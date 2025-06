Gabriel Solares cumple su hoja de ruta con Orta y el intento por Borja Jiménez

Gabriel Solares, cabeza visible del nuevo Real Valladolid, ha cumplido con esa misiva inicial con la que llegó a Zorrilla: «Darle peso a gente que ... conozca el entorno». No eran un canto al sol las primeras palabras del empresario mexicano con respecto a sus intenciones y la del Grupo Ignite en Valladolid.

De aquella frase, premonitoria, al poco de conocer la adquisición del club, ha pasado poco más de un mes, tiempo en el que la nueva propiedad ha empleado sus conocimientos –con la ayuda de la propia dirección deportiva anterior– en profesionales que conozcan la idosincrasia del Real Valladolid y de la Segunda División.

Con esa hoja de ruta, se apuntó de forma muy temprana a Chema Aragón, vallisoletano, con experiencia en la Liga y al que se valoró el respaldo que podía tener de la opinión pública en caso de concretarse el fichaje. Fue un contacto escueto, pero marcaba una línea de trabajo, que finalmente no fructificó y que terminó con el profesional pucelano, ex del Mirandés entre otros equipos, en el Sardinero y en el Racing de Santander.

En esa batida para la dirección deportiva también apareció el nombre de Nico Rodríguez tras su éxito en Elche, pero los contactos se enfriaron, máxime cuando Víctor Orta y el Sevilla finalizaron una historia de amor-odio, que dejaba al exdirector deportivo del Pucela compuesto y si novia... Era la oportunidad de oro de mantener esa idea de pertenencia a la que se da prioridad tras el estudio realizado de desapego del aficionado con respecto al club en la última temporada, con el abandono de Ronaldo. «No quieren cometer los mismos errores», valoran desde las oficinas del estadio, en las que se mantiene la cautela tras la reunión inicial del pasado jueves –de unos minutos–, en los que Solares, Enrique Uruñuela, Isaac Benzaquen y Fermín Barquín (estos dos últimos de Ben Oldman) se presentaron a los empleados.

Carta blanca para Orta

La apuesta por Orta, al que previsiblemente se anunciará este martes 1 de julio y tras la salida de Domingo Catoira, quien ayer seguía trabajando en las oficinas, se reafirma con un contrato de tres años para «construir el Real Valladolid del futuro».

El profesional madrileño, al que se le valora el conocimiento de la casa y su trabajo de la última década como uno de los directores deportivos más importantes del fútbol español, se le dejará todo el peso de la confección de la plantilla. Además, de esa apuesta a medio y largo plazo se valora también «la ilusión» del propio Orta por volver a sus orígenes y enfrentarse a un proyecto que «parte de cero».

En es ahí donde entra también la figura de Bruno Mazziotti, que apunta a seguir en este área –pendientes de la estructuración del nuevo organigrama–, y al que se valora su trabajo de intermediario en este periodo de transición entre la venta de Ronaldo y la compra del club de la nueva propiedad. El propio Mazziotti ve como «una oportunidad de empezar de nuevo» con la confección de la plantilla y finiquitar esa «limpia» de un vestuario viciado tras el descenso y la forma tan dramática de consumarse la pasada campaña.

Orta, si no hay cambio de última hora, contará con el profesional brasileño, dada «la ilusión por el cambio», y se muestra esperanzado con su llegada a Zorrilla. El madrileño transmite muchas ganas de liderar deportivamente el proyecto de Ignite Sports Spain y Ben Oldman en el Real Valladolid. Orta sabe que tendrá una tarea ingente por delante en el club blanquivioleta, pero confía en encontrar la paz social entre la afición pucelana y ciertas dosis de paciencia en el entorno para desarrollar un proyecto exitoso a medio plazo. El director deportivo ultima su grupo de trabajo con vistas a su aterrizaje en Zorrilla, todo un signo de la ilusión que le ha contagiado Solares en las conversaciones mantenidas hasta la fecha. El madrileño ya formó parte del Real Valladolid durante un año exacto, entre el 28 de junio de 2005 y el 29 de junio de 2006. Llegó al club blanquivioleta con 26 años para formar un tándem junto a José Luis Pérez Caminero en la dirección deportiva en la que fue su primera experiencia de gestión dentro de un club.

Orta no ha permanecido un año sin trabajar desde 2005. En estos veinte años ha acumulado un largo currículum profesional y múltiples resortes como director deportivo y, aunque ya no es aquel periodista de 26 años que aterrizó en Zorrilla, sigue manteniendo intactas las dosis de pasión por el fútbol y una gran capacidad de trabajo.

48 horas para Jiménez

En esa apuesta por el conocimiento del Real Valladolid y la categoría, Borja Jiménez y su cuerpo técnico se acoplan como un guante a esa idea inicial de Gabriel Solares. El técnico de 40 años, que ya dirigió en las categorías inferiores del Pucela, incluido el filial, es el elegido para el banquillo, dada su trayectoria y proyección, con su última etapa en el Leganés, club con el que ascendió de la mano del Real Valladolid en 2024 y con el que también se ha ido a Segunda, eso sí de forma muy diferente, en esta campaña que acaba de finalizar. Sin embargo, las negociaciones con el técnico abulense no terminan de concretarse, y la nueva propiedad le ha dado a Jiménez 48 horas para decidirse, ante la petición por parte de sus agentes de unas mejoras en la duración del contrato y la cuantía de este. En la negociación pesa que el ex del Leganés no tiene la necesidad de entrenar de forma inmediata, y la posibilidad de esperar a que algún banquillo de Primera quede vacante según avance la temporada.

En la recámara está también un técnico con ese pedigrí de la casa como Rubén Albés con el que también se ha hablado y que podría ganar enteros a partir del lunes.