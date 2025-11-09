El Promesas puntúa en el derbi del perdón

El Valladolid Promesas dejó su vaso a medias en Los Anexos y puso fin a su racha de triunfos de local. Lo hizo de la ... mejor manera en la que se puede cortar tal dinámica, con un empate, que es más que nada, aunque menos de lo necesario para mirar hacia arriba. Enfrente tenía un Salamanca trabajado, que también perdonó el triunfo en varias ocasiones.

Real Valladolid B Álvaro; Koke, Aranda, Galde (Iago Parente, min. 87), Arco (Hugo San, min. 73); Rulo (Ivorra, min. 73), Riki (Tomy, min. 73), Jesús Martínez (Murcia, min. 90); Xavi Moreno, Porras y Carvajal.. 0 - 0 Salamanca CF Leo Mendes; Parra, Mutua, Marotias, Pulpon; Lara, Cristeto (Servetti, min. 85), Dani Hernández (Abraham, min. 76); Aimar, Javi Delgado (Alba, min. 85) y Tomi (Mancebo, min. 64). Árbitros: Miguel Oliveira (Pontevedra). Amonestó al jugador local Rulo y al visitante Murua.

Goles: No hubo.

Incidencias: Campos Anexos al Estado José Zorrilla. 700 espectadores.

Sobrevivió al inicio arrollador de los de Baraja, empeñados en coger el partido por la pechera, conscientes de sus virtudes cuando el marcador corre a favor. A los 20 segundos ya se habían acercado y protagonizaron varias llegadas importantes con un Riki que había salido con ganas. Brindó un pase medido a Xavi Moreno en una jugada ensayada de categoría, pero no afinó bien con el disparo. Ambos, con el paso de los minutos, se fueron apagando.

El peligro visitante radicaba en las contras, pero Galde apagaba casi todas. Con esos ingredientes, con el toma y daca, el partido se ofrecía a los que siempre suelen aparecer. Los Rulo, Porras y compañía. Sin embargo, no había espacios así que tocaba encontrarlos y, lo más difícil, esquivar a un gran Leo Mendes, que se reservó su actuación especial para la segunda parte.

Ahí entró mejor el Promesas, de nuevo, con más presencia en área rival. Si no hubo goles solo se entiende por la falta de puntería. El primero, Carvajal, que erró una pena máxima en la que él mismo cayó derribado por Murua, que debió ver la segunda amarilla si el colegiado hubiera tenido el día. Nada más lejos de la realidad, pues ya había 'birlado' dos penaltis más a los pucelanos. Uno sobre Porras y el otro sobre Carvajal, en apenas un minuto.

Ante la negativa del gol, Baraja colocó a Tomy de segundo punta... para ir por el mismo camino. Se la puso Carvajal, pero la pegó al limbo. Perdonó el Promesas; perdonó el Salamanca. Porque no menos claras fueron las de Javi Delgado. Un remate franco de cabeza fue a las manoplas de Álvaro y al borde del descuento, tras una contra, la pegó con la zurda sin ni siquiera tirar entre palos.

Ninguno se conformó con el empate, pero los dos se lo llevaron. El derbi, convertido por momentos en ruleta rusa, le dio la oportunidad a los dos para irse con todo el botin. El descuento sirvió más para no cometer errores que para buscar lo que no habían hallado en 90 minutos. El fortín resiste, pero no en su plenitud. El calendario le depara al Promesas otra oportunidad en Los Anexos el próximo domingo frente al Marino de Luanco.