La afición de la Cultural dispondrá de 594 entradas para un partido de 'alto riesgo' en Zorrilla

Aficionados de la Cultural Leonesa, antes de entrar al estadio José Zorrilla en febrero de 2018

Dani González (Leonoticias) / A.P. León/Valladolid Jueves, 18 de septiembre 2025, 19:27 Comenta Compartir

La Cultural y Deportiva Leonesa pondrá a la venta 594 localidades enviadas por el Real Valladolid para el partido ante el conjunto blanquivioleta que se disputará el próximo domingo 28 de septiembre en el estadio José Zorrilla, correspondiente a la jornada 7 de LaLiga Hypermotion.

Estas serán las únicas entradas disponibles para la afición leonesa, puesto que no se habilitará la venta online ni en taquilla, según anunció el propio Real Valladolid. El partido ha sido declarado de 'alto riesgo' por la Comisión Antiviolencia, órgano dependiente del Consejo Superior de Deportes (CSD).

La venta sí está abierta desde el pasado martes exclusivamente para abonados del Real Valladolid, con un máximo de dos entradas, y los abonados son «responsables del uso y finalidad» de las localidades que compren, según advirtió la entidad blanquivioleta

El derbi entre Cultural y Deportiva Leonesa y Real Valladolid regresa esta temporada y la Comisión Antiviolencia calificó el miércoles este encuentro de alto riesgo, algo que el club vallisoletano ya preveía y de ahí la restricción inicial en la venta de entradas.

De esta manera, este duelo, que tendrá lugar el próximo domingo 28 de septiembre a las 18:30 horas en el estadio José Zorrilla, requerirá unas medidas particulares de seguridad, con la mencionada restricción en las localidades, y otras medidas de seguridad en el entorno del estadio, con un aumento de efectivos policiales que velarán por el normal desarrollo del encuentro.