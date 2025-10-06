UNED Palencia, todo un referente universitario en Castilla y León Sus nuevas instalaciones cuentan con aulas de exámenes, aulas de tutorías, despachos tutoriales, aula de informática, laboratorios de ciencias y biblioteca

El Centro Asociado a la UNED de Palencia cuenta con una media de 2.000 alumnos, siendo un referente universitario para Castilla y León. En el curso 2025/2026 estrena nueva sede, en la Avda. San Telmo 17, compartiendo espacio con la Escuela de Enfermería de Palencia. Las nuevas instalaciones cuentan con aulas de exámenes, aulas de tutorías, despachos tutoriales, aula de informática, laboratorios de ciencias y biblioteca.

Este Centro Asociado imparte toda la oferta académica de la UNED, la universidad pública más grande de España tanto en número de estudiantes como en oferta académica, así como el mayor campus de Europa, y se dedica, desde hace 50 años, a universalizar una Enseñanza Superior de calidad a través de un modelo de enseñanza 'online' y semipresencial líder en su sector.

Los más de 200.000 estudiantes que cada año confían en la UNED avalan un sistema de aprendizaje innovador que combina docencia 'online' y acompañamiento presencial soportado por una plataforma tecnológica en constante evolución que permite ofrecer un modelo flexible y adaptado a las necesidades individuales de cada uno de sus alumnos.

Un sistema activo que aplica en todos los estudios de su amplia oferta académica, en los que el estudiante se convierte en el protagonista de su propio aprendizaje, tal y como establece el Sistema Europeo de Educación Superior. Todo ello, además, sin notas de corte y adaptando el estudio a tu horario laboral, situación personal, obligaciones familiares y profesionales.

Innovación tecnológica

Desde sus orígenes, en los que se enviaban por correo ordinario los materiales didácticos a los domicilios de los estudiantes, hasta la plataforma actual que da soporte a sus cientos de miles de estudiantes alojando un corpus incontable de contenido multimedia, pasando por la apuesta por el uso de la radio y la televisión la UNED ha vivido una auténtica revolución tecnológica que ha alcanzado en la actualidad su punto álgido con el desarrollo, a través de sus centros tecnológicos, de recursos propios con los que no solo da soporte a sus propias necesidades, sino en el que confían numerosas instituciones nacionales e internacionales.

Oferta educativa

Una de las áreas de mayor crecimiento de la UNED ha sido su oferta académica, que aumenta cada año con nuevas titulaciones, adaptándose a las exigencias de la Sociedad del Conocimiento con la creación, por citar algunos ejemplos, de los Grados Combinados o los recientes Microtítulos, pioneros en España y que responden a la apuesta europea por los Short Learning Programmes.

Estructura

Las peculiares características de la UNED se reflejan en su estructura, adaptada a su esencia, función y necesidades. La sede central de la universidad se encuentra ubicada en Madrid y cuenta con una extensa plantilla de Personal Docente e Investigador al frente de la tarea docente y evaluadora de la universidad.

UNED Palencia Dirección Avda. San Telmo, 17, Palencia.













La UNED cuenta, además, con una red de Centros Asociados en España y de Centros en el Extranjero que permite a sus estudiantes formarse desde cualquier parte del mundo. Ellos se ocupan de la parte presencial de su metodología, con tutorías 'online' o presenciales que imparten los profesores-tutores, una figura exclusiva de la UNED, así como soporte administrativo. Además, cumplen una destacada función social en las localidades en los que están asentados, donde organizan actividades que fomentan el desarrollo local y la empleabilidad en la zona.