El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mario Suárez, con Luis de la Fuente, en los pasillos de Zorrilla. @mariosuarez4
La Selección en Valladolid

Mario Suárez: «Está claro que no se han hecho bien las cosas en el Real Valladolid»

El exblanquivioleta, ahora comentarista de RTVE, destaca el cambio de imagen del estadio pucelano y lamenta la situación del club a propósito del partido de La Roja

Juan J. López

Juan J. López

Valladolid

Martes, 14 de octubre 2025, 23:48

Comenta

Mario Suárez solo tiene «buenos recuerdos de Valladolid», repite. «Aquí subimos con Mendi», destaca en relación al ascenso del Pucela de los récords de José ... Luis Mendilibar, un técnico que dejó poso en el centrocampista de Alcobendas, en la temporada 2006-2007, cuando el entonces jugador del Atlético de Madrid llegó cedido a Zorrilla. Ayer recordó esa vivencia «similar» con José Antonio García Calvo, con el que tomó «un café», al no poder ir a la comida de blanquivioletas e internacionales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un arrollamiento entre Olmedo y Valdestillas provoca retrasos en la línea Madrid-Valladolid
  2. 2 Reabierta por completo la vía de alta velocidad entre Madrid y Valladolid tras cinco horas cortada
  3. 3

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  4. 4

    Urbanismo da vía libre a una zona para hasta 70 chalés pareados junto a la factoría de Renault
  5. 5

    Triplica la tasa de alcohol y se estampa contra el nuevo quitamiedos de Arco de Ladrillo
  6. 6 Búscate en las fotos de los aficionados del España-Bulgaria
  7. 7

    Un accidente en la rotonda de Vallsur causa importantes retenciones en Valladolid
  8. 8 Vuelca un coche tras colisionar con una furgoneta en la avenida de Zamora
  9. 9 Los padres de Esther López piden 39 años de cárcel por el asesinato y 500.000 euros de indemnización
  10. 10

    Una médica reanima a un ciclista que entró en parada tras chocar contra un turismo en Parquesol

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Mario Suárez: «Está claro que no se han hecho bien las cosas en el Real Valladolid»

Mario Suárez: «Está claro que no se han hecho bien las cosas en el Real Valladolid»