El alcalde adelanta que habrá «reuniones» con posibles compradores para el Real Valladolid

Valladolid Miércoles, 19 de marzo 2025, 15:20

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha salido al paso este miércoles de la petición del Grupo Municipal Socialista de que el Ayuntamiento se implique en el «rescate» del Real Valladolid ante la «deriva» institucional del club pucelano.

El primer edil ha admitido que la «preocupación» existe en relación a la entidad y ha adelantado que han existido reuniones, así como habrá «en los próximos días más reuniones» con grupos interesados en la compra del club blanquivioleta. «Hay proyectos de empresas de la ciudad, uno egipcio y otros de sentimiento que ya estuvieron en el club», ha valorado al tiempo que no ha querido posicionarse sobre si se estimará o no la moción que presentará el PSOE en el Pleno Municipal en dos semanas.

«Analizaremos dicha moción y la debatiremos en el Pleno», ha indicado antes de dar su visión sobre la situación del Real Valladolid. «Desde el punto de vista deportivo está pasando una mala situación, una situación dolorosa. A parte de alcalde, soy socio y formo parte de esa masa que sentimos el club y sentimos los colores, que sentimos lo bueno... Celebrabamos el ascenso, como lo malo, que es la situación calamitosa que está pasando».

Carnero, además del plano deportivo, también ha dado su visión sobre la propiedad, con Ronaldo a la cabeza, y con el que ha admitido que no habla desde Navidades. «Nos mandamos un Whats», ha recordado. «El club está en una situación desde el punto de vista gerencial, preocupante. En un situación no querida, y en ese ámbito de inestabilidad no deseada, como alcalde lo que quiero es que cuanto antes se aclare»

Y es en este punto donde el regidor vallisoletano ha vuelto a valorar la propuesta de la oposión alegando al espíritu de 1992, y al 'rescate' que realizó el Ayuntamiento de Tomás Rodríguez Bolaños junto al empresario Marcos Fernández. «En la actualidad, vivimos el tiempo de las sociedades anonimas deportivas, no vivimos en los tiempos del gran alcalde Tomás Rodríguez Bolaños, y tenemos que respetar las decisiones del club, aunque queremos que se tomen decisiones... Pero hay que respetarlo».

Las obras de accesos a Zorrilla

Carnero también valoró la información facilitada el pasado martes por el Real Valladolid en la que se comunicaba a sus socios que se pondrán en marcha «de forma inmediata» los trabajos de mejora y arreglos de los entornos y accesos al Estadio José Zorrilla.

El alcalde ha asegurado que se «harán lo antes posible» y que dependerán de la Concejalía de Tráfico y Movilidad para arreglar «de manera decorosa la situación de los accesos al Estadio José Zorrilla». Eso sí, el primer edil ha indicado que aún «no está hecha la evaluación del coste».