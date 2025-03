¿Y ahora qué, Real Valladolid?

Igual hay una decena de artículos titulados así en la web de El Norte de Castilla. Hablo de los escritos por mí. Suelo hacerme esta ... pregunta cuando hemos descendido o en los ascensos y siempre es con intención de reflexionar sobre cuál debe ser la propuesta del Real Valladolid al año siguiente. Esta temporada esta pregunta tiene un sentido más profundo porque realmente es algo que me preocupa.

En los casi siete años de Ronaldo en Valladolid ha habido pocas apariciones del brasileño en rueda de prensa. Si sumo las de David Espinar no suman una cifra admisible para un equipo familiar y de provincias, como se dice en la capital. Que una parte de la prensa desde el primer día haya decidido hacer una campaña contra la actual propiedad no quiere decir que la afición tenga que pagar por esa desafección de Ronaldo con la canallesca. Insisto en que no contra toda la prensa, pero la posición agresiva de esos pocos ha provocado la poca aparición para dar explicaciones.

El caso es que en esas pocas apariciones las intenciones iban por un lado y los hechos por otro. De ser el equipo de la región y de que siete jugadores de la cantera formen parte del equipo a lo que hay en la realidad va un trecho muy grande. Y como está escrito, puedo decir que llevo tiempo quejándome de que no hemos creado nada de futuro.

Vosotros sois muy jóvenes y no recordaréis que el pasado 5 de febrero en la última rueda de prensa de Catoira se dijo: «Tenemos que intentar conseguir jugadores que no elijan Valladolid para su última estación, sino que vengan a Valladolid con un objetivo claro de querer continuar su carrera a un nivel alto». Y el martes se anunció a un tío de 30 años que lleva sin jugar un año. En serio, no sé cómo tomarme estas cosas. Insisto en que el problema no es el futbolista. El problema es quien hace esta operación. Catoira debe irse por uno de estos motivos: el primero y si él no ha hecho la operación por vergüenza. Tener la luz pagada hace que la dignidad se acreciente y no tener que pasar por situaciones como ésta. Y si la operación la hace él debe ser destituido de su puesto por faltar a la verdad y por no tener una planificación a estas alturas. Ojo, que igual el tal Henrique Silva se sale y nos da cinco años de gloria, pero es todo lo contrario a lo que has dicho desde el pasado verano.

Pregunto ¿y ahora qué? porque yo no lo sé. Si Ronaldo no va a vender debe cambiar mucho. No sólo su actitud, sino su proyecto. Volver a junio de 2018 y cumplir lo que dijo. O eso o la venta. De lo contrario el club se muere por inacción de los dueños y por desafección de la masa social.