Merendola del Real Valladolid Promesas en el debut de Manu Olivas

El arcoíris asomó por el cerro de Las Contiendas, como si quisiera añadir más notas de color al chaparrón goleador con que el Promesas festejó ... el debut en su banquillo de Manu Olivas. Si corría el riesgo de que el terremoto del primer equipo arrastrase en su caída al filial, con la zozobra del vaivén de entrenadores, los Delgado, Verde, Xavi Moreno y compañía despejaron los nubarrones en el mejor partido de la temporada. Ahora sí que puede verse con más calma el porvenir del Promesas de cara al último tramo liguero, incluso puede pensarse, por qué no, en las plazas de promoción de ascenso.

Las rachas de los dos equipos invitaban a marcar una X en la quiniela. El Promesas encadenaba seis jornadas sin ganar, desde el año pasado, y el Guijuelo cinco; con nueve empates en el conjunto de once partidos de unos y otros. Y esa igualdad se extendió durante la primera parte, que se cerró con un mínimo 1-0 a favor del filial que no presagiaba lo que vendría en la segunda.

Real Valladolid Promesas Fer Pérez; Koke (Alin Serban, min. 74), Gabriel, Arco (Aranda, min. 74), Hugo San; Xavi Moreno, Verde, Alani (Mario Sesé, min. 62), Maroto; Arnu (Ivorra, min. 74) y Delgado (Neira, min. 76). 5 - 1 Guijuelo Guzmán; Expósito, Javi Hernández, Mario Robles (Montes, min. 68), Morales; Fran López; Yenerey (Álex Hernández, min. 74), Antón, Cristóbal (Sillero, min. 68), Carmona (Garban, min. 68); y Pana (Izan, min. 74). Goles 1-0 (min. 36): Delgado. 2-0 (min. 47): Xavi Moreno. 3-0 (min. 57): Delgado de penalti. 4-0 (min. 65): Delgado. 5-0 (min. 73): Koke. 5-1 (min. 91): Izan.

Árbitro López Fernández, gallego. Amarillas a Maroto (min. 69); Mario Robles (min. 22), Morales (min. 31) y Javi Hernández (min. 55).

Otros datos Anexos. Jornada 24ª en el grupo I de 2ª RFEF. Buena entrada.

La puesta en escena de Manu Olivas no presentó grandes sorpresas. Con las bajas de Rafús en la portería y de Chasco en el lateral izquierdo, ambos de viaje a Bilbao, el dibujo varió porque la presencia de Maroto junto a Verde y Alani, con tendencia a meterse por dentro, dejaba muchos metros para los avances de Hugo San, que fue un extremo más, casi a la par que su compañero Xavi Moreno en la banda contraria.

Promesas y Guijuelo alternaron ocasiones sin demasiado peligro, Maroto y Arnu lo intentaron por el lado blanquivioleta, encontrándose bien colocado a Guzmán, y Carmona lo hizo por el lado chacinero, el diseño de su camiseta es para gustos y sabores, escapándose la pelota muy cerca del palo izquierdo; de hecho, el que más se acercó al gol fue el Guijuelo, Arco midió mal las distancias y tuvo que corregir el mano a mano de Pana frente a la portería

Ampliar Manu Olivas, nuevo técnico del Real Valladolid Promesas, durante el partido. José Carlos Castillo

.

Hasta que llegó el aviso de que Delgado tenía el gatillo fácil. A la primera se encontró con el muro de Mario Robles, que taponó el disparo, a la segunda cantó gol tras un gran ataque de Xavi Moreno, que llegó hasta la línea de fondo, y de Arnu, que asistió a su compañero sin tocar el balón. El 1-0 desató el juego en las áreas, con una doble ocasión para que Delgado aumentase la cuenta antes de entrar en vestuarios; claro que también la tuvo el Guijuelo en una acción a balón parado que Javi Hernández cabeceó fuera en el fondo del área.

Con un 5-1 final da un poco de rubor hablar de jugadas que pudieron cambiar el signo del partido, pero así es. Nada más arrancar la segunda parte, una mala salida del Promesas dejó el balón en pies de Pana, que pasó a su derecho para que Yenerey chutase con toda la inocencia de su pierna izquierda. Del 1-1 virtual se pasó de inmediato al 2-0 real, con un pase profundo de Verde para lanzar las carreras de Delgado y Xavi Moreno, fue este el que llegó primero y acertó a superar la salida desesperadas del portero dominicano del Guijuelo.

Ahí se rindió el cuadro salmantino, incapaz de correr hacia atrás para cortar los contragolpes locales. El central Gabriel se animó a lanzar en vertical, Arnu cogió el carril central y Javi Hernández arriesgó al tirarse al suelo para llegar al corte; el árbitro señaló penalti y Delgado pidió balón para asaltar el pichichi de la categoría. Para entonces el Guijuelo era un juguete roto, el centro del campo se convirtió en un rondo en el que los chicos de Olivas siempre encontraban huecos en la defensa abierta del rival, Xavi Moreno le dio medio gol a Delgado que no aprovechó, aunque sí estuvo en el sitio correcto para que le fuera a los pies el rechace del poste al tiro de Mario Sesé, quien no tuvo suerte porque casi de inmediato se volvió a estrellar contra las maderas.

Rubén Gala, técnico del Guijuelo, ordenó un triple cambio para que su equipo no se derrumbase por completo, algo ya inútil a esas alturas de la tarde; le evitó al ex blanquivioleta Kike López el mal trago de entrar en el campo con cinco goles, y es que Koke se apuntó al festival en otro ataque que lanzó Verde, sobrado durante todo el partido. El Promesas no quiso hacer caldo con el hueso del jamón, aunque Neira metió la cuchara por si caía el sexto, y el Guijuelo, que no tuvo ningún mal gesto pese a la goleada, encontró el premio de la honrilla con una perfecta volea de izquierda de Izan cuando el reloj corría por encima del noventa.