Onces de memoria, algo olvidado en el Real Valladolid

Este Real Valladolid de agosto cumple una de las reglas no escritas del fútbol: no cambies lo que te da buenos resultados. Claro que esa moneda tiene una cruz que inmortalizó Toshack cuando dijo, tras una dura derrota, que su primera idea era cambiar la alineación por completo, hasta que el domingo volvían a salir «los mismos once cabrones de siempre», quizá como castigo. El uruguayo Guillermo Almada, novato en España y en Europa, desde la atalaya de sus 56 años, ha preferido la templanza de la primera línea para repetir la misma alineación titular en las tres primeras jornadas ligueras.

Quizá tomó esa decisión, más que por convicción, porque la plantilla no daba para más a la espera de que el cierre del mercado complete las listas de altas y bajas; el 3-0 ante el Ceuta le animó a mantener el once en Castellón, resuelto con un 0-1, y esta victoria le empujó a no sacudir el árbol ante la visita del Córdoba. El 0-0 ante los andaluces, y la certeza de que el rendimiento del equipo va de más a menos lleva a pensar que la tendencia inmovilista de Almada se romperá el sábado en Zaragoza; lo normal es que ese día reciban la alternativa los nuevos fichajes y varios canteranos vuelvan con el filial a la Segunda Federación.

El fútbol moderno del siglo XXI ya descartó hace tiempo esas alineaciones que se recitaban con más soltura que las tablas de multiplicar, las de Saso, Matito, Lesmes I, Lesmes II, Ortega, Lasala; o las de Llácer, Salvi, Docal, Pérez García, Puig-Viñeta; quizá una de las últimas nos la concedió Vicente Cantatore con la de Fenoy, Torrecilla, Gail, Andrinúa, Juan Carlos, donde casi la única variación estaba en el acompañante del Pato Yáñez en la delantera.

Hay que remontarse a la temporada 16-17 con Paco Herrera para encontrar una misma alineación en cinco jornadas consecutivas

El concepto de las rotaciones, o el de la gestión de esfuerzos, o la más simple inestabilidad deportiva del Real Valladolid en los últimos lustros ha provocado que un entrenador blanquivioleta no repitiera once en tres partidos consecutivos desde hace cinco temporadas, la 20-21, cuando Sergio González nos despeñó al descenso en una recta final de liga lamentable. Ese curso triplicó alineación entre las jornadas 9 y 11 (Masip, Joaquín, Bruno, Nacho, San Emeterio, Alcaraz, Orellana, Plano, Hervías, Marcos André y Guardiola) y entre las jornadas 26 y 28 (Roberto, Janko, Joaquín, El Yamiq, Olaza, Mesa, Alcaraz, Orellana, Plano, Weissman y Guardiola). Llama la atención que solo coinciden cinco nombres en los dos onces-tipo, lo que da una idea de los vaivenes del equipo. La primera alineación fue consecuencia del momento más dulce de la temporada, con dos victorias (2-1 al Athletic, 1-3 al Granada) y un empate en Zorrilla (1-1 contra Levante); la segunda representó el canto del cisne antes del desplome (victoria por 2-1 al Getafe, ya no hubo más, y empates 0-0 en Pamplona y 1-1 en casa contra el Sevilla).

Solo dos jornadas repitió Pezzolano

Para hacerse una idea de que la tendencia está en desuso, en la infausta campaña 24-25, la pasada, solo repitieron alineación Paulo Pezzolano en las jornadas 11ª y 12ª (con doble derrota ante Villarreal y Osasuna) y Diego Cocca en las 19ª y 20ª (con victoria ante el Betis, tampoco hubo más después, y derrota contra el Espanyol). Álvaro Rubio no encontró ni siquiera una vez un once de confianza.

No parece que Guillermo Almada esté en camino de igualar la cifra que reunió Paco Herrera en la temporada 16-17, cuando jugó todas sus bazas a un once en las últimas jornadas en busca de un puesto en la promoción de ascenso que no encontró. El técnico catalán diseñó una alineación en la jornada 37ª y no la movió hasta la 41ª, cuando un descalabro en Reus (2-0) arruinó las últimas esperanzas de entrar entre los seis primeros; hasta ese día el balance fue de diez puntos en cuatro jornadas (0-3 en Almería, 2-1 al Mallorca, 2-2 en Miranda de Ebro y 1-0 al Getafe). Eso sí, la alineación de las cinco jornadas consecutivas pasó de largo en el recuerdo de la afición pucelana: Becerra, Moyano, Álex Pérez, Lichnovsky, Balbi, Míchel, Jordán, André Leao, Arnaiz, Espinoza y De Tomás. Nada que ver con la de Calvo, García Verdugo Pini, Pinto, Ramírez, Sanchís, Aramendi, Endériz, Morollón, Rodilla y Molina de la mejor clasificación liguera. Otros tiempos; otra memoria.

