El empate sin goles del Promesas no cotizaba en la porra

No hablemos de apuestas deportivas, que en este fútbol del siglo XXI le dejan a uno cara de sospechoso; mejor hacerlo de esas porras con que los parroquianos se entretienen en sus bares de cabecera. Si alguno de ellos tuviera la extravagancia de jugarse un euro a acertar los resultados de la 2ª RFEF, seguro que el tabernero pondría entre sus condiciones el dejar fuera de la pizarra el 0-0 del partido Promesas-Escobedo.

Las referencias de las últimas semanas cantaban el resultado. Los de Valladolid encadenaban cuatro jornadas sin marcar un gol, casi cinco si tenemos en cuenta que el de Delgado al Compostela llegó en el tempranero minuto 6, en un lejano partido prenavideño del 21 de diciembre; y los de Camargo aceptaron el envite, y lo duplicaron, porque presentaron una tarjeta de seis partidos consecutivos con su portería en blanco. Como reza el dicho, blanco y en botella, 0-0 en los Anexos.

Valladolid Promesas Rafús; Alin Serban (Koke, min. 70), Gabriel Rodríguez, Arco, Chasco; Xavi Moreno (Peña, min. 87), Alani, Verde (Maroto, min. 60), Mario Sesé (Neira, min. 70); Arnu (Ivorra, min. 60) y Delgado. - Escobedo Rumenov; Mateo (Jay Romero, min. 88), Brayan, Espinosa, Víctor Ruiz (Tresgallo, min. 32), Fermín; Bastante, Morales, Izam (Casar, min. 64); Somaza (Nacho, min. 64) y Gon Peña (Aarón, min. 64). Árbitro: Oliveira Dios, gallego. Roja directa en el minuto 80 a Víctor Cuadrillero, segundo entrenador del Promesas, por protestar a un asistente. Amarillas a Verde (min. 47), Xavi Moreno (min. 67); Brayan (min. 2), Víctor Ruiz (min. 18), Tresgallo (min. 65) y al entrenador Samuel San José (min. 39).

Goles: No hubo

Incidencias: Anexos. Jornada 22ª en el grupo I de 2ª RFEF. Poco más de media entrada. Tarde soleada y fresca.

No hay goles porque tampoco se generan ocasiones claras de peligro, no más de un par por bando. En una categoría como esta, la cuarta división del fútbol español, la falta de osadía y de acierto en los ataques se estrella contra el orden táctico y el cerrojo de las defensas. También en el caso del Escobedo, que en su primera experiencia fuera de las ligas regionales, dejó una buena imagen de equipo aseado, apuntado con una doble línea de tres centrales y tres centrocampistas por dentro, pero con una salida limpia del balón y buenas combinaciones en el despliegue; al Promesas le faltó energía para presionar más arriba y entorpecer ese primer movimiento de la pelota.

A falta de hilar sociedades en campo contrario, Verde y Xavi Moreno pusieron a prueba desde lejos las manos del portero cántabro, que les demostró seguridad. La zozobra del Escobedo asomó en el bolsillo del árbitro, que castigó con amarillas dos faltas claras de sus centrales; para evitar males mayores, Samuel San José, técnico cántabro, sustituyó a uno de ellos y retrasó la posición de Javi Morales. El juego se acababa antes de entrar en las áreas y las notas en la libreta las pusieron los laterales derecho, Mateo y Alin, con intentos lejanos que no encontraron portería. Sí lo hizo el Escobedo en el minuto 38 en la mejor acción del primer tiempo, cuando Fermín, otro lateral, ganó campo, llevó el balón al corazón del área y Somaza chutó bien, encontrándose con Gabriel bien situado en la línea de gol para despejar. No acabó ahí el peligro, ya que Rafús tuvo que detener el segundo intento de los visitantes.

El partido pudo cambiar si, nada más de volver de vestuarios, el zurdazo de Xavi Moreno, en su clásica acción de fuera hacia dentro, no hubiera tenido la respuesta de una mano ganadora de Rumenov, el portero búlgaro de Santander. Fue la mejor ocasión del Promesas en toda la tarde, que alargó esa fase de asedio con una llegada fallida de Delgado a la buena entrada desde la izquierda de Arnu y Chasco.

El juego se fue diluyendo porque no había ideas claras en los ataques del Promesas y el Escobedo tampoco dio síntomas de perder el sitio con el paso de los minutos y la entrada de nuevos jugadores en el campo, si acaso perdió presencia ofensiva con las retiradas simultáneas de Somaza, Gon Peña e Izam. Para entonces, el Escobedo ya daba por bueno el punto.

El Promesas, pese a la marcha de jugadores importantes en este mercado invernal, conserva un fondo de banquillo con calidad, y el refresco de los Maroto, Ivorra, Koke y Neira anunciaba una fase final de asedio a la portería del Escobedo. No fue así porque los ataques se perdieron en centros pasados que no encontraban rematador o en balones sucios que no pudieron rematar con claridad Mario Sesé y Neira, este en el minuto 92, cuando el árbitro ya consultaba su reloj antes de dar el pitido final.

No diré que se encienden luces de alarma en el Promesas, sí de prevención, y es que, sin goles en este 2025, la deriva puede acercar al filial a las tierras pantanosas del puesto de permanencia y los cinco de descenso directo. En el próximo partido ante el Rayo Cantabria, un rival directo, hay que salir del cero.

