Lachuer se lleva la mejor nota del Real Valladolid ante el Málaga

7 Iván Alejo

Esforzado partido del lateral vallisoletano, con mucha proyección ofensiva y continuos centros al área. Sirvió buenos balones que acabaron con remates desviados de Biuk y al palo de Chuki en la segunda parte

6,5 Pablo Tomeo

Correcto partido del central, que no perdió la cara al choque en ningún momento, a pesar de que no siempre saliese airoso en los duelos

5 David Torres

Bien durante muchos tramos, falló en la jugada que supuso el empate del Málaga al perder la referencia de Adrián Niño, que pudo rematar sin oposición

6 Guille Bueno

El lateral izquierdo se mostró combativo a la hora de meter la pierna, con cinco 'tackles' ganados de cinco intentados. Sin embargo, no logró conectar centros al área.

6 Stanko Juric

Ayudó en las tareas defensivas como corresponde a su perfil de único pivote defensivo y aseguró el pase en campo propio. Más gris a la hora de ganar los duelos individuales sobre el césped.

7 Peter Federico

Estuvo muy preciso para anotar el 1-0 con un disparo lejano aprovechando el error y la posición adelantada de Herrero. Pudo ser el héroe si hubiera marcado en la segunda parte, en una inmejorable ocasión creada por Lachuer.

7,5 Mathis Lachuer

Hizo carburar al equipo, con gran precisión en los pases, especialmente en campo rival, y con mucha capacidad para ir hacia arriba. Delineó un excelente envío a Peter Federico que debió acabar en gol, dos minutos después de estrellar él mismo el balón contra Alfonso Herrero

6 Julien Ponceau

Tardó en aparecer en el campo. Luego, dejó algunos detalles en zona rival, aunque con menos capacidad para crear peligro que en partidos precedentes

5 Amath Ndiaye

Empezó con ganas, pero se fue diluyendo con el paso de los minutos. Sólo armó un disparo, en la primera mitad y fue sustituido por Biuk en el minuto 64

6 Marcos André

La presión que ejecutó sobre Herrero resultó clave para adelantar al Real Valladolid al propiciar el fallo del portero. Se aplicó en la presión, pero se pasó de frenada y vio una amarilla en el minuto 23 que le condicionó. Dejó su lugar a Latasa en el 54 y se retiró llevándose la mano a la pierna, con una posible leisón

El entrenador:

6,5 Guillermo Almada

Logró dotar al equipo de mucha capacidad para crear ocasiones arriba. SIn embargo, la falta de gol continúa siendo un lastre, así como la capcidad que tienen los rivales de dañar al Real Valladolid con muy poco

También jugaron:

4,5 Juanmi Latasa

Entró por Marcos André en la segunda mitad, pero sólo pudo armar dos disparos sin éxito. No tuvo apenas impacto

6 Iván San José 'Chuki'

Tuvo una ocasión muy clara para marcar el segundo gol del Pucela tras suplir a Lachuer, pero su remate acabó repelido por el poste.

4 Stipe Biuk

Muy frío en sus acciones, el extremo croata no encontró la manera de crear peligro

- Sergi Canós Tenés

Apenas tocó cinco balones tras ingresar al césped en el minuto 80 para suplir a Peter Federico.

- Ibrahim Alani

Formó una medular de corte defensivo junto a Juric en el tramo final, pero acabó expulsado por doble amarilla en el 92 tras sólo 12 minutos sobre el césped.