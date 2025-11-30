El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mateo entra a Arco en la banda ante la mirada de Javi Baraja. Rodrigo Jiménez
Fútbol / Segunda Federación

El Promesas se mete la cabeza dentro del horno

El filial completa un noviembre sin victorias con una contundente derrota ante el Coruxo

J. C. Cristóbal

Domingo, 30 de noviembre 2025, 17:44

Comenta

Había apuestas sobre qué Promesas íbamos a encontrarnos en los Anexos, si el del último mes, incapaz de ganar en las cuatro jornamdas, o el ... de los últimos diez minutos en Ávila, donde rescató un punto ante uno de los gallitos del grupo al igualar un 2-0 en contra, fue el del resto de noviembre, un equipo con pocos recursos de juego, con el ánimo bajo y sin alternativas para hacer frente a rivales con más oficio. Costará creerlo, pero el 0-3 fue casi lo mejor de la mañana, y es que el Coruxo hice mérito para extender una manita de goles en su vuelta a Vigo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere un jubilado de Castromonte al ser arrollado por un coche en la travesía de Rioseco
  2. 2

    Mueren cinco jóvenes en las carreteras este domingo
  3. 3 Soterrarlo todo
  4. 4

    Sorprende a una mujer cuando desvalijaba el piso de su madre, la retiene y logra recuperar el botín
  5. 5

    Civiles que se enfundan el uniforme militar en vacaciones: «Estoy haciendo cosas que no imaginaba»
  6. 6

    Heridos cuatro motoristas en un reguero de accidentes registrados en 34 horas en Valladolid
  7. 7

    El asesino de Eli, un año marcado por la delincuencia tras salir de prisión
  8. 8

    El aparcamiento de tierra de la avenida de Segovia se convierte en blanco de robos en coches
  9. 9

    El último trámite antes del juicio por la muerte de Esther López
  10. 10

    Dos detenidos por acuchillar a un joven tras una discusión por molestar a unas chicas en un bar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El Promesas se mete la cabeza dentro del horno

El Promesas se mete la cabeza dentro del horno