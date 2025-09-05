El Promesas de Javi Baraja inicia la competición ante la UD Ourense de Borja Fernández

El Norte Viernes, 5 de septiembre 2025, 19:21 Comenta Compartir

El Real Valladolid Promesas abre el telón de la campaña 2025-2026 en Segunda RFEF con una visita a la UD Ourense, conjunto recién ascendido a la categoría que entrena el exblanquivioleta Borja Fernández. El filial blanquivioleta pondrá a prueba este domingo en O Couto (17 horas) las evoluciones de una pretemporada que su técnico, Javier Baraja, califica como «atípica» por su duración y con gran acumulación de partidos de preparación en el tramo final. «Empezamos con la predisposición de ir a ganar el partido y con la ilusión de que, durante esas nueve semanas, hemos generado en el equipo esas ganas de competir y hacer algo bueno este año».

Baraja, que ha vuelto este curso a dirigir al Promesas tras su salida del banquillo del filial por decisión propia en 2021, considera que tendrá enfrente a un rival con ideas muy claras y que, previsiblemente, mantendrá una dinámica muy buena tras lograr el ascenso a Segunda RFEF. «Tienen las ideas más que asumidas y más que claras. Va a ser un partido complicado fuera de casa, evidentemente, ya que ellos han sido muy duros como locales durante todo el año pasado», apuntó el técnico, en declaraciones recogidas en la web oficial del Real Valladolid. «No podemos esperar a que nos marquen goles para espabilar. Debemos competir al máximo», agregó el entrenador del Promesas.

