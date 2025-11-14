Almada: «La realidad es que nos cuesta una barbaridad traducir lo que generamos»

Hay frustración en el campo, por momentos reconvertida en ansiedad cuando avanzan los minutos, y se empieza a palpar resignación en las comparecencias de Guillermo ... Almada, quien tras encajar la tercera derrota en Zorrilla, volvió a lamentar la falta de contundencia de los suyos en el área contraria. El técnico se le intuye, incluso, desesperado al tener que recurrir al Juvenil A [Mario Domínguez] para encontrar soluciones a la falta de gol de su equipo.

«Hay frustración y rabia porque no fuimos merecedores del resultado por lo que mostraron los dos equipos. Las Palmas ha sido protagonista en todos los partidos, y hoy prácticamente generó poco y nosotros le generamos mucho. Nos cuesta mucho traducir lo que hacemos y los partidos se ganan con gol, de ahí nuestra frustración. Nos ha pasado en otros partidos, no traducimos más allá de los méritos», analizó de entrada el técnico blanquivioleta, explicando el por qué de su decisión de dejar en la grada a Meseguer para dar entrada al juvenil Mario Domínguez. «Quizás soy injusto con Meseguer, pero estamos haciendo una rotación porque hay muchos jugadores en esa posición y buscamos otras variantes ofensivas, teniendo más delanteros en el banco anticipándonos a situaciones como la de hoy. Tengo que tomar decisiones y busco lo mejor para el equipo para encontrar la definición que no tenemos. Un entrenador trabaja hasta el momento de la ejecución y ahí es el momento de los futbolistas. La realidad es que nos cuesta una barbaridad traducir en el marcador lo que generamos».

En este punto, reconoce Almada que se agotan las alternativas y sigue sin llegar el gol. «Ellos [Arnu y Mario] entraron con buena predisposición, trabajaron bien y lamentablemente no se encontraron con el gol. Mario es buen definidor a pesar de su corta edad. Quedamos conformes con su actuación, se lo han ganado. Escarbamos en el club en busca de soluciones y encontramos a Mario», comentó, lamentando también que no llegue la amenaza desde los centrocampistas. «La idea de poner ahí a Julian [Ponceau] es la de liberarle más y que lleguen porque es un volante ofensivo. Pero hoy Guille y Alejo llegaron mucho por la banda, y nos falta concretar esas situaciones. Debemos seguir por ese camino hasta encontrar lo más difícil, que es la efectividad. Si hacemos balance, vemos que hemos superado a muchos equipos», señaló.

Al preparador uruguayo se le preguntó también por la falta de amenaza en situaciones a balón parado. «No tenemos grandes cabeceadores, esa es la realidad. Cuando tenemos a Lata, nos ayuda, pero es verdad que nos falta contundencia en esos centros», reconodió.

Por último, Almada aseguró que en su opinión no hay falta en el gol anulado por el colegiado. «A mi no me pareció falta, pero el que toma la determinación es el árbitro. Y hubo muchas jugadas parecidas que es pitaron distintas a favor de Las Palmas y en contra nuestra. Lamentablemente nos cobraron falta. Para mi es una decisión equivocada», subrayó.

Luis García, contento con el liderato de los suyos

El técnico de Las Palmas no podía estar satisfecho por la recompensa recogida en Zorrilla. «La verdad que contento porque veníamos a un campo de Primera División y ante un rival de máximo nivel y exigencia. Un partido sufrido porque el rival te lleva al límite en alta intensidad y es cierto que nos ha faltado precisión. Luego en el segundo tiempo nos ha tocado defender y hemos estado bien Hay que estar orgulloso del esfuerzo de los jugadores ante un rival que es candidato al ascenso a Primera», apuntó, admitiendo que el Pucela empujó tras el descanso. «En la segunda parte el empuje del Valladolid te lleva a defenderte, y repito que nos ha faltado precisión».