Como si de un jeroglífico se tratase y cuando ayer alguien preguntó por el equipo, opté por contestarle con una foto del jugador ceutí, como único y auténtico emblema del Pucela en Vallecas.

Me venía a la memoria la famosa respuesta que el maestro Pedro ... Ocón de Oro dibujó en una servilleta con una 'U' a la pregunta de ¿cómo resuelve usted los jeroglíficos?; algo a lo que don Pedro, muy serio y sereno, aclaró, al ver que nadie daba con la respuesta exacta, con un lacónico «uso la mente».

Ayer en Vallecas, y aún estando cerca del empate, de haber acertado Latasa con la clara ocasión brindada de nuevo por Anuar, lo cierto es que pocos, muy pocos, usaron la mente y solo Anuar vino a poner cordura con esfuerzo de jabato, valor de espartano y profesionalidad de crisol. Si el equipo tiene que ganar si o sí, porque es lo que rezan los números, más que doblar refuerzos defensivos en banda, tal parece que habrá que doblar esfuerzos ofensivos.

Si en la última tala del bosque defensivo nos hemos llevado por delante a Lucas Rosa para aumentar el drama en esa zona y hemos optado por el joven Aznou a lo mejor tenemos que colocarle un volante defensivo cercano que le tape las salidas atacantes, más que nada porque esa será su misión.

«Solo Anuar vino a poner cordura con esfuerzo de jabato, valor de espartano y profesionalidad de crisol»

No se utiliza mucho la razón lógica cuando se coloca a David Torres en esa posición sabiendo que no es la suya; mantengámosle cerca porque sabemos a ciencia cierta de la capacidad de Javi Sánchez para la lesión.

No me pareció tampoco muy razonable que Iván Sánchez o Amallah no sean ni de la partida ni de la sustitución, dadas sus condiciones y su calidad.

No sé si se ha penalizado la bronca postpartido en Villarreal o el ser más proclives a la posesión de la pelota y a buscarle un sentido a un juego del que carece el equipo.

Si con Machis ha optado por traerle de nuevo al redil, aunque sea solo por siete minutos, no parece descabellado tirar de los mejores por necesarios.

La pobreza de juego en su creación, algo que vimos todos, hace de obligado cumplimiento colocar a los que mejor saben hacerlo en esa zona y darles alternativas con los nuevos jugadores incorporados.

Con tres centrales lesionados y Aidoo y Torres como recambios naturales, los Juric, Nikitscher y Grillitsch se muestran como alternativas válidas para solventar el panorama.

Mientras tanto, convendría que el estamento técnico mostrase al grupo como se corre, se pelea, se roba la pelota, se sube hasta el ataque y se vuelve, de inmediato, a posiciónde inicio.

Con poner su foto en vestuario basta. ¡Anuar-solamente!