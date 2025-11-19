Jaouab se estrena con el Real Valladolid tres meses después
El central debuta con el equipo en el Trofeo Ciudad de Valladolid, en un equipo sin ningún teórico titular
Valladolid
Miércoles, 19 de noviembre 2025, 19:42
19:36
Buenas tardes a tod@s. Ya estamos preparados para contar un nuevo partido del Real Valladolid desde el Estadio José Zorrilla y la redacción de El Norte de Castilla. Reciban un saludo de Juanjo López
19:35
ONCE ▪ 1️⃣1️⃣— Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) November 19, 2025
Nuestra alineación para el Trofeo Ciudad de Valladolid#RealValladolidEstrelaDaAmadora #11RVpic.twitter.com/yJ0KWlkt5g
Publicidad
Publicidad
Publicidad
-
1
-
2
- 3 Alerta por presencia de listeria en productos cárnicos: estos son los datos de los nuevos lotes afectados
- 4 Un millón de euros para la reforma de los pisos de Óscar Puente y Ana Redondo en Madrid
-
5
-
6
-
7
- 8 Detenidos en Íscar dos fugitivos, uno con un machete, tras una peligrosa persecución desde Cuéllar
- 9 Renault Valladolid lanza una oferta de empleo para contratar a 300 operarios
-
10
-
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad