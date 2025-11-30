Lachuer se lleva la mejor nota del Real Valladolid ante el Málaga
El francés creó una clara ocasión de gol y dispuso de un remate que se estrelló en Herrero
Valladolid
Domingo, 30 de noviembre 2025, 13:27
-
7
Guilherme Fernandes
-
7
Iván Alejo
Esforzado partido del lateral vallisoletano, con mucha proyección ofensiva y continuos centros al área. Sirvió buenos balones que acabaron con remates desviados de Biuk y al palo de Chuki en la segunda parte
-
6,5
Pablo Tomeo
Correcto partido del central, que no perdió la cara al choque en ningún momento, a pesar de que no siempre saliese airoso en los duelos
-
5
David Torres
Bien durante muchos tramos, falló en la jugada que supuso el empate del Málaga al perder la referencia de Adrián Niño, que pudo rematar sin oposición
-
6
Guille Bueno
El lateral izquierdo se mostró combativo a la hora de meter la pierna, con cinco 'tackles' ganados de cinco intentados. Sin embargo, no logró conectar centros al área.
-
6
Stanko Juric
Ayudó en las tareas defensivas como corresponde a su perfil de único pivote defensivo y aseguró el pase en campo propio. Más gris a la hora de ganar los duelos individuales sobre el césped.
-
7
Peter Federico
Estuvo muy preciso para anotar el 1-0 con un disparo lejano aprovechando el error y la posición adelantada de Herrero. Pudo ser el héroe si hubiera marcado en la segunda parte, en una inmejorable ocasión creada por Lachuer.
-
7,5
Mathis Lachuer
Hizo carburar al equipo, con gran precisión en los pases, especialmente en campo rival, y con mucha capacidad para ir hacia arriba. Delineó un excelente envío a Peter Federico que debió acabar en gol, dos minutos después de estrellar él mismo el balón contra Alfonso Herrero
-
6
Julien Ponceau
Tardó en aparecer en el campo. Luego, dejó algunos detalles en zona rival, aunque con menos capacidad para crear peligro que en partidos precedentes
-
5
Amath Ndiaye
Empezó con ganas, pero se fue diluyendo con el paso de los minutos. Sólo armó un disparo, en la primera mitad y fue sustituido por Biuk en el minuto 64
-
6
Marcos André
La presión que ejecutó sobre Herrero resultó clave para adelantar al Real Valladolid al propiciar el fallo del portero. Se aplicó en la presión, pero se pasó de frenada y vio una amarilla en el minuto 23 que le condicionó. Dejó su lugar a Latasa en el 54 y se retiró llevándose la mano a la pierna, con una posible leisón
El entrenador:
-
6,5
Guillermo Almada
Logró dotar al equipo de mucha capacidad para crear ocasiones arriba. SIn embargo, la falta de gol continúa siendo un lastre, así como la capcidad que tienen los rivales de dañar al Real Valladolid con muy poco
También jugaron:
-
4,5
Juanmi Latasa
Entró por Marcos André en la segunda mitad, pero sólo pudo armar dos disparos sin éxito. No tuvo apenas impacto
-
6
Iván San José 'Chuki'
Tuvo una ocasión muy clara para marcar el segundo gol del Pucela tras suplir a Lachuer, pero su remate acabó repelido por el poste.
-
4
Stipe Biuk
Muy frío en sus acciones, el extremo croata no encontró la manera de crear peligro
-
-
Sergi Canós Tenés
Apenas tocó cinco balones tras ingresar al césped en el minuto 80 para suplir a Peter Federico.
-
-
Ibrahim Alani
Formó una medular de corte defensivo junto a Juric en el tramo final, pero acabó expulsado por doble amarilla en el 92 tras sólo 12 minutos sobre el césped.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión