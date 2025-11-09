El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carvajal trata de superar a dos rivales salmantinos. Iván Tomé

El Promesas puntúa en el derbi del perdón

Los de Baraja desaprovechan un penalti en un choque sin goles, pero vibrante, que también pudo llevarse el Salamanca

Juan Díez Regidor

Domingo, 9 de noviembre 2025, 18:52

Comenta

El Valladolid Promesas dejó su vaso a medias en Los Anexos y puso fin a su racha de triunfos de local. Lo hizo de la ... mejor manera en la que se puede cortar tal dinámica, con un empate, que es más que nada, aunque menos de lo necesario para mirar hacia arriba. Enfrente tenía un Salamanca trabajado, que también perdonó el triunfo en varias ocasiones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una joven muerta y dos heridas en Salamanca tras estrellar un Mercedes en un brutal accidente de tráfico
  2. 2 Persecución a gran velocidad entre Arroyo de la Encomienda y Valladolid capital
  3. 3 Una mujer agrede con un botellín de cerveza a dos desconocidos a las puertas de un bar
  4. 4 Estas son las once mejores tapas de barrio de Valladolid, y la ganadora es...
  5. 5

    Los vecinos de un portal del centro de Valladolid temen vivir con un pirómano
  6. 6 Ayuso recibe el alta tras sufrir una bajada de tensión y tener que abandonar un acto en ambulancia
  7. 7

    Los sondeos internos anticipan un voto muy fragmentado en Castilla y León
  8. 8

    Mantería despide a un comercio histórico y mantiene cinco locales a la espera de nuevos negocios
  9. 9

    Fran Pahino: «Lo mejor del bar Mystic es su ambiente de amistad y camaradería»
  10. 10 Atropellan a un anciano en silla de ruedas cuando cruzaba por el Paseo de Zorrilla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El Promesas puntúa en el derbi del perdón

El Promesas puntúa en el derbi del perdón