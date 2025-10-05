Búscate en las fotos de los aficionados del Real Valladolid-Mirandés Más de cien fotos de los miles de seguidores de ambos equipos que llenaron el estadio

Mar García Valladolid Domingo, 5 de octubre 2025, 19:01

El Real Valladolid y el Mirandés disputan este domingo un nuevo derbi de la comunidad que ha congregado por segundo fin de semana consecutivo a miles de aficionados en el Nuevo José Zorrilla. Nuestro fotógrafo ha capturado más de cien imágenes de las gradas del estadio vallisoletano y te animamos a que te busques en estas galerías de fotos si estuviste presenciando el encuentro.

-Búscate en la grada 1/4.

-Búscate en la grada 2/4.

-Búscate en la grada 3/4.

-Búscate en la grada 4/4.

Como siempre, en nuestro Canal Pucela puedes encontrar la información completa de este partido además de toda la que genera a diario el Real Valladolid.