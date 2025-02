Avestruces en el Real Valladolid

Comenta Compartir

Parto de la base que respeto la decisión que tome cada uno. Yo espero lo mismo del resto de la afición que el viernes vaya ... a Zorrilla, entren al estadio o no. Yo desde luego que pienso entrar. Eso no quiere decir que aplauda o esté de acuerdo con la gestión que se está haciendo, sobre todo este último año. Es más, estoy absolutamente en contra de la gestión y en contra de la gestión de la gestión. Creo que la falta de presencia de los que tienen que dar explicaciones es absolutamente indecente. No hablo de Jorge Santiago o de la gente que está aquí, que seguro que están sufriendo tanto como los que el viernes no van a entrar al estadio. Si no más.

Voy a entrar porque la experiencia me dice que estas cosas no sirven de nada. Y la muestra la tenemos en Valencia donde la situación cada vez se complica más en vez de mejorar. Ya sé que se consiguió volver al escudo de 'siempre', pero también tengo la certeza de que fue una cortina de humo para acallar las voces dada la situación del año pasado en el momento en que se decidió dar marcha atrás. Si deportivamente el año pasado hubiese sido una balsa de aceite desde agosto, hoy tendríamos la 'bellota'. Como se dice ahora, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Voy a entrar y cantaré el himno. No aplaudiré a unos jugadores que la semana pasada dimitieron de sus responsabilidades. Insisto, que no les critico porque puedan ser malos, que de eso ellos no tienen la culpa. Critico la dejadez que demostraron la semana pasada en un partido en el que el resultado final fue claramente injusto porque la ventaja debió ser más amplia. Si los futbolistas son malos, la culpa es de quien les ha traído y de quien les ha puesto. Hoy dice Ronaldo en una entrevista que ha debido dar en un medio brasileño que «educar a la afición sobre la realidad del equipo es lo más complicado». Lo es, pero mucho más si no lo haces. Y no lo ha hecho. Él no ha aparecido y los que aparecen están más preocupados de mostrar una imagen modélica que de educar al aficionado. Decir la verdad una vez evita meter la pata 100 veces. Ese es el problema, edulcorar la realidad. Cuando se hacen cosas mal como firmar contratos inasumibles, asumir la culpa y buscar soluciones es más rentable que hacer como un avestruz y agachar la cabeza. Buscar soluciones es efectivo. Ya sabéis lo que decía Mark Twain con eso de que «una verdad a medias es la más cobarde de las mentiras». Pues eso.

