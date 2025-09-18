El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Aficionados de la Cultural Leonesa, antes de entrar al estadio José Zorrilla en febrero de 2018 Rodrigo Jiménez
Real Valladolid

La afición de la Cultural dispondrá de 594 entradas para un partido de 'alto riesgo' en Zorrilla

El Real Valladolid no habilitará por seguridad la venta 'on-line' ni en taquilla para el derbi autonómico del 28 de septiembre

Dani González (Leonoticias) / A.P.

León/Valladolid

Jueves, 18 de septiembre 2025, 19:27

La Cultural y Deportiva Leonesa pondrá a la venta 594 localidades enviadas por el Real Valladolid para el partido ante el conjunto blanquivioleta que se disputará el próximo domingo 28 de septiembre en el estadio José Zorrilla, correspondiente a la jornada 7 de LaLiga Hypermotion.

Estas serán las únicas entradas disponibles para la afición leonesa, puesto que no se habilitará la venta online ni en taquilla, según anunció el propio Real Valladolid. El partido ha sido declarado de 'alto riesgo' por la Comisión Antiviolencia, órgano dependiente del Consejo Superior de Deportes (CSD).

La venta sí está abierta desde el pasado martes exclusivamente para abonados del Real Valladolid, con un máximo de dos entradas, y los abonados son «responsables del uso y finalidad» de las localidades que compren, según advirtió la entidad blanquivioleta

El derbi entre Cultural y Deportiva Leonesa y Real Valladolid regresa esta temporada y la Comisión Antiviolencia calificó el miércoles este encuentro de alto riesgo, algo que el club vallisoletano ya preveía y de ahí la restricción inicial en la venta de entradas.

De esta manera, este duelo, que tendrá lugar el próximo domingo 28 de septiembre a las 18:30 horas en el estadio José Zorrilla, requerirá unas medidas particulares de seguridad, con la mencionada restricción en las localidades, y otras medidas de seguridad en el entorno del estadio, con un aumento de efectivos policiales que velarán por el normal desarrollo del encuentro.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un establecimiento en Delicias bajo la lupa policial
  2. 2

    Olvida una cazuela al fuego porque se asustó «por una notificación de Hacienda» y moviliza a los bomberos
  3. 3

    El lapsus de Francisco Vázquez lanza la carrera electoral en Castilla y León
  4. 4 Cortado un acceso a la VA-30 desde La Cistérniga por el vuelco de un camión
  5. 5

    Detenido por dar un cabezazo a un camarero al recriminarle que usara el baño sin ser cliente
  6. 6 Intentan estafar 100.000 euros con billetes falsos a una palentina en la compra de una finca
  7. 7

    Catorce puñaladas, una «discusión» y un cadáver ensangrentado en Las Viudas
  8. 8

    La banda del BMW daba salida a los productos robados en un quiosco de Delicias
  9. 9

    Valladolid entra en aviso amarillo ante un episodio extraordinario de calor
  10. 10 Muere atropellado por un tractor en la localidad de Adalia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La afición de la Cultural dispondrá de 594 entradas para un partido de 'alto riesgo' en Zorrilla

La afición de la Cultural dispondrá de 594 entradas para un partido de &#039;alto riesgo&#039; en Zorrilla