Raúl Moro se despide del Real Valladolid: «El ascenso fue uno de los días más felices»

Raúl Moro ha puesto punto final a su etapa en el Real Valladolid con un mensaje a la afición. En su vídeo, compartido a través ... de redes sociales, el extremo catalán comienza reconociendo que esta ha sido una etapa clave en su formación como futbolista, pero también como persona. No hay nombres propios ni frases hechas; lo que hay es gratitud: «Agradezco la paciencia y la confianza que habéis tenido conmigo cada temporada. A mis compañeros, al cuerpo técnico, al club y a todas las personas que hacen mucho más fácil nuestro día a día».

Uno de los momentos que subraya es el ascenso a Primera División: «El ascenso fue, sin duda, uno de los días más felices de mi carrera, por lo que significaba tanto para el club como para la ciudad y para nosotros como equipo». También deja claro que en Valladolid no solo jugó, sino que aprendió. Habla de la exigencia, del compañerismo, y de quienes hacen posible el día a día en el club.

Moro no esquiva la parte amarga. Reconoce que la última temporada fue complicada, que los resultados no acompañaron y que las expectativas no se cumplieron. Pero incluso ahí se aferra a una idea: «Si algo tengo claro es que el Pucela va a volver donde se merece. Porque este club tiene una afición y una identidad que no se pierde ni en los momentos difíciles». Y así, sin estridencias, Raúl Moro se despide del Real Valladolid, club que durante dos temporadas fue su casa.