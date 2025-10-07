«El vino es un hilo conductor que pone en valor la cultura local de la provincia»

Rebeca Adalia Valladolid Martes, 7 de octubre 2025, 19:39 | Actualizado 22:18h. Comenta Compartir

La provincia de Valladolid se ha consolidado a lo largo de los últimos años con sus cinco denominaciones de origen en un territorio de referencia en el mundo del vino. Desde el Patronato de Turismo de la Diputación de Valladolid trabajan para que celebraciones como la Fiesta de la Vendimia de Rueda, que incluye la Feria del Vino, se convierta en un escaparate para la provincia.

–¿Por qué es necesario la celebración de ferias como la que vamos a vivir en Rueda?

–Este tipo de ferias fomentan la cultura del vino y contribuyen a atraer visitantes a nuestra provincia, ofreciéndoles distintas actividades en torno al mundo del vino. Esta llegada de viajeros genera un impacto económico significativo, especialmente en el municipio y en las localidades cercanas.

–¿Qué impacto tiene el sector vitivinícola en la atracción de visitantes a la provincia?

–La provincia de Valladolid posee un territorio vitivinícola excepcional que ha favorecido el desarrollo de un destino enoturístico de calidad. En nuestro territorio, el enoturismo se articula en torno a experiencias únicas ofrecidas por las Rutas del Vino de Ribera del Duero, Rueda, Cigales y Toro, donde el vino se convierte en el hilo conductor, permitiendo descubrir y poner en valor la cultura local, la historia, la arquitectura, la gastronomía y el paisaje de nuestra provincia.

–Aprovechando esta visita al municipio por excelencia del verdejo, ¿qué recomendaría no perderse a los visitantes?

–Merece la pena disfrutar del amplio programa de actividades que tendrán lugar este fin de semana y, teniendo en cuenta que la localidad de Rueda está declarada Conjunto Histórico Artístico recomendaría visitar su patrimonio histórico. Además, se pueden probar sus vinos blancos, especialmente los verdejos, que han dado fama internacional a esta zona. Y, por supuesto, no puede faltar la gastronomía, comer en algún restaurante del pueblo; visitar la original fábrica de chocolates; catar algún queso tradicional y pasear entre viñedos.

–¿Cuáles son las últimas iniciativas que ha puesto en marcha la Diputación para fomentar el enoturismo en la provincia?

–Valladolid lleva muchos años impulsando el enoturismo. Su primera iniciativa fue la creación del Museo del Vino en el Castillo de Peñafiel en el año 1999, un referente que marcó el inicio de una apuesta decidida por este sector. Entre sus propuestas más destacadas se encuentran el Pasaporte Turístico del Vino; el Tren del Vino, que conecta Madrid con Valladolid mediante una experiencia teatralizada; y la creación de la marca ‘Milla de Oro del Vino’, que pone en valor la excelencia de los servicios turísticos situados en este enclave.

–¿Qué medidas se están tomando para hacer el patrimonio más accesible?

–La accesibilidad constituye una prioridad transversal, y en el ámbito turístico, la institución ha desarrollado diversas iniciativas. En colaboración con entidades como Impulsa Igualdad Castilla y León, se han llevado a cabo diagnósticos técnicos para mejorar los centros turísticos provinciales, los castillos, los senderos homologados y las Fiestas de Interés Turístico. Además, se ha trabajado en la evaluación de recursos turísticos para su inclusión en la plataforma digital ‘Valladolid para todos’. Próximamente, se realizará un diagnóstico integral de la accesibilidad en las oficinas de turismo, y se pondrán en marcha acciones formativas dirigidas al personal técnico.

–Hoy en día la sostenibilidad es un eje fundamental en el turismo. ¿Qué iniciativas está desarrollando el Patronato en este sentido?

–En esta línea, la Diputación está llevando a cabo el Plan de Sostenibilidad Turística ‘Castillos de Valladolid: observa, disfruta y cuenta’, financiado con Fondos Europeos Next Generation. Este ambicioso proyecto tiene como objetivo promover estancias de mayor duración, a través de una oferta turística integrada y competitiva en torno a los castillos y su conexión con los recursos del destino y de las provincias limítrofes.

–¿Qué perfil de visitantes cree que serán claves en el futuro de Valladolid como destino?

–El futuro del turismo estará marcado por las nuevas demandas de los viajeros. Seguirá siendo clave el turismo sostenible y accesible, el turismo ‘lento’, el astroturismo y la cultura o la gastronomía sin prisas.

–¿Cuáles son los retos de futuro a los que se enfrenta el Patronato Provincial de Turismo?

–La adaptación a las nuevas tendencias turísticas, la incorporación de la tecnología, la digitalización, la sostenibilidad y la accesibilidad se consolidarán como pilares fundamentales del sector.