Ale García, la amenaza grancanaria llega por el costado

Pedro Alejandro García Mejías (Vecindario, Las Palmas, 2003) brilla con luz propia en la UD Las Palmas. El extremo, conocido futbolísticamente como Ale García, se ... ha convertido en este primer tramo del campeonato en Segunda División en el jugador de ataque más destacado de la plantilla amarilla. Cinco goles en poco más de mil minutos repartidos en 13 partidos (12 como titular), más dos asistencias, suponen la carta de presentación de este talento que ha eclosionado a lo grande en categoría profesional, tras militar la pasada campaña cedido en el Atlético de Madrid B (Primera RFEF) y el curso anterior en el Antequera (Primera RFEF)

Los tantos de Ale García no han caído en saco rato y han ayudado a Las Palmas a puntuar ante el Andorra en casa (1-1 en la primera jornada de Liga) y a sellar las victorias frente a Córdoba (1-3), Leganés (0-1), Eibar (3-1) y la más reciente frente al Racing (3-1). Con esta irrupción goleadora, unida a su juventud (22 años), el runrún sobre su posible salida hacia equipos de Primera División ha empezado a sonar con fuerza, con el Villarreal, Celta y Osasuna como principales candidatos en hacerse con sus servicios. Sin embargo, el propio Ale García se encargó esta semana de espantar esas posibilidades con un canto de amor al club en el que se formó y con el que tiene un contrato hasta 2029 (y una cláusula de 30 millones) y manifestó su deseo de jugar en Primera «con el equipo de la tierra». En una rueda de prensa, el extremo explicó que la confianza que ha puesto en él Luis García, técnico de la UD Las Palmas, ha resultado clave en un acelerado proceso de maduración. «Lo que ha cambiado en mí es que estoy con confianza y sin miedo en el verde», manifestó.

Diestro, pero alineado frecuentemente en la banda izquierda para aprovechar sus diagonales, Ale García destaca por su combinación de técnica y velocidad, con gran capacidad de desborde. El Real Valladolid tendrá que extremar la vigilancia esta noche.