Federico adelanta al Pucela a los 5 minutos

20:50

Habla Funes

Sobre su equipo

«Tenemos buena dinámica, venir de victoria se agradece y el equipo está convencido de lo que tiene que hacer. He tenido la fortuna de disfrutar de ellos muchos años»

Su adaptación a la categoría

«Los partidos en esta categoría son todos muy igualados, se deciden por detalles, y queremos dar continuidad al equipo que jugó la semana pasada»

Sobre el rival

«Es digno de alabar, sobre todo por el atrevimiento con esa presión alta que les hace diferentes. Sabemos del potencial de este equipo, aunque no esté siendo capaz de encontrarse con el gol»

Partido atractivo

«Estos partidos que generan una gran expectación sabes que tienes que corresponder, y esa alternancia del juego nos dará opción»