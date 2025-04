El Promesas deja abierta la puerta de atrás

J. C. Cristóbal Sábado, 5 de abril 2025, 20:07 Comenta Compartir

Hay partidos que nacen torcidos y no hay manera de enderezarlos. No importa que juegues los cien minutos de partido (los noventa reglamentarios más diez de alargue) en campo contrario; no importa que se remate a portería en casi todos los ataques; tampoco que enfrente esté un colista que tenía previsto regresar a casa con el billete del descenso en el equipaje. No mereció perder el Promesas, también es verdad que atacó mal y defendió peor, regalándole al Laredo dos llegadas que ni siquiera buscó.

La tarde sonó mal de salida porque Rafús, Maroto y Arnu se quedaron fuera de la convocatoria, listos para recibir la llamada de Álvaro Rubio, que asistió al partido de su antiguo equipo. Manu Olivas improvisó un once con varias novedades y se encontró, a los cuatro minutos de empezar, con el serio contratiempo de la lesión de Arco. La retirada del central juvenil en brazos de los asistentes blanquivioleta desorientó al Promesas, que no encontró la brújula para encontrar las mejores vías de entrada al área cántabra. El equipo llegaba, pero no encontraba portería, ni siquiera en un regate de Delgado al portero, se quedó con toda la portería para él, y también sin ángulo, por lo que la ocasión se esfumó en el intento.

Valladolid Promesas Fer Pérez; Alin Serban (Koke, min. 73), Aranda, Arco (Gabriel, min.7), Chasco (Hugo San, min. 73); Xavi Moreno, Verde, Alani (Ivorra, min. 46), Mario Sesé; Neira (Yago San Miguel, min. 46) y Delgado. 1 - 2 Laredo David Puras; Carles Soler (Fernando Torre, min. 89), Iker Torre, Ojeda, Diego Marta; Vassilakis (Isuardi, min. 73), Miguel Peña, Andrés Carral, Antonio Poo; Helguera y Arruabarrena. Árbitro: Calvo Valentín, madrileña. Amarillas a Xavi Moreno (min. 80), verde (min. 87); Antonio Poo (min. 62), Ojeda (min. 87) y David Puras (min. 87)

Goles: 0-1 (min. 45): Vassilakis. 0-2 (min. 70): Arruabarrena. 1-2 (min. 86): Delgado.

Incidencias: Anexos. Jornada 30ª en el grupo I de 2ª RFEF. Dos tercios de entrada. Tarde agradable y gris.

Parecía cuestión de tiempo porque el balón se asomaba una y otra vez al balcón del área. Xavi Moreno tiró de su repertorio para encontrar una buena posición de disparo, pero tardó más de la cuenta en armar la zurda; y Delgado se entretuvo al dudar entre chutar y pasar a un compañero; luego fue Mario Sesé, en el lado contrario, el que afinó su puntería con un tiro raso que rozó la cepa del poste; incluso Verde se asomó para llegar forzado y ver cómo su intento acababa en saque de esquina.

Varios ocasiones que no sumaron ni una ocasión de gol, porque ninguna de ellas acabó entre los tres palos. El reloj punteaba el minuto 45, los chicos del filial tenían cara de retirarse al vestuario frustrados, cuando una pérdida de balón en el centro del campo precipitó una carrera en solitario de Vassilakis, con decisión para encarar el mano a mano y tino para superar la salida de Fer Pérez. Descanso con 0-1, increíble.

Manu Olivas movió ficha y el Promesas regresó al campo con más decisión. Por fin un derechazo de Alin Serban fue entre maderas, la pelota rebotó en el cuerpo de Puras y cuando acabó en los pies de Ivorra, el asistente ya tenía el banderín en alto; el remate acabó en la red, gol anulado que ofuscó todavía más la paciencia de los canteranos.

Ampliar Álvaro Rubio se acercó a ver el partido del filial. C. Espeso

La zaga pejina defendía con más acumulación que contundencia, daba la sensación de que resistencia se vendría abajo como un castillo de arena en la playa de La Salvé. Ahí emergió la figura de David Puras, que se vino arriba cuando salvó con uno de sus pies, y con la ayuda del poste, un chutazo a bocajarro de Delgado, el pichichi de la categoría, con ganas de celebrar la mejora de su contrato.

El gol estaba al caer. Pero lo hizo en la portería que nadie esperaba. Un pelotazo a ninguno parte lo peleó Arruabarrena, que mandó al suelo a Alin en la disputa, llegó a trompicones al área y, medio cayéndose, chutó como pudo fuera del alcance de Fer Pérez. Segunda contra del Laredo, segunda vez que coge a la defensa fuera de sitio, y 0-2 en contra con veinte minutos por delante para la remontada.

No se vino abajo el Promesas, sí que perdió un poco la cabeza, que si funcionó sin orden con 0-0, imagínense con 0-2; Olivas movió otra vez el tablero con el cambio de los laterales, sus jugadores tiraron de corazón y Mario Sesé maldijo al cielo cuando vio que el poste escupía su remate. Por fin salió con premio uno de los barullos en el área visitante, el chut de Koke se estrelló en el poste, el balón se quedó de paseo y Delgado lo empujó a la red. El 1-2 encrespó los ánimos, consecuencia de que la árbitro Calvo Valentín no tuviera autoridad para cortar las continuas pérdidas de tiempo del Laredo, irritables las de su portero; su método de dejar jugar terminó por estallarle en el silbato.

El gol espoleó al filial, que insistió e insistió en busca del empate; lo mereció en los pies de Sesé, Delgado y Yago, pero sus remates o salieron fuera por poco o los braceó como pudo David Puras. Con la grada de uñas con la colegiala madrileña porque no añadió ningún minuto más a los siete que anunció la planilla, el Promesas sufre su segunda derrota consecutiva y el Laredo, caladero donde el Real Valladolid pescó piezas tan ilustres como Amavisca o los hermanos Docal, retrasa una jornada su carta de descenso.