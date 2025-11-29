Almada suspira: «Lamentablemente es más de lo mismo...»

Pasan los partidos, se agotan las oportunidades para salir de la encrucijada en la que se ha metido, y mientras el Real Valladolid no aporta ... más argumentos ni propuestas nuevas sobre el campo, su técnico hace tiempo que entró en bucle en sala de prensa. En esta ocasión, ya con un bagaje de 11 puntos cosechados de los últimos 33, Almada pasó al ataque, animando a los periodistas a ir más allá del resultado en sus análisis.

«Tenéis que ir más allá en el análisis. Lo que hacemos es lo que te acerca a ganar, después de lo que se genera nosotros no podemos entrar a definir. Después de cuarenta y pico de años de fútbol, eso es lo que vale. Generar más y que te generen menos, y eso es lo que está pasando en los partidos. Parece una excusa, pero deberían como periodistas ir más allá del resultado en el análisis», suspiró Almada a la pregunta de si su equipo debe cambiar de objetivo a la vista de sus resultados (a 3 puntos ya del descenso).

Del partido, el primer resumen copió al de Anoeta hace una semana. «Lamentablemente es más de lo mismo que vimos los partidos, 21 tiros contra 5 del rival, nos generaron poco y la realidad es que fallamos las situciones y un descuido nos costó el empate. Es doloroso pero es repetir lo que venimos diciendo. Nos cuesta muchísimo, muchísimo traducir en el marcador lo que generamos. Nos deja un gusto amargo porque queríamos ganar, y tuvimos los méritos pero no queda otra solución que seguir trabajando para se nos abra el arco», apuntó el preparador uruguayo, señalando que se seguirá «trabajando para intentar solucionar esa falta de gol».

Remarcando que el objetivo sigue siendo «ir hacia arriba», Almada volvió a tirar de estadística para resumir el partido. «En el fútbol que vivimos hoy en día, lo que manda son los resultados. Yo tengo la obligación de hacer una análisis más profundo y tenemos que seguir repitiendo. Si vos pateas 21 veces al arco y el rival 5, sin saber lo que pasó vas a decir que ganó el de 21», subrayó.

Funes y su plan

Quiere instaurar una hoja de ruta el nuevo técnico del Málaga, y en eso se afana en sus primeros días en el banquillo del equipo andaluz, sea cual sea el resultado tal y como aseguró en rueda de prensa. En Zorrilla, como hace una semana en su debut, le salió cara, y Funes se felicitó por la respuesta de los suyos al plan de juego más que por el resultado.

«Hay que poner en valor la dificultad del rival en este campo. Necesitábamos dominar más en la ruptura para tener más disparos. Dijimos de llegar a tres cuartos, leyeron bien el mensaje y aunque no es fácil venir a Zorrilla y tener la pelota, el equipo supo mantener el tipo. Me voy muy contento porque ha salido como queríamos», señaló, más satisfecho si cabe por la respuesta de los suyos al plan de partido marcado en el vestuario. «Independientemente de empatar o ganar, y de perseguir un resultado,... al final lo importante es lo que vamos a hacer antes que lo que vamos a conseguir. Más que el con el punto, me quedo con seguir un plan y que cuando ha llegado la dificultad hemos mantenido el plan», admitió.