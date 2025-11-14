El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Almada, cabizbajo, parece buscar explicaciones desde la banda. José C. Castillo
El entrenador

Almada: «La realidad es que nos cuesta una barbaridad traducir lo que generamos»

El técnico admite «frustración» por la falta de gol, y reconoce que sigue buscando variantes en el club, caso de la entrada del juvenil Mario Domínguez

Luis Miguel de Pablos

Luis Miguel de Pablos

Valladolid

Viernes, 14 de noviembre 2025, 23:13

Comenta

Hay frustración en el campo, por momentos reconvertida en ansiedad cuando avanzan los minutos, y se empieza a palpar resignación en las comparecencias de Guillermo ... Almada, quien tras encajar la tercera derrota en Zorrilla, volvió a lamentar la falta de contundencia de los suyos en el área contraria. El técnico se le intuye, incluso, desesperado al tener que recurrir al Juvenil A [Mario Domínguez] para encontrar soluciones a la falta de gol de su equipo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dos detenidos por agredir de forma brutal a un hombre en Peñafiel
  2. 2

    Destroza su coche al chocar contra una valla en Valladolid
  3. 3

    Muere Luis Martín, histórico del Nuevo Mester de Juglaría
  4. 4 La Cabalgaza ya tiene fecha: consulta cuándo pasará Papá Noel por Valladolid
  5. 5 Un autobús urbano parado obstaculiza varios minutos el tráfico en López Gómez
  6. 6

    Desvalijan dos bares de la avenida de Asturias y la calle Bélgica
  7. 7 Los ensayos del aniversario de la Academia de Caballería toman el centro de Valladolid
  8. 8 Oreja, empanadillas de carrilleras y unas patatas especiales en un clásico bar del Pinar de Antequera
  9. 9

    Millonarios sin escrúpulos en las cacerías humanas de Sarajevo: «Si un niño de 5 años se ponía a tiro, no se detenían»
  10. 10 Una policía municipal de Madrid, detenida por vandalizar el coche de Nacho Abad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Almada: «La realidad es que nos cuesta una barbaridad traducir lo que generamos»

Almada: «La realidad es que nos cuesta una barbaridad traducir lo que generamos»