Mario Suárez: «Está claro que no se han hecho bien las cosas en el Real Valladolid»

Mario Suárez solo tiene «buenos recuerdos de Valladolid», repite. «Aquí subimos con Mendi», destaca en relación al ascenso del Pucela de los récords de José ... Luis Mendilibar, un técnico que dejó poso en el centrocampista de Alcobendas, en la temporada 2006-2007, cuando el entonces jugador del Atlético de Madrid llegó cedido a Zorrilla. Ayer recordó esa vivencia «similar» con José Antonio García Calvo, con el que tomó «un café», al no poder ir a la comida de blanquivioletas e internacionales.

Aquel joven jugador, que cumplió los veinte en Valladolid, ha pasado casi dos días en la ciudad, y destaca los cambios estructurales que ha visto en el estadio. «Está mucho mejor, otro nivel», valora, y eso que el exfutbolista, ahora comentarista de Radio Televisión Española (RTVE), vio como el nuevo comedor del club (cuando él estaba no existía) se convertía el pasado lunes en una improvisada sala de prensa.

Aprovechó la comparecencia pública del seleccionador, Luis de la Fuente; y de Robin Le Normand para visitar los que fueron sus pasillos en la época de Mendilibar, y echar un ojo a unos vestuarios que poco o nada tienen que ver en los que el se cambiaba hace casi dos décadas.

«Esto está mucho mejor, tiene una imagen...», valora Suárez, que cuando se le pregunta por el resto del club se pone más serio. «Está claro que no se han hecho las cosas bien en el Real Valladolid... Si no, no estaría así», analiza, para enseguida matizar, que su valoración no radica en un conocimiento exhaustivo de la situación actual. «Desconozco quién está ahora en la directiva, solo lo vivido el año pasado», añade.

Mario Suárez aprovechó la visita de la selección y su trabajo en la cadena pública comentando los partidos de La Roja para grabar distintos vídeos en sus redes sociales, además de valorar el camino de la selección en El Partidazo de Cope, donde también colabora desde esta temporada.En la grada de Zorrilla se grabó un vídeo comparando la España actual con la de 2010 que ganó el Mundial, con varias elecciones controvertidas, pero en la línea de lo vivido ayer en Zorrilla. «Entre Pedri y Xavi, me quedo con Pedri». Un acólito más de la 'Pedrimanía'. «El mejor centrocampista del mundo, en la selección favorita para ganar el Mundial».