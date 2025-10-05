El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una acción del partido disputado este domingo por el Promesas en el campo del Bergantiños. Real Valladolid

El Real Valladolid Promesas pierde tras 75 minutos en superioridad numérica

El filial de Javi Baraja no supo cómo jugarle al Bergantiños, que marcó su gol con diez jugadores en la segunda mitad

Marcos Rivas (ADG)

Carballo (A Coruña)

Domingo, 5 de octubre 2025, 22:42

Comenta

El Real Valladolid Promesas se volvió de vacío de As Eiroas ante un Bergantiños que jugó desde el minuto 15 en inferioridad numérica y que ... se valió de un tanto de Marru, en el ecuador de la segunda mitad, para llevarse los tres puntos en juego.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Así era el Valladolid que dejó el Conde Ansúrez: del Puente Mayor a la primera plaza de San Miguel
  2. 2

    Encuentran el cuerpo sin vida del hombre de cincuenta años desaparecido en el río Pisuerga
  3. 3

    La respuesta del colegio de Valladolid al caso de acoso denunciado en su centro
  4. 4

    Denunciado tras matar a una vaca que arrolló con su quad en el encierro de Bolaños de Campos
  5. 5 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  6. 6

    Denuncian un caso de acoso escolar en un colegio de Valladolid
  7. 7

    El rescate del claustro del desaparecido convento de La Merced arranca con vistas a su regreso a San Juan en 2026
  8. 8

    Dos de Picas: «Las sardinas del restaurante Paco Espinosa son un manjar»
  9. 9 Muere una mujer en un incendio en la calle San Antonio de Palencia
  10. 10

    Maruja Cuéllar, la puerta siempre abierta en la Plaza Mayor de Íscar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El Real Valladolid Promesas pierde tras 75 minutos en superioridad numérica

El Real Valladolid Promesas pierde tras 75 minutos en superioridad numérica