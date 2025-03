El PSOE pide que el Ayuntamiento «rescate» al Real Valladolid y «lo ancle a la ciudad»

El Grupo Municipal Social ha presentado este martes una moción que llevará al Pleno de dentro de dos semanas para «rescatar» al Real Valladolid. Para ... ello, el PSOE ha puesto de ejemplo lo hecho por Tomás Rodríguez Bolaños y su equipo en los años Noventa para «salvar al Real Valladolid de una situación crítica», ha indicado el portavoz socialista en el Ayuntamiento, Pedro Herrero.

«Le hemos trasladado al alcalde la moción, y nos ha dicho que la pelota ya está rodando... Nosotros no sabíamos nada, pero nos lo tenemos que creer. Aún así en este tema no hay tintes políticos y estamos a su disposición, y tenemos inversores obviamente», ha admitido Herrero, que ha defendido que el regidor vallisoletano le ha trasladado «que ahora no hay prisa».

«Creemos que sí, porque cada día el club se deprecia y la situación puede ir a peor«, ha valorado. »Tenemos que buscar el anclaje del club a la ciudad en una situación de desapego«, ha añadido.

«La propiedad, en este caso, con Ronaldo Nazário a la cabeza ha demostrado su intención de desprenderse del club, y si el alcalde tiene tan buena relación con Ronaldo, de la que presume, a ver si puede hacer precio amigo. Nosotros estamos para ayudar. Lo urgente es evitar que caiga en peores manos de las que está, porque puede ser peor, con una posible venta a fondos, etc».

Herrero, que no ha querido dar nombres, pero ha salido el de la gestión realizada por Marcos Fernández en su día, con el posicionamiento de sus hijos en la actualidad, ha admitido que los grupos o posibles inversores «son los que han salido en las crónicas e informaciones» de los medios de comunicación en los últimos meses.

La moción de 'rescate'

El Grupo Municipal Socialista llevará al Pleno de dentro de dos semanas una moción que consta de cuatro puntos:

El Ayuntamiento de Valladolid se compromete a liderar una iniciativa de captación de inversores privados, preferiblemente de Valladolid, para formalizar una oferta de compra de sus acciones al titular de la mayoría del capital social de la entidad.

Participar, si fuera imprescindible, de la oferta a presentar, con la aportación económica que se concrete a lo largo del proceso de negociación.

Ofrecer las nuevas acciones, una vez que su valor de mercado supere al de compra en esta operación, a particulares interesados en adquirirlas, con el fin de fortalecer el vínculo entre el club, la afición y la ciudad.

Garantizar durante todo el proceso la presencia y la participación, junto al Gobierno municipal, de los grupos de la oposoción, a fin de que la operación disponga del mayor apoyo institucional posible.