El Promesas se mete la cabeza dentro del horno

Había apuestas sobre qué Promesas íbamos a encontrarnos en los Anexos, si el del último mes, incapaz de ganar en las cuatro jornamdas, o el ... de los últimos diez minutos en Ávila, donde rescató un punto ante uno de los gallitos del grupo al igualar un 2-0 en contra, fue el del resto de noviembre, un equipo con pocos recursos de juego, con el ánimo bajo y sin alternativas para hacer frente a rivales con más oficio. Costará creerlo, pero el 0-3 fue casi lo mejor de la mañana, y es que el Coruxo hice mérito para extender una manita de goles en su vuelta a Vigo.

El partido pintó mal de salida, con muchas imprecisiones en el pase en el arranque de las jugadas; los dibujos tácticos de Javi Baraja y Javier Fernández dejaron muy aislados a Ivorra y Jesús Martínez en el eje blanquivioleta, con Xavi Moreno y Sergi Esteban abiertos en las bandas y lejos de la elaboración de las jugadas. Iago Parente falló más de una vez en la conexión con la medular y la fase de tanteo, que se alargó durante veinte minutos, se rompió con un latigazo de Javi González que desde la grada se cantó como gol, hasta que se vio que la pelota había golpeado el lateral y no el fondo de la red. Hasta entonces el único peligro que se generó fueron dos cabezazos de Arco y Carvajal hacia su propia portería.

Valladolid Promesas De Pablo; Yago Rodríguez, Iago Parente (Porras, min. 68), Aranda, Arco; Jesús Martínez (Murcia, min. 55), Ivorra; Xavi Moreno (Rulo, min. 81), Mario Domínguez (Tomy, min. 55), Carvajal y Sergi Esteban (Riki, min. 55). 0 - 3 Coruxo Esteban Ruiz; Roque (Nacho Fariña, min. 46), Marchante, Álvaro Fernández, Naveira; Carlos Alonso; Gandarillas (Santos, min. 78), Guille Pinín, Hugo Rodríguez (Bernárdez, min. 68), Hugo Losada (Xabier Sola, min. 58); y Javi González (Añón, min. 78). Árbitro: Agraz Díaz, extremeño. Roja por doble amarilla a Murcia (min. 71); amarillas a Javier Baraja (min. 38) e Iván Briones (min. 74), ambos en el banquillo; Carlos Alonso (min. 30), Hugo Losada (min. 35), Roque (min. 39), Hugo Rodríguez (min. 56), Santos (min. 84) y Javier Fernández (min. 84) en el banquillo.

Goles: 0-1 (min. 26): Javier González. 0-2 (min. 75): Xabier Sola de penalti. 0-3 (min. 89): Xabier Sola.

Incidencias: Anexos. Dos tercios de entrada. Jornada 13ª en el grupo I de Segunda RFEF. Mañana soleada, fría y ventosa. Los jugadores del Promesas salieron con una pancarta de apoyo a sus compañeros Galde y Platero, lesionados.

El Coruxo se sintió dueño de la iniciativa y le bastó con estar atento a los regalos del Promesas. El grosero de Arco con un pase atrás lo aprovechó Javi González, listo para adivinar el error y con buen pie para salvar el mano a mano con De Pablo. El 0-1 no tuvo réplica y sí repetición, un minuto después del gol fue Javi Martínez el que falló y, otra vez, Javi González el que probó la agilidad por bajo del portero pucelano. El partido estaba roto a favor del Coruxo, que vivió su momento de mayor apuro con una caída en mala postura de Esteban Ruiz, quien dejó la portería sin guardián durante unos segundos.

Ampliar Baraja, amonestado por elárbitro en la primera parte. Rodrigo Jiménez

El Promesas se retiró a vestuarios sin generar ni un tiro a puerta, con Xavi Moreno en busca del típico recorte hacia dentro más que del disparo como acción más peligrosa. Baraja lo vio tan mal de salida que realizó un triple cambio. No sirvió de nada porque el Coruxo seguía muy bien plantado, con la confianza de llegar con tres victorias consecutivas; una contra de Gandarillas le dejó a solas delante de De Pablo, obligado a realizar una doble parada de mucho mérito. Ese 0-2 hubiera roto el partido y exigió un nuevo golpe de timón de Baraja, con un nuevo cambio que modificó el sistema con una línea de tres centrales y con los extremos reconvertidos a interiores; no hubo tiempo de comprobar la experiencia porque Murcia se fue a la calle, dos amarillas en dos faltas en medio campo, y porque Aranda desvió con el brazo, o eso entendió el árbitro, el disparo de Fariña. El gol de penalti fue una losa imposible de levantar.

Con dos goles de renta y un jugador más en el campo, el Coruxo cocinó a fuego lento su victoria, sustituyó a sus jugones por compañeros con el libro de recetas en la mano, movieron el balón de un lado al otro, con calma, como si fuera un rondo al que no quiso jugar el Promesas, que nunca llegaba a tiempo y que, cuando tenía el balón, rifaba los ataques con centros al área. Carvajal, ya en el 84, realizó el único disparo entre maderas digno de tal nombre y el Coruño, con el mantel encima de la mesa, redondeó el menú con un golpe de horno al rodaballo en el minuto 89, centro raso de Guille Pinín por el balcón del área y remate de Sola a puerta vacía. 0-3 con la afición desfilando hacia sus casas desde muchos minutos antes.