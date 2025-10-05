El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Garri en el lateral, Federico y Tenés, titulares ante el Mirandés

Almada se sale del guion habitual e introduce cambios de inicio en el Real Valladolid

Luis Miguel de Pablos

Valladolid

Domingo, 5 de octubre 2025, 17:36

17:37

Alineaciones

También hay ya once del Mirandés...

17:32

Alineaciones

Ya tenemos once de Almada, que por primera vez plantea cambios fuera del guion acostumbrado. Entra en el once Garriel por Guille Bueno, y también lo hacen Tenés y Peter Federico de inicio como acompañantes de Biuk y Latasa arriba

17:29

Y en Zorrilla se presenta un Mirandés (19º clasificado) con 2 victorias en siete jornadas, 7 puntos y dos derrotas y un empate en sus tres últimas apariciones..

El Real Valladolid, por su parte, viene de encajar dos derrotas consecutivas (Albacete y Cultural Leonesa) y está obligado a reaccionar, con el aliciente añadido de que podría escalar cinco puestos en caso de ganar....

17:26

Una jornada que viene propicia en sorpresas a juzgar por los resultados que ya han dado... empató el líder Depor ante el Almería, el Eibar cayó en Ceuta, el Burgos perdió en Huesca, el Leganés sorprendió al Andorra a domicilio,...

17:24

Real Valladolid - Mirandés

Buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión de la octava jornada de la Liga Hypermotion, y al partido que enfrenta en Zorrilla al Real Valladolid y al Mirandés

Más que el hecho de ser un derbi, la tensión del encuentro viene marcada por las últimas dos derrotas del equipo blanquivioleta que han sembrado de dudas al aficionado local

