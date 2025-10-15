El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Francisco Capellán, socio de Real Estate Vision R. Jiménez
FIVA

«Traemos una interesante cooperativa y nuevos proyectos»

Laura Negro

Laura Negro

Valladolid

Miércoles, 15 de octubre 2025, 07:48

Comenta

Real Estate Vision acudirá a FIVA con su proyecto más destacado, una cooperativa de 19 viviendas en el Paseo de Obregón. «Es una promoción en régimen de cooperativa, de dos y tres dormitorios con garaje y trastero. Ya tenemos casi el 50% de las viviendas reservadas, y la feria será clave para completar el grupo y arrancar las obras», explica Francisco Capellán, socio de la empresa.

Ubicada entre los barrios de La Victoria y Puente Jardín, la promoción busca ofrecer viviendas bien situadas y con una buena relación calidad-precio, en un entorno consolidado y con todos los servicios.

Además, la empresa presentará en la feria nuevas propuestas en estudio, que servirán para testar el interés del público. «Llevaremos también un bloque de pisos en Zaratán, unos chalés en Renedo y otro proyecto en la calle Acibelas, aún en fase preliminar. La feria siempre nos ayuda a medir la demanda real y ajustar las promociones», añade.

Real Estate Vision

  • Dirección: Plaza del Rosario, 2, 47003 Valladolid

  • Teléfonos: 983 251 212 y 693 27 60 13

  • Horario: de 09:30-14:00 y de 17:00 a 19:30 horas

  • Correo electrónico: info@realestatevision.es

