El Real Valladolid Promesas pierde tras 75 minutos en superioridad numérica

El Real Valladolid Promesas se volvió de vacío de As Eiroas ante un Bergantiños que jugó desde el minuto 15 en inferioridad numérica y que ... se valió de un tanto de Marru, en el ecuador de la segunda mitad, para llevarse los tres puntos en juego.

Javier Baraja introdujo hasta tres caras nuevas, representadas en el central de edad juvenil Galde, el mediocentro Murcia y el atacante Tomy. Se cayeron Arco, Ivorra y Rulo.

Los jugadores blanquivioletas dominaron la posesión del balón en el tramo inicial y generaron una peligrosa falta. Riki obligó a Santi Canedo a atrapar el balón en dos tiempos. El capitán del cuadro carballés también tuvo que intervenir en una rápida transición del filial comandada por Carvajal por el costado derecho. Ahí achicó bien a un Tomy que, tras el previo recorte hacia dentro, se había plantado de cara a la meta.

Bergantiños Santi Canedo; Peñalver, Fito, Nacho Pastor (Amin, min. 15), Sola; Tass, Álex Lorenzo; Marru (Barck, min. 81), Iago Novo, Álex Pérez (Koke, min. 61); e Isma Cerro (Pablo Rubal, min. 61). 1 - 0 Real Valladolid Promesas Álvaro; Alin (Flores, min. 69), Iago Parente, Galde, Hugo San; Murcia (Ivorra, min. 69), Jesús (Rulo, min. 46); Tomy, Riki (Sergio Esteban, min. 15), César Porras; y Carvajal. Goles 1-0 Marru (min. 67).

Árbitro Alonso Luiña (Comité asturiano). Expulsó por doble amonestación al jugador del Bergantiños Peñalver (min. 15). Enseñó tarjeta amarilla a los futbolistas locales Iago Novo, Isma Cerro y Amin; y a los visitantes Jesús, Alin y Flores.

Otros datos As Eiroas. 300 espectadores.

La superioridad inicial del Valladolid Promesas en el tramo inicial se tradujo en la expulsión, por doble tarjeta amarilla, de Peñalver. El lateral valenciano hubo de interrumpir la carrera de Riki, que tuvo que irse sustituido, con una clara falta que le supuso ver la segunda tarjeta amarilla. Fruto de una total falta de concentración defensiva, el cuadro local se vio en el minuto quince en inferioridad numérica.

De forma inesperada, el nuevo escenario de partido, claramente adverso, le fue mejor al Bergantiños. Con un jugador menos sobre el césped, los pupilos de Simón Lamas, que recompuso con Álex Lorenzo como lateral derecho, construyeron una posesión larga y fluida que acabó en remate de cabeza de Isma Cerro a envío de Sola. Tas tocar lo justo en su marcador Iago Parente, el balón acabó estrellándose en el larguero. Justo en ese córner también estuvo cerca de llegar el 1-0. Marru empaló una volea que Álvaro repelió con muchos apuros y en el rechace Isma Cerro no fue capaz de embocar.

Ya en la segunda parte, el Valladolid Promesas fue obteniendo pequeños frutos en el juego, representados en un superior número de llegadas al área rival. En una de ellas, la falta de contundencia en el despeje de Fito estuvo cerca de echar por tierra todo el esfuerzo sin balón desarrollado por el Bergantiños. En la conclusión de un rápido contragolpe iniciado desde terreno local, el zurdazo de César Porras desde el balcón del área se marchó rozando la escuadra derecha de la meta defendida por Santi Canedo.

El partido estuvo cerca de volver a disputarse en igualdad numérica cuando todavía restaba media hora para la conclusión del mismo. Sin embargo, el colegiado de la contienda entendió que una patada de Iago Parente sobre Isma Cerro, sin el balón en juego en esa zona, no era merecedora de ser castigada.

Después de la polémica jugada, As Eiroas vio al Bergantiños adelantarse en el marcador jugando con un futbolista menos. Koke ganó la línea de fondo por el costado izquierdo para enviar, con su pierna izquierda, un centro tocado con aroma a gol. Marru, llegando a la zona de remate desde la banda contraria, cabeceó con éxito a la base del palo derecho de la meta.

El Valladolid Promesas se volcó al ataque buscando el empate. Sin embargo, un disparo de César Porras desde el interior del área se marchó rozando el larguero. Más tarde, un centro envenenado de Sergio Esteban se estrelló en el propio travesaño de la meta de Santi Canedo. Los tres puntos se quedaron así en As Eiroas