Ale García celebra el gol que dio el triunfo a Las Palmas en Leganés LaLiga
El rival

Ale García, la amenaza grancanaria llega por el costado

El joven extremo se ha convertido en el jugador revelación de Las Palmas y lidera al equipo canario con cinco goles

Arturo Posada

Arturo Posada

Valladolid

Jueves, 13 de noviembre 2025, 19:48

Comenta

Pedro Alejandro García Mejías (Vecindario, Las Palmas, 2003) brilla con luz propia en la UD Las Palmas. El extremo, conocido futbolísticamente como Ale García, se ... ha convertido en este primer tramo del campeonato en Segunda División en el jugador de ataque más destacado de la plantilla amarilla. Cinco goles en poco más de mil minutos repartidos en 13 partidos (12 como titular), más dos asistencias, suponen la carta de presentación de este talento que ha eclosionado a lo grande en categoría profesional, tras militar la pasada campaña cedido en el Atlético de Madrid B (Primera RFEF) y el curso anterior en el Antequera (Primera RFEF)

