anónima, ... él mismo adquirirá el club. «Si deciden hacerlo, yo soy el comprador. Consigo dinero en el mercado y lo compro. Y estaré encantado de involucrar al aficionado. Se resuelve la deuda del estadio y ahí es sólo cuestión de mirar hacia adelante con un prepuesto grande. Porque el Corinthians genera dinero y lo hace bien, pero organizado va a facturar aún más, sin duda», apuntó el actual presidente del Real Valladolid.

En una charla que superó las dos horas y media, sólo hubo una referencia al club blanquivioleta, que Ronaldo mencionó al hablar de cómo deben trabajar los entrenadores dentro de las estructuras de los clubes. «Muchas veces los técnicos se van sin dejar un legado. Creo que los clubes deben tener el control de la situación. Lo hicimos bien en el Cruzeiro y hacemos esto en Valladolid. El entrenador puede tener su base de datos y su equipo de 'scout', pero también están las del club. Y luego se debe sincronizar y triangular la información para tomar decisiones. Esa información es del club. Muchas veces el entrenador se va, se lleva todo y el club queda perdido y tiene que empezar de nuevo».

Ronaldo ahondó en las razones que le llevaron primero a postularse como candidato a la presidencia de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) y posteriormente a desistir de su intención al comprobar las resistencias creadas. «Mi vida es el fútbol, hago todo por el fútbol. Estoy enamorado del fútbol y sentía la obligación de intentarlo para mejorar el fútbol brasileño. Mi esposa no quería que entrara, pero le dije que tenía que intentarlo. Veinte federaciones me respondieron que no podían recibirme».

El exfutbolista vaticinó que la mayoría de los grandes clubes brasileños se convertirán en sociedades anónimas «en menos de cinco años» y citó el caso del Real Madrid en España. «Los que no lo hagan se quedarán atrás. Todos los clubes están pensando en hacerlo, el Real Madrid está realizando un estudio para hacerlo».