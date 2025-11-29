Federico adelanta al Pucela a los 5 minutos
Almada repite el once de Anoeta, con Lachuer de enganche, Amath y Federico en bandas y Marcos André en punta
Valladolid
Sábado, 29 de noviembre 2025, 20:02
21:28
Lluvia pertinaz en Zorrilla
21:26
Minuto 24. Amarilla para Marcos André por falta en la presión (era la segunda casi consecutiva)
21:23
A punto de sorprender Amath al portero... le vio adelantado y buscó la vaselina desde tres cuartos de campo, se fue arriba por muy poco
21:18
Reacciona el Málaga, pero se topa con un Valladolid solidario en las ayudas a la hora de presionar balón...Cada jugador andaluz que recibe tiene a dos jugadores encima del Pucela
21:14
«No estábamos para rechazar el caballo por los dientes. Bienvenido el regalo, a ver si sirve para asentar al equipo y para reforzar la confianza».
21:14
«Pues si! Pero han estado bien atentos tanto André como Federico. Y buen golpeo de este en el gol!»
21:14
«Tiene pinta el Málaga de ser la mejor aspirina para el Pucela. No va mal la cosa»
21:14
Quiero recuperar metros Herrero, pero no llegó a despejar el tiro de Federico...
21:11
Se acaba con 270 minutos de sequía....
21:11
Buena presión de Marcos André, que llegó a tocar ligeramente parta que el balón le llegara a Peter
21:10
La pifia el portero en la salida de balón, recupera Federico y le pilla adelantado batiéndole por alto
21:08
Gol de Federico
21:07
Rueda ya el balón en Zorrilla...
El Valladolid estrena camiseta (de Kappa), muy bonita por cierto
21:06
Homenaje en el centro del campo (pasillo de los jugadores) a Isa Rivero, flamante campeona del mundo de peso átomo
21:03
Suena el himno en el estadio...
20:59
Momento aspersor en Zorrilla, todo listo para que salten los jugadores
20:50
Habla Funes
Sobre su equipo
«Tenemos buena dinámica, venir de victoria se agradece y el equipo está convencido de lo que tiene que hacer. He tenido la fortuna de disfrutar de ellos muchos años»
Su adaptación a la categoría
«Los partidos en esta categoría son todos muy igualados, se deciden por detalles, y queremos dar continuidad al equipo que jugó la semana pasada»
Sobre el rival
«Es digno de alabar, sobre todo por el atrevimiento con esa presión alta que les hace diferentes. Sabemos del potencial de este equipo, aunque no esté siendo capaz de encontrarse con el gol»
Partido atractivo
«Estos partidos que generan una gran expectación sabes que tienes que corresponder, y esa alternancia del juego nos dará opción»
20:45
Por su parte, Funes ya ha dicho en la previa que quiere un solo equipo, y no uno agresivo en casa y más blando a domicilio
20:43
Habla Almada
El vestuario
«A pesar de llegar el equipo está bien, con ganas y en disposición de reencontrarse con la victoria»
Mismo once
«Repito porque hicimos un buen partido, mejor el primer tiempo que el segundo, y hay jugadores que vienen de recuperación de lesiones, así que confiamos plenamente en el equipo que sale»
Apoyo de la afición
«Son jugadores muy jóvenes y hay que apoyarlos. La idea es estar todos juntos para vivir esta situación, para mi inmerecida por lo que estamos haciendo dentro de la cancha. Pero la realidad es la realidad y hay algo que nos está faltando, que es la concrección, que nos está castigando mucho».
El Málaga
«Tiene muchos futbolistas de calidad. Es un rival de mucho cuidado con muchos jugadores de calidad, así que hay que tratar de recuperar la pelota rápido para no darles la iniciativa».
20:33
Repite estructura el técnico malagueño con la que se impuso en su debut en el banquillo el pasado fin de semana (3-2 ante el Mirandés)
20:28
Alineación del Málaga
También Funes ha confirmado ya el once con el que saltará el Málaga al césped de Zorrilla
𝐍𝐔𝐄𝐒𝐓𝐑𝐎 𝐗𝐈 || #RealValladolidMálagapic.twitter.com/SFuc5W6lRR— Málaga CF (@MalagaCF) November 29, 2025
20:27
En el banquillo esperarán turno Aceves (portero suplente), Trilli, Biuk, Latasa, Tenés, Maroto, Alani, Meseguer, Javi Sánchez, Chuki, Jaouab, y Arnu
20:06
Alineación del Real Valladolid
Ya tenemos once de Almada, que no cambia el equipo que saltó al césped de Anoeta en la última jornada ante la Real B y que terminó con derrota (1-0)
Si tomamos el partido como un ultimátum para el técnico, el uruguayo confía en los mismos que no fueron capaces de perforar la portería del filial donostiarra
ONCE ▪ 1️⃣1️⃣— Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) November 29, 2025
Nuestro once inicial para el #RealValladolidMálagapic.twitter.com/yW3nSfCm3i
10:14
Real Valladolid vs Málaga
Buenas noches y bienvenidos a la retransmisión de la jornada 16ª que enfrenta en el estadio Zorrilla al Real Valladolid y al Málaga, 11º y 15º clasificados con dos puntos de diferencia
Una nueva oportunidad para los de Almada de congraciarse con el gol y con la victoria, tres partidos sin marcar y sin ganar
