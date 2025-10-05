Garri en el lateral, Federico y Tenés, titulares ante el Mirandés

17:29

Y en Zorrilla se presenta un Mirandés (19º clasificado) con 2 victorias en siete jornadas, 7 puntos y dos derrotas y un empate en sus tres últimas apariciones..

El Real Valladolid, por su parte, viene de encajar dos derrotas consecutivas (Albacete y Cultural Leonesa) y está obligado a reaccionar, con el aliciente añadido de que podría escalar cinco puestos en caso de ganar....