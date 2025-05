Álvaro Rubio: «Ya sé que es tarde, pero algún día nos recompensará el fútbol»

El partido ante el Girona dejó algo más sobre la mesa a lo que agarrarse y también en lo que fijarse. Jugar de tú a ... tú al rival como hacía tiempo no se veía en Zorrilla, o el debut de dos chavales de la cantera como Iago Parente o Alani sirvieron al menos para realizar un análisis al menos menos catastrofista del escenario pesimista en el que se ha instalado el Real Valladolid desde hace meses.

Álvaro Rubio felicitó a los suyos por el paso adelante ofrecido, aunque lamentó que el vestuario acabara apesadumbrado por el mismo final. «Tengo la sensación de que ha sido un buen partido por nuestra parte. Me duele mucho ver al equipo que quiere y que pelea, y que lo da todo hasta el final, y que no tiene premio nunca. Estamos fastidiados pero es lo que hay. Asimilarlo y seguir intentándolo. Nos quedan dos partidos y hay que ir hasta el final. Algún día nos recompensará el fútbol. Ya sé que es tarde, pero la sensación es muy mala», señaló el técnico riojano, que calificó de «surrealista» y no de error el gol del Girona.

«Ha sido una jugada de balón parado, es un poco ilógico todos los rebotes que ha habido. Es una jugada surrealista, podíamos haber despejado mejor, pero siempre les cae a ellos. Cuando a un equipo le sale todo mal, le va todo en contra», se lamentó.

Al técnico se le preguntó por su intención con el once y el dibujo inicial con el que saltó al césped el Real Valladolid. «Hemos intentado con esa línea de cinco, más otra de cuatro, estar bien arropados defensivamente. Y cuando recuperásemos el balón, teníamos gente rápido como Anuar, Moro, Chuki,... Hay que hacer cosas lo más sencillas posibles y que se entiendan bien, y es una pena estar en este momento porque se ve que no tenemos la confianza necesaria para hacer otras cosas», comentó.

Rubio se mostró satisfecho con el debut de Iago Parente y Alani, jugadores del Promesas. «Han estado muy bien, me han gustado a un nivel muy alto tanto Iago como Alani. Si hay algo de luz es esto, que hay gente en la cantera», aseguró, triste por la lesión de Chuki que le obligó a retirarse a los 23 minutos de juego. «Siempre condicionan las lesiones, quizás en esa posición estoy muy tranquilo porque Iván [Sánchez] siempre que entra desde banquillo tiene un nivel muy alto y nos aporta mucho».

Moro, satisfecho a medias

Raúl Moro volvió a ser el mejor del partido y un cuchillo por banda izquierda. «Venimos haciendo las cosas mejor que en el resto de temporada, y un poco de suerte sería perfecto», se lamentó, apuntando también que este año está terminando mucho mejor los partidos a nivel físico. «Durante todo el año me he sentido mejor en las segundas pasrtes, es verdad que veníamos cansados por haber jugado hace tres días pero en líneas generales me he visto fresco», añadió.