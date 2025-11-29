El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Rodrigo Jiménez

Federico adelanta al Pucela a los 5 minutos

Almada repite el once de Anoeta, con Lachuer de enganche, Amath y Federico en bandas y Marcos André en punta

Luis Miguel de Pablos

Luis Miguel de Pablos

Valladolid

Sábado, 29 de noviembre 2025, 20:02

21:28

Lluvia pertinaz en Zorrilla

Icono21:26

Minuto 24. Amarilla para Marcos André por falta en la presión (era la segunda casi consecutiva)

21:23

A punto de sorprender Amath al portero... le vio adelantado y buscó la vaselina desde tres cuartos de campo, se fue arriba por muy poco

21:18

Reacciona el Málaga, pero se topa con un Valladolid solidario en las ayudas a la hora de presionar balón...Cada jugador andaluz que recibe tiene a dos jugadores encima del Pucela

21:14

Joaquín Robledo

Joaquín Robledo

«No estábamos para rechazar el caballo por los dientes. Bienvenido el regalo, a ver si sirve para asentar al equipo y para reforzar la confianza».

21:14

Javier Yepes

Javier Yepes

«Pues si! Pero han estado bien atentos tanto André como Federico. Y buen golpeo de este en el gol!»

21:14

Juan Ángel Méndez

Juan Ángel Méndez

«Tiene pinta el Málaga de ser la mejor aspirina para el Pucela. No va mal la cosa»

21:14

Quiero recuperar metros Herrero, pero no llegó a despejar el tiro de Federico...

Federico adelanta al Pucela a los 5 minutos

21:11

Se acaba con 270 minutos de sequía....

21:11

Buena presión de Marcos André, que llegó a tocar ligeramente parta que el balón le llegara a Peter

21:10

La pifia el portero en la salida de balón, recupera Federico y le pilla adelantado batiéndole por alto

21:08

Gol de Federico

21:07

Rueda ya el balón en Zorrilla...

El Valladolid estrena camiseta (de Kappa), muy bonita por cierto

21:06

Homenaje en el centro del campo (pasillo de los jugadores) a Isa Rivero, flamante campeona del mundo de peso átomo

21:03

Suena el himno en el estadio...

20:59

Momento aspersor en Zorrilla, todo listo para que salten los jugadores

20:50

Habla Funes

Sobre su equipo

«Tenemos buena dinámica, venir de victoria se agradece y el equipo está convencido de lo que tiene que hacer. He tenido la fortuna de disfrutar de ellos muchos años»

20:45

Por su parte, Funes ya ha dicho en la previa que quiere un solo equipo, y no uno agresivo en casa y más blando a domicilio

20:43

Habla Almada

El vestuario

«A pesar de llegar el equipo está bien, con ganas y en disposición de reencontrarse con la victoria»

20:33

Repite estructura el técnico malagueño con la que se impuso en su debut en el banquillo el pasado fin de semana (3-2 ante el Mirandés)

20:28

Alineación del Málaga

También Funes ha confirmado ya el once con el que saltará el Málaga al césped de Zorrilla

20:27

En el banquillo esperarán turno Aceves (portero suplente), Trilli, Biuk, Latasa, Tenés, Maroto, Alani, Meseguer, Javi Sánchez, Chuki, Jaouab, y Arnu

20:06

Alineación del Real Valladolid

Ya tenemos once de Almada, que no cambia el equipo que saltó al césped de Anoeta en la última jornada ante la Real B y que terminó con derrota (1-0)

Si tomamos el partido como un ultimátum para el técnico, el uruguayo confía en los mismos que no fueron capaces de perforar la portería del filial donostiarra

10:14

Real Valladolid vs Málaga

Buenas noches y bienvenidos a la retransmisión de la jornada 16ª que enfrenta en el estadio Zorrilla al Real Valladolid y al Málaga, 11º y 15º clasificados con dos puntos de diferencia

Una nueva oportunidad para los de Almada de congraciarse con el gol y con la victoria, tres partidos sin marcar y sin ganar

