Las cuentas del Valladolid Promesas para cerrar la salvación

El triunfo del Valladolid Promesas ante el Real Ávila ha supuesto un alivio. No es para menos, porque ha pasado de meterse en un 'fregado' a encarrilar la papeleta de una salvación que, más allá de que el principal objetivo del club no se base en la obtención de resultados, era una obligación; es el mínimo exigible al proyecto blanquivioleta. Este fin de semana, en horario unificado, tendrá la opción de confirmarse.

Las dos derrotas consecutivas (ante último y penúltimo, descendidos ya) forzaron al equipo dirigido por Manu Olivas a cambiar de objetivo. Si hace dos semanas soñaba con el 'play-off', factible debido al calendario que quedaba, todo dio la vuelta. Tras ese 0 de 6, la promoción se puso imposible y hubo que mirar hacia abajo.

El duelo ante el Ávila pasó a ser trascendental y, gracias a una primera parte de gran nivel, el Promesas encarriló un triunfo que acabó con sufrimiento y con polémica por un gol anulado a los encarnados que habría supuesto el empate y una situación distinta. Los tres puntos aúpan al conjunto blanquivioleta a la tranquilidad, aunque debe cerrar definitivamente la salvación.

El descenso directo ya está olvidado, pero aún hay opciones matemáticas de acabar en puesto de 'play-out', lo que llevaría a jugar una eliminatoria a doble partido para salvarse. Valdría con un triunfo en uno de los dos partidos que quedan. Quizás ni eso.

La distancia con el Compostela, que ocupa esa plaza, es de 5 puntos (con 6 por jugarse) y la última jornada ofrece un enfrentamiento directo entre ambos. Se da por hecho que un empate en ese duelo ya valdría, pero la idea es no jugárselo todo a esa carta. Para ello el Promesas tiene que ganar este domingo al Numancia. Los sorianos llegan con todo hecho y el choque les servirá para rotar y preparar el 'play-off'. Ni siquiera se juegan la plaza exacta; serán segundos sí o sí.

Si no se logra el triunfo, tocará mirar a otros campos. El empate valdría salvo carambola mayúscula. Solo hay un caso en el que con un punto no se salvaría esta jornada: que ganen Compostela, Coruxo y Salamanca o Marino de Luanco (uno de los dos). Incluso perder podría ser suficiente. Porque en ese caso si Coruxo o Compostela (uno de los dos) no saca los tres puntos, ya estaría. Y hay que recordar la difícil empresa del Compostela, que viaja a Ávila, que se juega el 'play-off'.

El desenlace, este domingo a las doce, en Los Anexos, que podría registrar la mejor entrada de la temporada. El primer equipo no juega, por lo que Manu Olivas podrá contar con todos, a excepción de los lesionados Miranda y Adri Gómez y los sancionados Neira y Chasco