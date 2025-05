Un viaje por los conflictos del mundo para tejer hilos por la convivencia en paz

Adrián Rodríguez Sábado, 17 de mayo 2025, 08:40 Compartir

La Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) de Valladolid acogió durante la jornada del jueves, la celebración del Día Internacional de la Convivencia en Paz promovida por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE). Cabe recordar que la Asamblea General de la ONU declaró el 16 de mayo como Día Internacional de la Convivencia en Paz. La cita tuvo como objetivo reforzar el papel de la universidad «como agente de transformación social, impulsando espacios de diálogo, respeto a la diversidad y educación en valores, tanto dentro como fuera del campus», señaló, David García López, rector de la UEMC y representante de CRUE en el Pacto para la Convivencia.

La ponencia principal de la jornada, que el año pasado se celebró en la Universidad de Burgos, contó con Alfonso Armada, periodista, escritor y corresponsal de guerra, quien ha dedicado su trayectoria profesional a poner voz y rostro a las víctimas de los grandes conflictos que han marcado las últimas décadas.

La conversación, bajo el título 'Hilos de convivencia', viajó, metafóricamente hablando, hasta algunos de los destinos desde los que el protagonista ha informado de numerosos conflictos bélicos para reflexionar sobre «la responsabilidad colectiva ante un mundo que aún no ha aprendido a vivir en paz».

La primera parada del recorrido fueron los Balcanes, la antigua Yugoslavia, donde Alfonso Armada comenzó su papel como corresponsal de guerra. «Recuerdo que no había cubierto ninguna guerra todavía. No sabia mucho del conflicto, de balísticas, de grados militares y no había hecho la mili», recordó el ponente. «Cuando una sociedad está en proceso de resquebrajamiento, ya ha habido algún indicio antes. En Yugoslavia, por ejemplo, tenía que ver con las desigualdades sociales. A fin de cuentas todo lo que merme la convivencia es un indicio problemático hacia el conflicto». De aquella primera vez cubriendo la guerra en los Balcanes recuerda una imagen con claridad: «Cuando entré a la biblioteca de Sarajevo y vi que todo estaba carbonizado fue un sentimiento pavoroso», puntualizó.

La segunda escala del viaje invitó a todos los presentes en el Salón de Actos de la UEMC a volar hasta el continente africano, donde Armada ha sido corresponsal en varios países. «Volé hasta allí para cubrir el genocidio de Ruanda. Llegaban noticias de gente que estaba esperando a que entraran a matarla», confesó el corresponsal, quien reflexionó en voz alta: «Después de los Balcanes pensé que me había vacunado contra el horror y el miedo. Pero en 100 días fueron asesinadas 800.000 personas con machetes mayormente. Nada te prepara para ello».

Empezó entonces, y desde esa cobertura informativa, «una fascinación absoluta por el continente africano». Y de nuevo, el avión que acompañó la charla volvió a despegar hasta Burundi, un país de África Oriental «conocido por los niños soldados, como en Sierra Leona».

«Los jóvenes son fáciles de reclutar cuando hay intereses políticos y los conviertes en asesinos. Luego es complicado rehabilitarlos de nuevo. Están financiados por partidos políticos sin escrúpulos. Le convences de que está luchando contra una gran causa y le das un arma», confesó en relación a lo que sucede.

Frontera mexicana

La frontera entre México y EEUU continúa siendo uno de los puntos calientes en cuanto a conflictos mundiales se refiere. Alfonso Armada visitó la zona como corresponsal y confiesa que «la frontera es como un tercer país entre ambos». «EE UU está en un momento peculiar, por decirlo de forma amable. Es un país que se ha formado como un crisol de razas, tradiciones y culturas y ahora tratan de enemigo a los inmigrantes. Hay un discurso crítico y racista que pinta muy mal», apuntó el periodista.

Durante su etapa como corresponsal en Estados Unidos, Alfonso Armada vivió la cobertura de los atentados del 11S. «Fue algo que cambió el mundo sin ninguna duda. Dejó una huella indeleble en la convivencia y desarrollo mundial», sentenció. En cuanto a la manera de informar de los periodistas, hace autocrítica. «Es cierto que los medios nos hemos dejado arrastrar por explicaciones simples para problemas complejos, pero la ciudadanía también tiene parte de responsabilidad. La sociedad no puede limitarse a emitir un voto cada cuatro años y luego olvidarse, hay que estar informado siempre».

En su cobertura de conflictos como los de los Balcanes, el África subsahariana o el escenario post-11S, Armada ha hecho del periodismo «una herramienta de conciencia crítica, denunciando la deshumanización de la guerra y las consecuencias de la falta de educación, la desigualdad y la ruptura de la convivencia».

La jornada finalizó con un coloquio bajo el título 'Alianzas hacia una cultura de paz en el ámbito universitario'. Moderado por la periodista y ex-alumna de la universidad, Andrea Olmedo, contó con la participación de Fernando Rey, catedrático de Derecho Constitucional; Ana Ruiz, coordinadora de Pacto de Convivencia y Mariano Jorge Melendo, representante de la Red de Comisiones de Convivencia. Todos ellos abordaron temas como la importancia de la universidad en el proceso de la convivencia, soluciones a conflictos universitarios y transformación social.